Trabzonspor - Galatasaray | CANLI

Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta 3 puan mücadelesi veriyor.
Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta 3 puan mücadelesi veriyor.
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Trabzonspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Mustafa, Okay, Batagov, Arif, Pedro, Enis
GALATASARAY: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
HEDEF DERBİ GALİBİYETİ
Ev sahibi ekip Trabzonspor bu sezon ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 46 puana ulaşarak 8. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, bu sezon "üç büyükler" karşısında henüz galibiyet alamazken, Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maç zaferini elde etmek istiyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK ADIMI ATMAK AMACINDA
Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 32 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu. 26 galibiyet ve 5 beraberlikle 83 puan toplayan Galatasaray, bir maç eksiğiyle en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider konumda. Cimbom, Trabzon'dan alacağı puanla şampiyonluk için büyük avantaj sağlayacak.
İLK MAÇTA 7 GOL
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, büyük bir heyecana sahne olmuştu. Galatasaray; Mertens, Yunus ve Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazanırken, Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Banza ile karşılık vermişti. Maçın kaderini, Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8'de kendi kalesine attığı gol belirlemişti.
ASLAN'DAN ÜST ÜSTE 6 GALİBİYET
Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra toparlanan Galatasaray, son 6 resmi maçında fire vermedi. Bu süreçte Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup eden Cimbom, toplamda 20 gol atarken yalnızca 4 gol yedi.
YILDIZLAR SINIRDA
Galatasaray'da Osimhen, Sanchez, Mertens ve Sara sarı kart sınırında bulunuyor. Herhangi bir kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçını kaçıracaklar. Öte yandan Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmuyor ve takım maça tam kadro çıkacak.
GÖZLER GOLCÜLERDE
Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 37 maçta 33 gol attı. Ligde 24 golle krallık yarışında zirvede yer alan Nijeryalı yıldız, bu maçta da Galatasaray'ın en büyük kozu.
Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ise son 7 maçta 5 gol atarak hücum yüküne katkı sağladı. Lemina'nın gelişiyle daha ofansif rol alan Torreira, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.
FIRTINA EVİNDE GÜÇLÜ
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Papara Park'ta oynadığı 23 maçta yalnızca 3 kez mağlup oldu. Bu süreçte 15 galibiyet ve 5 beraberlik alan bordo-mavililer, iç sahada 2,12 puan ortalaması yakaladı.
TEKKE İLE YENİLMEDİ
Fatih Tekke ile Papara Park'ta oynanan hiçbir maçta Trabzonspor mağlup olmadı. Göztepe, Alanyaspor ve Rizespor karşısında lig ve kupa galibiyetleri alınırken, Göztepe ile de ligde berabere kalındı.