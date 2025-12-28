Yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yok! Türkiye Avrupa'da en ucuz gaz kullanan üçüncü ülke oldu

Fotoğraf (AA) İSVEÇ 12 KAT PAHALI

Türkiye'de doğal gaz kilovatsaat başına 2.91 euroya tüketilirken, birçok Avrupa ülkesi Türkiye'deki fiyatların çok üzerinde fiyata konutlara doğal gaz sunuyor. Buna göre Avrupa'da 34.40 euro ile doğal gazı en pahalı kullanan ülke İsveç olurken, onu sırasıyla 17.44 euro ile Hollanda, 15.78 euro ile İsviçre, 14.01 euro ile Portekiz, 13.35 euro ile İtalya ve 12.98 euro ile Fransa izledi. Doğal gazın Türkiye'ye göre İsveç'te 12 kat, Hollanda'da 6 kat, İsviçre'de 5.5 kat, Portekiz, İtalya ve Fransa'da 5 kat daha pahalı olduğu görüldü.

Fotoğraf (AA) 100'ÜN 60'I DEVLETTEN

Ocak ayında da elektrik ve doğal gazda zam yapılmaması planlanırken, uzun süredir üzerinde çalışılan doğal gaz kademesine de 2027'de geçilmesi bekleniyor. Enerji Bakanlığı, enerji desteklemelerinin ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılarak adil bir yapının oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Son iki yılda doğal gaz ve elektrik faturalarına 1 trilyon TL destekte bulunulurken, şu an hâlâ doğal gazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Yani 100 liralık doğal gaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.