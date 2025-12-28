Yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yok! Türkiye Avrupa'da en ucuz gaz kullanan üçüncü ülke oldu
Soğuk havalar etkisini artırırken devlet, enerji politikalarıyla vatandaşı korumayı sürdürüyor. Türkiye, Avrupa’nın en ucuz doğal gazını kullanan ülkelerinden biri olurken, Ocak ayında elektrik ve doğal gazda artış yapılmayacak. Devletin yüzde 60’a varan sübvansiyon desteği sayesinde faturalar dengede tutulurken, kademeli sistem ise bu yıl devreye alınmayacak.
Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar kombilerin vanasını açarken, hükümet uyguladığı politikalarla vatandaşın faturasını düşük tutmaya çalışıyor. Enerji alanında yaptığı yatırımlarla bölgesinin ve Avrupa'nın güvenli limanı haline dönüşen Türkiye, tüm stratejik adımlarının yanı sıra enerjiyi evlere uygun fiyatla ulaştırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'nın en ucuz doğal gazını kullanan üçüncü ülke olan Türkiye'de ocak ayında da elektrik ve doğal gazda zam yapılmayacak.
Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da yüksek tüketimi olanların destekleme dışına çıkarılması için çalışmalar sürerken, kademe uygulamasına bu yıl geçilmeyecek. Uygulama önümüzdeki kış devrede olacak. Enerjisini çeşitlendirerek arz güvenliğini garantiye alan Türkiye, bir yandan da elektrik ve doğalgaz hizmetlerini vatandaşa ucuza ulaştırıyor.
TÜRKİYE EN UCUZ
Türkiye, doğal gazda en ucuz ülkeler arasında yer alıyor. Uluslararası istatistik şirketi HEPI ile Gazbir verilerine göre doğal gaz fiyatında Türkiye, 28 Avrupa ülkesi içerisinde Ukrayna ve Macaristan'ın hemen arkasından üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğal gaz satış fiyatı kilovatsaat başına 9.9 euro olurken, santimetreküp başına ise 105 euroya ulaştı. Türkiye ise listede doğal gazı kilovatsaat başına 1.62 euro ile en ucuza kullanan Ukrayna ile 2.57 euro ile onu takip eden Macaristan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.
İSVEÇ 12 KAT PAHALI
Türkiye'de doğal gaz kilovatsaat başına 2.91 euroya tüketilirken, birçok Avrupa ülkesi Türkiye'deki fiyatların çok üzerinde fiyata konutlara doğal gaz sunuyor. Buna göre Avrupa'da 34.40 euro ile doğal gazı en pahalı kullanan ülke İsveç olurken, onu sırasıyla 17.44 euro ile Hollanda, 15.78 euro ile İsviçre, 14.01 euro ile Portekiz, 13.35 euro ile İtalya ve 12.98 euro ile Fransa izledi. Doğal gazın Türkiye'ye göre İsveç'te 12 kat, Hollanda'da 6 kat, İsviçre'de 5.5 kat, Portekiz, İtalya ve Fransa'da 5 kat daha pahalı olduğu görüldü.
100'ÜN 60'I DEVLETTEN
Ocak ayında da elektrik ve doğal gazda zam yapılmaması planlanırken, uzun süredir üzerinde çalışılan doğal gaz kademesine de 2027'de geçilmesi bekleniyor. Enerji Bakanlığı, enerji desteklemelerinin ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılarak adil bir yapının oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Son iki yılda doğal gaz ve elektrik faturalarına 1 trilyon TL destekte bulunulurken, şu an hâlâ doğal gazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Yani 100 liralık doğal gaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.
ERZURUM İLE İSTANBUL'UN KADEMESİ AYNI OLMAYACAK
Doğal gazda kademeye bu yıl geçilmeyeceği ancak çalışmaların önümüzdeki kışa yetiştirileceği ifade edilirken yeni modelde her ilin kış aylarında yaptığı aylık doğal gaz tüketimi ortalamaları esas alınacak. Geçtiğimiz ocak ayında Marmara Bölgesi'ndeki haneler aylık 155 metreküp, Ege ve İç Anadolu 180 metreküp, Karadeniz 175 metreküp, Güney Doğu Anadolu 195 metreküp, Doğu Anadolu 235 metreküp doğalgaz tüketmişti.
TÜKETİM ESAS ALINACAK
Takvim'den Barış Şimşek'İn haberine göre İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara'da kış aylarında ortalama 180 metreküp doğal gaz tüketildiği esas alınacak, İstanbul'da 155 metreküp, Erzurum'da 230 metreküp doğal gaz tüketimi esas alınacak. Bu rakamlara son şekli bakanlıkça verilecek. Söz konusu modelde bu illerde ortalama tüketimden fazlasını tüketenler desteklemeden çıkarılacak.