Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi

Can Armando Güner (EPA) CAN ARMANDO GÜNER TEKLİFE "EVET" DEDİ Galatasaray'ın imza aşamasına geldiği bir diğer isim ise Can Armando Güner oldu. Mönchengladbach forması giyen ve her iki kanatta da görev yapabilen genç futbolcunun sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği belirtildi.

Okan Buruk (AA) İMZALAR BEKLENİYOR Galatasaray yönetiminin, Umut Tohumcu ve Can Armando Güner transferlerini kısa süre içinde tamamlayarak resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, bu iki hamleyle birlikte ara transfer dönemine güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.