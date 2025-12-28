PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi yarın saat kaçta, nereden izlenecek? İlk kura hangi ilde?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. 81 ili kapsayan ve 500 bin konutun inşa edileceği dev hamlede ilk kura çekiminin yapılacağı tarih ve şehir netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum milyonlarca başvurunun yapıldığı projede kura sürecinin deprem bölgesinden başlayacağını açıkladı. İlk kura Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek.


TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut için başvuru süreci tamamlandı. Bakan Kurum'un duyurusuna göre kura çekimleri 29 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Projede 5 milyon 242 bin 766 geçerli başvuru bulunurken, ilk hak sahipleri Adıyaman için belirlenecek.

Adıyaman TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta?

Bakan Kurum'un açıklamasına göre Adıyaman kura çekimi 29 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Kura saati henüz resmi olarak ilan edilmedi. Ancak önceki projelerde olduğu gibi çekilişin TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

Adıyaman'da Yapılacak Konut Sayısı ve İlçe Dağılımı

Adıyaman genelinde 6 bin 620 sosyal konut inşa edilecek. İlçelere göre planlanan konut sayıları şöyle:

Merkez: 500

Besni: 300

Çelikhan: 100

Gerger: 250

Gölbaşı: 200

Kahta: 700

Samsat: 20

Tut: 50

İlk Teslimatlar İçin Tarih Verildi

Sosyal konut projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, teslimat takvimine dair şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var."

Yetkililer iller bazında kura tarihleri ve teslimat takvimine ilişkin detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtiyor.

Adıyaman'daki kura çekimiyle birlikte projede yeni bir aşamaya geçilmiş olacak.