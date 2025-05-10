MEMURA-EMEKLİYE FARKLI ZAM | Temmuz artışının detayları belli oldu! Artış %16.71 bekleniyor

Kamu görevlileri ve emeklileri için bu yaz hareketli geçecek. Temmuz ayında gelirler artarken, Ağustos ayında da önümüzdeki iki yılda elde edilecek kazançlar için yol haritası çizilecek. İpuçları da geliyor. İşte detayları...
Kamu görevlileri ve emeklileri için bu yaz hareketli geçecek. Temmuz ayında gelirler artarken, Ağustos ayında da önümüzdeki iki yılda elde edilecek kazançlar için yol haritası çizilecek. İpuçları da geliyor. İşte detayları...
■ MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
4 milyonu aşkın memura ve yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisine Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. 4 ayda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.94 enflasyon farkı oluşurken, bu oranla Temmuz zammı yüzde 12.29'a ulaştı. Geriye 2 aylık enflasyon verisi daha kaldı.
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistler Mayıs enflasyonunu yüzde 2.20, Haziran enflasyonu yüzde 1.70 olarak tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.82'yi, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 11.15'i bulacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde 16.71'e ulaşacak.
■ KİMİN ELİNE NE KADAR PARA GEÇECEK?
Ocak ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Yüzde 16.71 artış tahminine göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 51 bin 32 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 895 liraya ulaşacak. Aile yardımı dahil öğretmen (1/4) maaşı 52 bin 935 liradan 61 bin 780 liraya, polis maaşı (8/1) 58 bin 938 liradan 68 bin 786 liraya, hemşire maaşı 53 bin 465 liradan 62 bin 399 liraya çıkacak.
■ ZAM ORANI DAHA DA YÜKSELTİLEBİLİR Mİ?
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memur emeklilerinin zam oranları farklı olacak. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 17.82 beklenirken, refah payı ile zam oranlarının eşitlenmesi mümkün olabilecek. Refah payı ile memur emeklilerinin zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabileceği gibi, tüm emeklilerin zam oranı refah payı ile yükseltilebilecek. Refah payı için karar Temmuz'da verilecek.
■ ZAMLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memurlar zamlı maaşlarını 14 günlük zam farklarıyla birlikte 15 Temmuz'da hesabında görecek. Memurlara ise maaş ödemelerin ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Enflasyon verileri bekleneceği için Temmuz aylıkları zamsız olarak yatırılacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde SGK tarafından duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alana 1 aylık, 3'er aylık alanlara da ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı ödemesi olacak.
■ TOPLU SÖZLEŞMEYLE NELER BELİRLENECEK?
Ağustos ayında memurlar için toplu sözleşme gerçekleştirilecek. Burada 2026 ve 2027 yılında mali ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak. Belirlenecek zam oranları, memur emeklilerine de uygulanacak. Maaş zamlarının yanı sıra ek ödemeler, ikramiye vb. talepler de karara bağlanacak. Memur konfederasyonları ve hizmet kolları Temmuz ayında taleplerini belirleyecek. Ağustos ayında da görüşmeler gerçekleştirilecek.
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