TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi yarın saat kaçta, nereden izlenecek? İlk kura hangi ilde?

İlk Teslimatlar İçin Tarih Verildi

Sosyal konut projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, teslimat takvimine dair şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var."