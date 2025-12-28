PODCAST CANLI YAYIN

Netanyahu-Trump görüşmesi: Gazze ateşkesi ve Türkiye Karşıtı talepler gündemde

Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’la Florida’da kritik bir görüşme yapmaya hazırlanıyor. Görüşmede Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması, Türkiye’nin uluslararası istikrar gücüne dahil edilmemesi talebi ve Suriye’ye ilişkin güvenlik beklentilerinin masaya yatırılması bekleniyor.

Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün diplomatik temaslarda bulunmak üzere ABD'ye hareket etmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago'da bir araya gelmesi ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere çok sayıda başlığın ele alınması öngörülüyor.

GÖRÜŞME NE ZAMAN YAPILACAK?
Netanyahu–Trump görüşmesinin pazartesi günü saat 22.30'da gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşme öncesinde Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesi planlanıyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail'i yakından ilgilendiren diplomatik ve güvenlik başlıklarının Trump ve Rubio arasında paylaştırılacağı ifade ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ikinci bir Trump–Netanyahu görüşmesi yapılıp yapılmayacağı ise ilk temasların seyrine bağlı olacak.

"TUTUKLANMA KORKUSUYLA YOLU UZATACAK"
Netanyahu'nun Florida'ya "Wing of Zion" adlı özel uçakla gideceği belirtiliyor. Uçağın, acil iniş ihtimalinde uluslararası tutuklama kararlarını uygulayabilecek ülkelerden kaçınmak amacıyla alışılmadık derecede uzun bir rota izlemesinin beklendiği aktarılıyor. Bu nedenle basın mensuplarının uçağa alınmayacağı, heyetin bir bölümünün ise ticari uçuşlarla ABD'ye gideceği kaydediliyor.

"SİYONİST LİDERDEN TÜRKİYE KARŞITI KÜSTAH TALEP"
Haberlere göre masadaki temel başlıklardan biri, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçiş olacak. Netanyahu'nun, kurulması planlanan uluslararası istikrar gücünün (ISF) nasıl hayata geçirileceğini ve hangi ülkelerin bu yapıda yer alacağını Trump'tan öğrenmek istediği belirtiliyor. Netanyahu'nun Türkiye'nin bu gücün bir parçası olmasına karşı çıkacağı ifade ediliyor. İsrail basınına göre Trump'ın, Netanyahu ile yapacağı görüşmenin ardından ve ocak ayı içinde ikinci aşamaya geçildiğini ve istikrar gücünün kurulduğunu ilan etmesi bekleniyor.

"NETANYAHU TÜRKİYE İLE DÜŞMAN OLMAKTAN ÇEKİNİYOR"
İsrail basını, Ankara–Tel Aviv arasındaki rekabetin de görüşmede gündeme geleceğini aktarıyor. Netanyahu'nun Türkiye'yi İsrail açısından bir rakip olarak gördüğünü kabul ettiği, ancak bu rekabetin düşmanlığa dönüşmemesi için belirli sınırların çizilmesini isteyeceği belirtiliyor.

"İSRAİL BAŞBAKANI GÜÇLÜ BİR SURİYE İSTEMİYOR"
Haberlere göre katil Netanyahu'nun gündeme getireceği bir diğer başlık Suriye olacak. Bölgede bölünmüş bir Suriye için Dürzileri ve terör örgütü YPG'yi destekleyen Netanyahu'nun, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yı ABD'ye şikatet etmesi bekleniyor. Netanyahu'nun ayrıca Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını, "Dürzilerin korunmasını" ve Şam'da gelişmiş silah sistemlerinin bulunmamasını talep ettiği ifade ediliyor.

"ABD'DE SİYONİST LİDERE YÖNELİK HAYAL KIRIKLIĞI ARTIYOR"
Haberlere göre ayrıca ABD Başkanı'nın çevresinde Netanyahu'ya yönelik hayal kırıklığının arttığı, buna karşılık Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyduğu da dile getiriliyor. Gündemde ayrıca iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği, İran, Lübnan, Hizbullah ve Suudi Arabistan'la ilgili başlıkların da yer alması bekleniyor.

