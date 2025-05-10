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Nobel’e aday gösterilecek hamle: Terörsüz Türkiye! | Başkan Erdoğan ve Bahçeli ilmek ilmek ördü... PKK bitiyor!

Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kanlı terör belası olan PKK, 40 yıllık şiddet sarmalının ardından tarihe karışıyor... Başkan Erdoğan'ın kararlı liderliği ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kritik hamleleriyle ivme kazanan süreç, teröristbaşı Öcalan'ın "Silah bırakın" çağrısıyla nihai aşamaya ulaştı. Örgütün 9 Mayıs'ta yaptığı "Tarihi kararlar alındı" açıklamasının ardından tüm gözler, PKK'nın resmi fesih bildirisine çevrildi. Türkiye'nin ana gündemi haline gelen gelişme "Nobel'e aday barış hamlesi" olarak yorumlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 09:28 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 10:06
Nobel’e aday gösterilecek hamle: Terörsüz Türkiye! | Başkan Erdoğan ve Bahçeli ilmek ilmek ördü... PKK bitiyor!

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Cumhuriyet tarihinin en büyük güvenlik tehdidi olarak anılan PKK terör örgütü, 40 yılı aşkın kanlı geçmişinin ardından tarihin tozlu raflarına doğru ilerliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN DURUŞU SÜRECİ BAŞLATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" vizyonu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye yönelik ezber bozan hamleleri, yıllardır süren terör belasını sona erdirecek süreci başlattı.

Fesih ne zaman? Terör örgütü PKKdan kongre açıklaması: Tarihi öneme sahip kararlar alındı | DEMden 8 maddelik açıklamaFesih ne zaman? Terör örgütü PKKdan kongre açıklaması: Tarihi öneme sahip kararlar alındı | DEMden 8 maddelik açıklama
Fesih ne zaman? Terör örgütü PKK'dan "kongre" açıklaması: Tarihi öneme sahip kararlar alındı | DEM'den 8 maddelik açıklama

Terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı "Silahları bırakın örgütü feshedin" çağrısına uyarak kongresini topladı.

DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KONGREYİ TOPADI: TARİHİ KARARLAR ALINDI
Örgütten dün (9 Mayıs) yapılan açıklamada, "Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi öneme sahip kararlar alındı" denilerek sonuçların yakın zaman içinde paylaşılacağı duyuruldu.

Gözler şimdi PKK'nın feshi bildireceği açıklamaya çevrildi.

"TARİHİ EŞİKTEYİZ"
DEM Parti'den yapılan açıklamada "tarihi bir eşikteyiz" denilerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür edildi.

Tarihi gelişme Türkiye'nin ana gündem maddesi oldu. Köşe yazarları Türkiye'nin önemli bir adım attığını belirterek terör belasının kesilip atılacağına dikkat çekildi.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"NOBEL'E ADAY BARIŞ HAMLESİ"
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yaşananları "Nobel'e aday gösterilecek bir hamle" olarak nitelendirdi.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesini "siyasi bir zafer" olarak değerlendiren Övür, "Yarım yüzyıllık terör örgütü PKK, nihayet beklenen açıklamayı yaptı ve kendini feshetti" diyerek yazısına başladı. Bu tarihi gelişmenin kolay olmadığını belirten Övür, "Onca çözüm girişimlerine rağmen dün başarılamayanın bugün hem de hiçbir pazarlık yapılmadan başarılmış olması açık bir siyasi zaferdir. Nobel'e aday gösterilecek bir barış hamlesidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i (3 Mayıs'ta hayatını kaybetti) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı (11 Nisan, AA, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i (3 Mayıs'ta hayatını kaybetti) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı (11 Nisan, AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Türkiye'nin son 10 yılda sadece PKK'ya değil, FETÖ ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin bu sonuca etkili olduğunu belirten Övür, bu sürecin arkasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin güçlü siyasi iradelerinin olduğunu vurguladı.

Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Partililerle el sıkıştı (Takvim.com.tr Arşiv)Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Partililerle el sıkıştı (Takvim.com.tr Arşiv)

Övür, bu başarıya uluslararası gelişmelerin de katkı sağladığını ifade ederek, "Suriye'de yönetimin değişmesi, İran ve Rusya'nın geri çekilmesi, ABD'de bölgeye farklı yaklaşan Trump'ın yönetime gelmesi de eklenebilir ama esas olan Türkiye'nin bütün bölgesel ve küresel kuşatmalara karşı duruşu ve yeni küresel süreci doğru okumasıydı" dedi.

Bu tarihi gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine de yer veren Övür, Soylu'nun şu sözlerini aktardı:

"Bir devir kapandı, yeni bir devir açıldı. Benimle yaşıt bir mesele bu. Gözümüzü açtığımızda PKK terörü vardı. Bunun bitirilmesi Türkiye'nin ayağındaki en büyük prangadan kurtulması demek. Ülkemizi tutana aşk olsun... Bu sonuca, Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bey'in ortaya koydukları siyasi iradeyle ulaşıldı. Devlet de bu süreci sıfır hatayla yönetti."

Mahmut Övür ayrıca, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çıkışın da süreci etkilediğini belirterek, "Öcalan da 27 Şubat'taki çıkışıyla deyim yerindeyse ezber bozdu" ifadesini kullandı.

