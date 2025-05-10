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Trabzonspor - Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında derbi heyecanı futbolseverlerin karşısında. Sezonun son büyük maçına çıkan iki takımın hedefi de kazanarak yoluna devam edip kupa finali öncesinde moral bulmak. Trabzonspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 17:50 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 18:55
Trabzonspor - Galatasaray | CANLI

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Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta 3 puan mücadelesi veriyor.

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Trabzonspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Oleksandr Zubkov (AA)Oleksandr Zubkov (AA)

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Mustafa, Okay, Batagov, Arif, Pedro, Enis

GALATASARAY: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor'un en önemli kozlarından Oleksandr Zubkov ve Danylo Silkan (AA)Trabzonspor'un en önemli kozlarından Oleksandr Zubkov ve Danylo Silkan (AA)

HEDEF DERBİ GALİBİYETİ

Ev sahibi ekip Trabzonspor bu sezon ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 46 puana ulaşarak 8. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, bu sezon "üç büyükler" karşısında henüz galibiyet alamazken, Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maç zaferini elde etmek istiyor.

Galatasaray beşinci yıldıza bir adım daha yaklaşmak istiyor (AA)Galatasaray beşinci yıldıza bir adım daha yaklaşmak istiyor (AA)

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK ADIMI ATMAK AMACINDA

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 32 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu. 26 galibiyet ve 5 beraberlikle 83 puan toplayan Galatasaray, bir maç eksiğiyle en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider konumda. Cimbom, Trabzon'dan alacağı puanla şampiyonluk için büyük avantaj sağlayacak.

Galatasaray son maçında Sivasspor'a gol yağdırdı (AA)Galatasaray son maçında Sivasspor'a gol yağdırdı (AA)

İLK MAÇTA 7 GOL

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, büyük bir heyecana sahne olmuştu. Galatasaray; Mertens, Yunus ve Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazanırken, Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Banza ile karşılık vermişti. Maçın kaderini, Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8'de kendi kalesine attığı gol belirlemişti.

Victor Osimhen Galatasaray'ın en büyük gol kozu (AA)Victor Osimhen Galatasaray'ın en büyük gol kozu (AA)

ASLAN'DAN ÜST ÜSTE 6 GALİBİYET

Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra toparlanan Galatasaray, son 6 resmi maçında fire vermedi. Bu süreçte Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup eden Cimbom, toplamda 20 gol atarken yalnızca 4 gol yedi.

Davinson Sanchez (AA)Davinson Sanchez (AA)

YILDIZLAR SINIRDA

Galatasaray'da Osimhen, Sanchez, Mertens ve Sara sarı kart sınırında bulunuyor. Herhangi bir kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçını kaçıracaklar. Öte yandan Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmuyor ve takım maça tam kadro çıkacak.

Lucas Torreira son haftalarda attığı gollerle dikkat çekti (AA)Lucas Torreira son haftalarda attığı gollerle dikkat çekti (AA)

GÖZLER GOLCÜLERDE

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 37 maçta 33 gol attı. Ligde 24 golle krallık yarışında zirvede yer alan Nijeryalı yıldız, bu maçta da Galatasaray'ın en büyük kozu.

Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ise son 7 maçta 5 gol atarak hücum yüküne katkı sağladı. Lemina'nın gelişiyle daha ofansif rol alan Torreira, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

Simon Banza üç büyük takıma da bu sezon gol attı (AA)Simon Banza üç büyük takıma da bu sezon gol attı (AA)

FIRTINA EVİNDE GÜÇLÜ

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Papara Park'ta oynadığı 23 maçta yalnızca 3 kez mağlup oldu. Bu süreçte 15 galibiyet ve 5 beraberlik alan bordo-mavililer, iç sahada 2,12 puan ortalaması yakaladı.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

TEKKE İLE YENİLMEDİ

Fatih Tekke ile Papara Park'ta oynanan hiçbir maçta Trabzonspor mağlup olmadı. Göztepe, Alanyaspor ve Rizespor karşısında lig ve kupa galibiyetleri alınırken, Göztepe ile de ligde berabere kalındı.

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