Trabzonspor - Galatasaray | CANLI

Trabzonspor'un en önemli kozlarından Oleksandr Zubkov ve Danylo Silkan (AA) HEDEF DERBİ GALİBİYETİ Ev sahibi ekip Trabzonspor bu sezon ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 46 puana ulaşarak 8. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, bu sezon "üç büyükler" karşısında henüz galibiyet alamazken, Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maç zaferini elde etmek istiyor.

Galatasaray beşinci yıldıza bir adım daha yaklaşmak istiyor (AA) GALATASARAY ŞAMPİYONLUK ADIMI ATMAK AMACINDA Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 32 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu. 26 galibiyet ve 5 beraberlikle 83 puan toplayan Galatasaray, bir maç eksiğiyle en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider konumda. Cimbom, Trabzon'dan alacağı puanla şampiyonluk için büyük avantaj sağlayacak.

Galatasaray son maçında Sivasspor'a gol yağdırdı (AA) İLK MAÇTA 7 GOL İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, büyük bir heyecana sahne olmuştu. Galatasaray; Mertens, Yunus ve Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazanırken, Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Banza ile karşılık vermişti. Maçın kaderini, Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8'de kendi kalesine attığı gol belirlemişti.

Victor Osimhen Galatasaray'ın en büyük gol kozu (AA) ASLAN'DAN ÜST ÜSTE 6 GALİBİYET Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra toparlanan Galatasaray, son 6 resmi maçında fire vermedi. Bu süreçte Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup eden Cimbom, toplamda 20 gol atarken yalnızca 4 gol yedi.