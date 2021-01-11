



KÜLTÜR BAKANLIĞI DEVREYE GİRSİN

Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, Şemsi Paşa Camii'nde yürütülen skandal çalışmaya köşe yazısında yer verdi. CHP'li İBB'nin bu çalışmayı sonlandırmaması durumunda Kültür Bakanlığı yetkililerinin olaya el atması gerektiğinin altını çizen Afyoncu, "Kültürel eserleri muhafaza etmekle görevli olan '6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' caminin orijinalliğini ve siluetini bozacak bu projeye nasıl izin verir? Mimar Sinan, caminin önüne yol yapmayı düşünemeyecek derecede öngörüsüz ve yeteneksiz bir mimar mıydı? Mimarîye ileri derecedeki hakimiyeti ile denizin üzerine yaya yolu yapmayı düşünemez miydi? Büyükşehir Belediyesi ecdadın en önemli eserlerinden birine niçin saygı göstermiyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.



NİYE SES ÇIKARMIYORLAR?

Mimarlar Odası'nın sessizliğini de eleştiren Erhan Afyoncu, "Yol yapımına daha önce karşı çıkan Mimarlar Odası şimdi niçin ses çıkarmıyor?" ifadelerini kullandı.