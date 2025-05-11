Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Emlakçılar da e-Devlet’e dahil oldu

Ev sahibi, kiracı ve emlakçı aynı platformda buluşuyor! Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hem hazırlanıyor hem de doğrulanabiliyor. Yeni sistemle birlikte dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. ✅ BARKODLU VE DOĞRULANABİLİR KİRA KONTRATLARI e-Devlet Kapısı'ndaki 'Kira Sözleşmesi İşlemleri' bölümünden oluşturulan kira sözleşmeleri, kiracı tarafından onaylanabiliyor. Oluşturulan sözleşmeler, zaman damgalı barkodlu belge şeklinde sistem üzerinden doğrulanabilir hale geliyor. Böylece hem ev sahibi hem kiracı açısından güvenli ve belgelenmiş bir süreç oluşturuluyor. 🏘️ EMLAK DANIŞMANLARINA YENİ YETKİ Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gayrimenkul sahiplerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sistemi aracılığıyla emlak danışmanlarına yetki verebileceğini belirtti. Yetki verilen emlak danışmanı ise kira kontratını elektronik ortamda hazırlayarak, kiracı adayına ulaştırabilecek. Akçam, 'Bu sistemle birlikte emlak danışmanları, mesleklerini dijital ortamda resmiyet kazanarak icra edebilecek. Kontrat süreci tamamen şeffaf ve belgeli ilerleyecek. Aynı zamanda oluşturulan sözleşmeler barkodlu belge olarak indirilebilecek.' dedi. 🔍 KİRACININ GEÇMİŞİ VE KİRA ARTIŞ BİLGİLERİ BAKANLIK TAKİBİNDE Yeni sistemin sadece sözleşme oluşturma değil, aynı zamanda kiracının güvenirliği, meskende kaç yıldır ikamet ettiği ve kira artış oranı gibi bilgilerin de Bakanlık tarafından izlenebilmesine imkân tanıdığı belirtiliyor. Bu kapsamda kira ilişkileri daha denetlenebilir hale gelecek. 📌 ZORUNLU HALE GELMESİ İÇİN ÇAĞRI: 'DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLİR' Hakan Akçam, kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılmasının zorunlu hale getirilmesini önererek şu ifadeleri kullandı: ✍️ KEFİL İMZALARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Borçlar Kanunu'na göre kira kontratlarında kefilin ıslak imzası zorunlu olduğundan, bu noktada sistemin eksikliklerinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiği açıklandı. Yetkililer, ilerleyen süreçte bu tür hukuki ayrıntıların da dijital sisteme entegre edileceğini ifade ediyor. Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi