Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray transfer haberleri ile gündemden düşmüyor. Sarı kırmızılılar, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek üzere başladığı harekatta iki isimle imza aşamasına geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha başta olmak üzere bazı bölgelere yapılacak takviyeler için temaslarını sürdürürken, iki futbolcunun transferinde sona gelindi.
OKAN BURUK'UN RAPORU BELİRLEYİCİ OLDU
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da transfer politikasının merkezinde teknik direktör Okan Buruk'un talepleri yer alıyor. Yönetim, Buruk'un ihtiyaç raporunu dikkate alarak hareket ederken, belirlenen isimlerle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.
UMUT TOHUMCU'DA ANLAŞMA SAĞLANDI
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanacağı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.
CAN ARMANDO GÜNER TEKLİFE "EVET" DEDİ
Galatasaray'ın imza aşamasına geldiği bir diğer isim ise Can Armando Güner oldu. Mönchengladbach forması giyen ve her iki kanatta da görev yapabilen genç futbolcunun sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği belirtildi.
İMZALAR BEKLENİYOR
Galatasaray yönetiminin, Umut Tohumcu ve Can Armando Güner transferlerini kısa süre içinde tamamlayarak resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, bu iki hamleyle birlikte ara transfer dönemine güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.
PERFORMANSLARI
Umut Tohumcu bu sezon Hoffenheim'da 8 maça çıkıp 1 asist yaptı ve 216 dakika süre aldı.
Can Armando Güner ise Mönchengladbach'ın U19 takımında 14 kez forma giydi. 4 gol atıp 3 asist yaptı ve 840 dakika görev yaptı.