Gazze'de çadırlar sular altında kaldı! Yürek yakan manzara: Çamur içinde yalın ayak çocuklar

İsrail 'in soykırım uyguladığı Gazze 'de insani kriz günden güne daha da derinleşiyor. Kış günlerinde başlarını sokacak güvenli bir yapı arayışında olan Gazzeliler, çökme riski olan binalarda hayata tutunmaya çalışıyor. Çadırlarda ise tam anlamıyla "çaresizlik" hakim. Şiddetli yağışlar sonrası çadırlar sular altında kaldı. Şiddetli rüzgar da bazı çadırları söküp uçururken, Filistinliler çadırları tekrar kurmakta zorlandı.

Gazze’de kış şartları Filistinlilerin yaşamını zorlaştırıyor (AA)



FİLİSTİNLİLERİN DURUMU DAHA DA AĞIRLAŞTI



Meteoroloji uzmanı Leys el-Allami, Gazze Şeridi'nin yeni bir alçak hava basıncı etkisi altında olduğunu, bunun beraberinde yağmur ve şiddetli rüzgar getirdiğini söyledi.

Allami, yaşanan şiddetli hava durumunun, son derece dayanıksız çadırlarda ve yaşam koşullarından yoksun bir şekilde geçici barınma merkezlerinde kalan Filistinlilerin yaşadığı zorlukları daha da ağırlaştırdığını dile getirdi.



Gazze’de kış şartları Filistinlilerin yaşamını zorlaştırıyor (AA)

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinin verilerine göre, çoğunluğu temel korumadan yoksun çadır ve geçici barınaklarda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin 250 binden fazlası, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilendi.