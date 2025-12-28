CHP'li Yavaş'ın 1 milyarlık reklam vurgunu için soruşturma izni talep edildi!
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir dosya daha açıldı. Daha önce 4 kez soruşturma izni verilen Yavaş için bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Reklam afişlerinin sergilendiği aydınlatma direklerinin usulsüz kiralandığı ve yaklaşık 1 milyar TL’lik kamu zararı oluşturma iddiası için savcılık soruşturma izni talep etti.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın skandallarının ardı arkası kesilmedi. Adrese teslim ihaleler, tartışmalı kadrolaşma iddiaları ve fahiş harcamalarla sık sık eleştirilen Yavaş hakkında yeni bir soruşturma izni talebi daha gündeme geldi.
5'İNCİ KEZ HAREKETE GEÇTİ
İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlamalarıyla 4 kez soruşturma izni verilen Yavaş için, bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5'inci kez harekete geçti.
1 MİLYARLIK KAMU ZARARI
Başsavcılık, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli gelir kalemlerinden biri olan reklam afişlerinin sergilendiği aydınlatma direklerinin usulsüz biçimde kiralandığı ve bu yolla yaklaşık 1 milyar TL'lik kamu zararının oluştuğu iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir soruşturma izni istedi.