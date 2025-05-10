MEMURA-EMEKLİYE FARKLI ZAM | Temmuz artışının detayları belli oldu! Artış %16.71 bekleniyor

Kamu görevlileri ve emeklileri için bu yaz hareketli geçecek. Temmuz ayında gelirler artarken, Ağustos ayında da önümüzdeki iki yılda elde edilecek kazançlar için yol haritası çizilecek. İpuçları da geliyor. İşte detayları...

Temmuz artışının detayları belli oldu. (Takvim.com.tr arşiv)

■ MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?



4 milyonu aşkın memura ve yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisine Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. 4 ayda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.94 enflasyon farkı oluşurken, bu oranla Temmuz zammı yüzde 12.29'a ulaştı. Geriye 2 aylık enflasyon verisi daha kaldı.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistler Mayıs enflasyonunu yüzde 2.20, Haziran enflasyonu yüzde 1.70 olarak tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.82'yi, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 11.15'i bulacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde 16.71'e ulaşacak.