PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi

Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray transfer haberleri ile gündemden düşmüyor. Sarı kırmızılılar, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek üzere başladığı harekatta iki isimle imza aşamasına geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha başta olmak üzere bazı bölgelere yapılacak takviyeler için temaslarını sürdürürken, iki futbolcunun transferinde sona gelindi.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

OKAN BURUK'UN RAPORU BELİRLEYİCİ OLDU

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da transfer politikasının merkezinde teknik direktör Okan Buruk'un talepleri yer alıyor. Yönetim, Buruk'un ihtiyaç raporunu dikkate alarak hareket ederken, belirlenen isimlerle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Umut Tohumcu (Takvim Foto Arşiv)Umut Tohumcu (Takvim Foto Arşiv)

UMUT TOHUMCU'DA ANLAŞMA SAĞLANDI

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanacağı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Can Armando Güner (EPA)Can Armando Güner (EPA)

CAN ARMANDO GÜNER TEKLİFE "EVET" DEDİ

Galatasaray'ın imza aşamasına geldiği bir diğer isim ise Can Armando Güner oldu. Mönchengladbach forması giyen ve her iki kanatta da görev yapabilen genç futbolcunun sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği belirtildi.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

İMZALAR BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin, Umut Tohumcu ve Can Armando Güner transferlerini kısa süre içinde tamamlayarak resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, bu iki hamleyle birlikte ara transfer dönemine güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Can Armando Güner (EPA)Can Armando Güner (EPA)

PERFORMANSLARI

Umut Tohumcu bu sezon Hoffenheim'da 8 maça çıkıp 1 asist yaptı ve 216 dakika süre aldı.

Can Armando Güner ise Mönchengladbach'ın U19 takımında 14 kez forma giydi. 4 gol atıp 3 asist yaptı ve 840 dakika görev yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Özgür Özel'in "İHA" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama | AK Parti'den tepki
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Buse İskenderoğlu, Şebnem İnan, "Ege!"... İsim isim tam liste | 34 gece kulübüne baskın
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları yarın başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Netanyahu-Trump görüşmesi: Gazze ateşkesi ve Türkiye Karşıtı talepler gündemde
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı! Yürek yakan manzara: Çamur içinde yalın ayak çocuklar
CHP'li Yavaş'ın 1 milyarlık reklam vurgunu için soruşturma izni talep edildi!
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz
Yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yok! Türkiye Avrupa'da en ucuz gaz kullanan üçüncü ülke oldu
Murat Kekilli Gazze için haykırdı! "Ucunde ne olursa olsun Filistin için konuşacağım"
Rapor yayımlandı! İsrail Gazze'de gazetecilerin ailelerini de öldürdü: Hakikatin sesini kesmek için sistematik soykırım
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
Esenyurt’ta servis aracı şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti