Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya liderlerine yönelik sembolik yeni yıl hediyelerinin yer aldığı yapay zeka ile hazırlanan bir video, Rusya merkezli Sputnik tarafından paylaşıldı. Görüntüler, Moskova'nın küresel siyasetteki ilişkilerine dair dikkat çeken mesajlara sahne oldu. Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi Sputnik'in paylaştığı videoda yer alan hediyelerin, her bir ülkeyle kurulan ilişkilere dair sembolik mesajlar içerdiği görüldü. Videonun açılış sahnesinde ise Vladimir Putin'in sırtında kırmızı bir hediye bohçasıyla tasvir edildiği dikkat çekti.

ÇİN VE BATI EKONOMİSİNE GÖNDERME Videonun ilk bölümünde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yer verildi. Şi'nin hediye paketini açtığı sahnelerde, ABD dolarını simgeleyen yeşil sembolün parçalanması ve yılbaşı ağacına Çin Yuanı ile Rus Rublesi'nin birlikte asılması dikkat çekti. Bu sahneler, Sputnik tarafından Batı merkezli ekonomik düzene yönelik bir eleştiri ve çok kutuplu ekonomi vurgusu olarak yorumlandı.