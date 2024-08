Vaniköy’deki talanda ’TEMA’tik 3 maymunlar! Kaçak her metrenin diyeti İBB’ye balya balya dolar mı? ’Sinem’de ’suskunluk’ var

TEMA yetkililerinin suskunluğu tepki çekti



Sahi TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç neden ortalarda yok? Her çevre meselesinde hemen ortaya atılan, zehir zemberek açıklamalar yapan Ataç'ın, neden CHP'li bir belediye söz konusu olunca sesi çıkmaz? Sık sık "doğanın siyaset üstü bir durum" olduğunu söyleyen Ataç, İstanbul'un doğasının siyaset üstü olmadığını mı düşünüyor?

Eski başkan Türkmen'in dediği gibi, Boğaz dünyanın en değerli emlak bölgelerinden biri. Kaçak her metrekaresi de balya balya dolar demek. Bu da siyasette paranın gücünü anlayanların iştahını kabartıyor. Üsküdar Vaniköy'deki villa inşaatında kaçak yapıya izin vermek ve yaklaşık 100 kayın ağacının kesildiği iddiası bu açgözlülüğü ve acımasızlığı gösteriyor.

Bunun karşısında susanlar da bu acımasızlığın ortağı durumunda.