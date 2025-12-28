PODCAST CANLI YAYIN

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Şevval Şahin'in yakın arkadaşı Buse İskenderoğlu listede | 34 gece kulübüne baskın

Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve “Ege!” mahlaslı rapçi Ege Karataşlı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. İskenderoğlu'nun hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin'in yakın arkadaşı olduğu öğrenildi. Öte yandan aralarında ünlü mekanların da bulunduğu 34 gece kulübüne uyuşturucu operasyonu yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve 3 aranan kişi yakalandı.

Türkiye son günlerde medyadan iş dünyası ve sanat camiasına uzanan bir dizi uyuşturucu ve fuhuş ağına şahitlik ediyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları da genişleyerek sürüyor. Düzenlenen yeni dalga operasyonda Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve "Ege!" mahlaslı rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı.
ŞEVVAL ŞAHİN'İN YAKIN ARKADAŞI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin'in, Buse İskenderoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada daha önce "Ülkeme döneceğim" açıklamasında bulunan Şahin'in henüz Türkiye'ye dönüş yapmadığı öğrenildi.





34 GECE KULÜBÜNE UYUŞTURUCU BASKINI

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bebek Otel, Suma Han ve Taksim Club İQ olmak üzere 34 gece kulübüne uyuşturucu operasyonu yapıldı.



Çok sayıda uyuşturucu madde ve 3 aranan kişi yakalandı.

UYUŞTURUCU KULLANAN ÜNLÜLER

Geçtiğimiz aylarda ünlü isimlere yönelik yapılan operasyonda aralarında Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve Kubilay Aka'nın da bulunduğu birçok ünlü ismin kan ve saç örnekleri incelendi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı analiz raporuna göre yapılan testlerde Birce Akalay, Kubilay Aka, Dilan Polat ve Berrak Tüzünataç dahil 8 ismin vücudunda uyuşturucu ve uyarıcı maddelere rastlanmıştı.


