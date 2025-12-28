Netanyahu-Trump görüşmesi: Gazze ateşkesi ve Türkiye Karşıtı talepler gündemde

Katil Netanyahu’dan ABD’ye tartışmalı ziyaret, AA "SİYONİST LİDERDEN TÜRKİYE KARŞITI KÜSTAH TALEP"

Haberlere göre masadaki temel başlıklardan biri, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçiş olacak. Netanyahu'nun, kurulması planlanan uluslararası istikrar gücünün (ISF) nasıl hayata geçirileceğini ve hangi ülkelerin bu yapıda yer alacağını Trump'tan öğrenmek istediği belirtiliyor. Netanyahu'nun Türkiye'nin bu gücün bir parçası olmasına karşı çıkacağı ifade ediliyor. İsrail basınına göre Trump'ın, Netanyahu ile yapacağı görüşmenin ardından ve ocak ayı içinde ikinci aşamaya geçildiğini ve istikrar gücünün kurulduğunu ilan etmesi bekleniyor.

Katil Netanyahu’dan ABD’ye tartışmalı ziyaret, AA "NETANYAHU TÜRKİYE İLE DÜŞMAN OLMAKTAN ÇEKİNİYOR"

İsrail basını, Ankara–Tel Aviv arasındaki rekabetin de görüşmede gündeme geleceğini aktarıyor. Netanyahu'nun Türkiye'yi İsrail açısından bir rakip olarak gördüğünü kabul ettiği, ancak bu rekabetin düşmanlığa dönüşmemesi için belirli sınırların çizilmesini isteyeceği belirtiliyor.