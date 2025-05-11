Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Emlakçılar da e-Devlet'e dahil oldu

Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Emlakçılar da e-Devlet'e dahil oldu

e-Devlet sistemi üzerinden yapılan kontrat işlemleri genişletildi ve emlakçılar da sürece dahil edildi. Hem ev sahipleri hem de kiracılar için dijital güvence dönemi başladı.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 21:46
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Emlakçılar da e-Devlet’e dahil oldu

Ev sahibi, kiracı ve emlakçı aynı platformda buluşuyor! Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hem hazırlanıyor hem de doğrulanabiliyor. Yeni sistemle birlikte dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Emlakçılar da e-Devlet’e dahil oldu

✅ BARKODLU VE DOĞRULANABİLİR KİRA KONTRATLARI

e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden oluşturulan kira sözleşmeleri, kiracı tarafından onaylanabiliyor. Oluşturulan sözleşmeler, zaman damgalı barkodlu belge şeklinde sistem üzerinden doğrulanabilir hale geliyor. Böylece hem ev sahibi hem kiracı açısından güvenli ve belgelenmiş bir süreç oluşturuluyor.

Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Emlakçılar da e-Devlet’e dahil oldu

🏘️ EMLAK DANIŞMANLARINA YENİ YETKİ

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gayrimenkul sahiplerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sistemi aracılığıyla emlak danışmanlarına yetki verebileceğini belirtti. Yetki verilen emlak danışmanı ise kira kontratını elektronik ortamda hazırlayarak, kiracı adayına ulaştırabilecek.

Akçam, "Bu sistemle birlikte emlak danışmanları, mesleklerini dijital ortamda resmiyet kazanarak icra edebilecek. Kontrat süreci tamamen şeffaf ve belgeli ilerleyecek. Aynı zamanda oluşturulan sözleşmeler barkodlu belge olarak indirilebilecek." dedi.

Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Emlakçılar da e-Devlet’e dahil oldu

🔍 KİRACININ GEÇMİŞİ VE KİRA ARTIŞ BİLGİLERİ BAKANLIK TAKİBİNDE

Yeni sistemin sadece sözleşme oluşturma değil, aynı zamanda kiracının güvenirliği, meskende kaç yıldır ikamet ettiği ve kira artış oranı gibi bilgilerin de Bakanlık tarafından izlenebilmesine imkân tanıdığı belirtiliyor. Bu kapsamda kira ilişkileri daha denetlenebilir hale gelecek.

Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Emlakçılar da e-Devlet’e dahil oldu

📌 ZORUNLU HALE GELMESİ İÇİN ÇAĞRI: "DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLİR"

Hakan Akçam, kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılmasının zorunlu hale getirilmesini önererek şu ifadeleri kullandı:
"Bu sistem yaygınlaştıkça, ev sahibi ile kiracı arasında sıkça yaşanan problemlerin önüne geçilebilir. Aynı zamanda sahte evrak düzenleyerek dolandırıcılık yapan kişilere karşı da ciddi bir koruma kalkanı oluşturur."