TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi yarın saat kaçta, nereden izlenecek? İlk kura hangi ilde?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. 81 ili kapsayan ve 500 bin konutun inşa edileceği dev hamlede ilk kura çekiminin yapılacağı tarih ve şehir netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum milyonlarca başvurunun yapıldığı projede kura sürecinin deprem bölgesinden başlayacağını açıkladı. İlk kura Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek.
Giriş Tarihi: