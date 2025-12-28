Gazze'de çadırlar sular altında kaldı! Yürek yakan manzara: Çamur içinde yalın ayak çocuklar
Gazze tüm zorluklara rağmen yeniden hayata tutunmaya çalışırken bölgedeki insani kriz derinleşti. Şiddetli rüzgar ve yağışlar, İsrail'in saldırılarıyla evleri yıkılan ve yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırları sular altında bıraktı. Çamur içinde yalın ayak kalan çocukların görüntüsü yürek yaktı. Öte yandan soykırımcı terör devleti İsrail, geçici konutlar ile inşaat ve yeniden imar malzemelerinin girişini engelliyor. Çaresiz kalan Gazzeliler yıkılma riski taşıyan hasarlı binalarda yaşama tutunmaya çalışıyor.
İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de insani kriz günden güne daha da derinleşiyor.
Kış günlerinde başlarını sokacak güvenli bir yapı arayışında olan Gazzeliler, çökme riski olan binalarda hayata tutunmaya çalışıyor.
Çadırlarda ise tam anlamıyla "çaresizlik" hakim. Şiddetli yağışlar sonrası çadırlar sular altında kaldı. Şiddetli rüzgar da bazı çadırları söküp uçururken, Filistinliler çadırları tekrar kurmakta zorlandı.
FİLİSTİNLİLERİN DURUMU DAHA DA AĞIRLAŞTI
Meteoroloji uzmanı Leys el-Allami, Gazze Şeridi'nin yeni bir alçak hava basıncı etkisi altında olduğunu, bunun beraberinde yağmur ve şiddetli rüzgar getirdiğini söyledi.
Allami, yaşanan şiddetli hava durumunun, son derece dayanıksız çadırlarda ve yaşam koşullarından yoksun bir şekilde geçici barınma merkezlerinde kalan Filistinlilerin yaşadığı zorlukları daha da ağırlaştırdığını dile getirdi.
Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinin verilerine göre, çoğunluğu temel korumadan yoksun çadır ve geçici barınaklarda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin 250 binden fazlası, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilendi.
YIKILMA RİSKİ OLAN BİNALARDA HAYATA TUTUNMA ÇABASI
Ayrıca, aylar süren İsrail saldırılarında hasar gören çok sayıda konut, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle çöktü. Alternatif barınma imkanlarının bulunmaması, İsrail'in geçici konutlar ile inşaat ve yeniden imar malzemelerinin girişini engellemesi nedeniyle Filistinliler, yıkılma riski taşıyan hasarlı binalarda yaşamaya devam etmek zorunda kalıyor.
71 BİN FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve iki yıl süren saldırılarında yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazlasının yaralanmasına ve Birleşmiş Milletler verilerine göre maliyeti yaklaşık 70 milyar doları bulan, sivil altyapının yüzde 90'ını etkileyen büyük bir yıkıma neden oldu.