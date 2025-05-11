Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Emlakçılar da e-Devlet’e dahil oldu

🔍 KİRACININ GEÇMİŞİ VE KİRA ARTIŞ BİLGİLERİ BAKANLIK TAKİBİNDE

Yeni sistemin sadece sözleşme oluşturma değil, aynı zamanda kiracının güvenirliği, meskende kaç yıldır ikamet ettiği ve kira artış oranı gibi bilgilerin de Bakanlık tarafından izlenebilmesine imkân tanıdığı belirtiliyor. Bu kapsamda kira ilişkileri daha denetlenebilir hale gelecek.