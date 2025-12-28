UYUŞTURUCU KULLANAN ÜNLÜLER

Geçtiğimiz aylarda ünlü isimlere yönelik yapılan operasyonda aralarında Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve Kubilay Aka'nın da bulunduğu birçok ünlü ismin kan ve saç örnekleri incelendi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı analiz raporuna göre yapılan testlerde Birce Akalay, Kubilay Aka, Dilan Polat ve Berrak Tüzünataç dahil 8 ismin vücudunda uyuşturucu ve uyarıcı maddelere rastlanmıştı.



