Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi
Rusya merkezli Sputnik, Vladimir Putin’in dünya liderlerine verdiği hediyelerin yer aldığı yeni yıl videosunu paylaştı. Videoda Putin’in Başkan Erdoğan’a Akkuyu Nükleer Santrali temalı kar küresi hediye ettiği, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e ise kelepçe gönderdiği görüldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya liderlerine yönelik sembolik yeni yıl hediyelerinin yer aldığı yapay zeka ile hazırlanan bir video, Rusya merkezli Sputnik tarafından paylaşıldı. Görüntüler, Moskova'nın küresel siyasetteki ilişkilerine dair dikkat çeken mesajlara sahne oldu.
Sputnik'in paylaştığı videoda yer alan hediyelerin, her bir ülkeyle kurulan ilişkilere dair sembolik mesajlar içerdiği görüldü. Videonun açılış sahnesinde ise Vladimir Putin'in sırtında kırmızı bir hediye bohçasıyla tasvir edildiği dikkat çekti.
ÇİN VE BATI EKONOMİSİNE GÖNDERME
Videonun ilk bölümünde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yer verildi. Şi'nin hediye paketini açtığı sahnelerde, ABD dolarını simgeleyen yeşil sembolün parçalanması ve yılbaşı ağacına Çin Yuanı ile Rus Rublesi'nin birlikte asılması dikkat çekti. Bu sahneler, Sputnik tarafından Batı merkezli ekonomik düzene yönelik bir eleştiri ve çok kutuplu ekonomi vurgusu olarak yorumlandı.
ASKERİ ORTAKLARA YÖNELİK SEMBOLLER
Görüntülerde, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verdiği belirtilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için hazırlanan, üzerinde "Rusya'dan minnetle" ifadesinin yer aldığı bir kılıç öne çıktı. Sputnik, bu sembolün askeri dayanışmaya vurgu taşıdığına dikkat çekti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ise bir Rus savaş uçağı maketinin verildiği görüldü. Videoda Modi'nin hediyeyi incelerkenki görüntülerine yer verilirken, savunma sanayii alanındaki iş birliğine işaret edildi.
TRUMP, MADURO VE ENERJİ VURGUSU
Videoda ABD Başkanı Donald Trump'a da yer ayrıldı. Trump'a yönelik sahnelerde, iki liderin Alaska'da Ukrayna barışı gündemiyle gerçekleştirdiği zirveden bir kare kullanıldı.
Sputnik, bu bölümde Moskova-Washington hattındaki temkinli diplomatik sürece gönderme yapıldığını aktardı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolasckabini temalı bir hediye gösterilirken, bu tercihin Maduro'nun müzik ve dansla anılan kamuoyu imajına bir gönderme olduğu belirtildi.
Budapeşte görüntüleri eşliğinde ise Rus enerji şirketi Gazprom'un logosunun bulunduğu ve üzerinde "Özel Teklif" ibaresi yer alan bir belge öne çıkarıldı. Bu sahne, Sputnik tarafından Rusya'nın enerji politikalarının diplomatik boyutuna dikkat çeken bir unsur olarak aktarıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A AKKUYU MESAJI
Videonun dikkat çeken bölümlerinden birinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan hediyeye yer verildi. Görüntülerde, Akkuyu Nükleer Santrali temalı bir kar küresinin paketten çıktığı görüldü. Sputnik, bu sembolün Türkiye ile Rusya arasında enerji alanındaki iş birliğine işaret ettiğini kaydetti.
ZELENSKİY SAHNESİ TARTIŞMA YARATTI
Videonun en tartışmalı kısmı ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ayrılan sahne oldu. Zelenskiy için kelepçe gönderildiğinin tasvir edildiği görüntüler, Sputnik'in yayımladığı videoda en fazla dikkat çeken bölümler arasında yer aldı.
Zelenskiy'nin demir parmaklıklar ardında resmedildiği sahneler, uluslararası kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.