Övür yazısını şöyle sürdürdü:

"Bu çıkış PKK'nın içinde ve milliyetçi çevrelerde derin hayal kırıklığı yaratsa da sonuç üretmede etkili oldu. Aslında bir isyan örgütü olarak yola çıkan PKK, çok daha önce silahları bırakıp "çözüm"ün önünü açabilirdi. Ancak Türkiye'yle hesapları olan küresel ve bölgesel güç merkezlerinin hayali vaatleri bunu engelledi.
PKK'yı yöneten Kandil aklı da bu tuzağın bir parçasına dönüştü ve gerçekleşmesi zor o hayale kapıldı. Oysa Türkiye son 20 yılda hem bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğini pekiştiren adımlar attı hem de küresel güç merkezlerinin kuşatmalarına karşı tarihin en büyük mücadelesini vererek o derin hesapları bozdu. Artık PKK'nın başka çıkış yolu yoktu. Bu da siyaset yolunu öneren Öcalan'ın elini güçlendirdi.
Örgüt, bu süreci ne kadar içselleştirir bilemem ama içinden farklı sesler çıksa da artık şiddet ve terörle bir yere gidilemeyeceği çok açık.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan son açıklama da bunu doğruluyor. "Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı" başlıklı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür ediliyor ve şu satırların altı çiziliyor:
"Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz. Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için başta TBMM olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk almasının gerekliliğine inanıyoruz."
Sivil siyasetin asıl sınavı şimdi başlıyor. Sorunların çözüm adresi artık Meclis... Herkes elini taşın altına koymalı. Terörün devreden çıktığı bir zeminde, demokrasi ve hukuk eksikliğini gidermemek, hatta sivil bir anayasa yapmamak için bir neden yok.
Kim demokrasi ve hukuk istiyor, kim bahane peşinde koşuyor göreceğiz."

Terör örgütü PKK fesih kongresini topladı (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Terör örgütü PKK fesih kongresini topladı (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILIN VAKA-İ HAYRİYESİ"
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise bu gelişmeleri, "Yirmi birinci yüzyılın Vaka-i Hayriyesi" sözleriyle yorumladı.

47 yıllık bir karanlık dönemin sona erdiğini ifade eden Hakan şu ifadeleri kaleme aldı:

"47 yıllık bir sayfa kapanıyor.

Eruh baskını. / Bebek cinayetleri. / Karakol baskınları. / Diyarbakır Cezaevi'nin dehşetli anıları. / Düşük yoğunluklu savaş dönemi. / Suikastler, cinayetler. / Bombalar, çatışmalar, katliamlar. / Köy boşaltmalar. / Öcalan'ın yakalanması. / Bitmeyen terör. / Açılım süreci. / Hendek ve çukur eylemleri. / Diyarbakır anneleri. / Cumartesi anneleri. / Şehitler, şehitler, şehitler. / Ağlayan analar.

*

47 yıllık belalı tarihten aklımızda kalanlar bunlar.

*

Bir aksilik çıkmazsa...

Artık hepsi tarih oluyor.

*

Bahçeli'nin girişimi... Erdoğan'ın tam desteği... Öcalan'ın çağrısı...

Ve sonuç:

PKK kendini feshediyor.

*

Bu olay...

Yirmi birinci yüzyılın vaka-i hayriyesidir.

*

Bu olay...

Yarım asırlık bir terör girdabından kurtuluştur.

*

Bu olay...

Türkiye'nin ayağına takılan en esaslı zinciri fırlatıp atmasıdır.

*

9 Mayıs 2025.

Bu tarihi not alın.

Güzel haberin ufkunun belirdiği, bundan böyle hep gülümseyerek anacağımız bir tarihtir bu."

"ZİNCİRLER KIRILDI"
Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç da yaşananları "Tarihi gün" başlığıyla değerlendirdi.

Erdoğan ve Bahçeli'nin ilmek ilmek ördüğü devlet projesiyle 50 yıllık zincirlerin kırıldığını belirten Erandaç, bu gelişmenin "Türkiye Yüzyılı" hedefinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Erandaç'a göre bu gelişme, sadece Türkiye için değil, bölge halkları için de ilham kaynağı olacak.

Erandaç fehse giden süreci şöyle anlattı:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahceli'nin ilmek ilmek ördükleri DEVLET
PROJESİ ile 50 yıllık zincirler kırıldı. Aparat PKK terör örgütü fesih kararı aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik asıldı. Fesih kararı ve silahların bırakılmasına ilişkin kararın 11 Mayıs'ta açıklanacağı iddiası ortaya atıldı.

Büyük Türkiye yürüyüşünün iki güçlü lideri Başkan Erdoğan ve Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli kavşağından geçişi ve Mayıs ayında gerçekleşecek yeni gelişmeleri geçtiğimiz Salı günü masaya yatırmışlardı. O görüşmenin PKK'nın kongre kararı üzerine olduğu netleşti. Erdoğan ve Bahçeli, 1 Ekim 2024'te, 50 yıldan bu yana Büyük Türkiye yürüyüşüne pranga vurmak isteyen küresel güçlerin ve istihbarat servislerinin kullandığı PKK terör örgütünün tamamen feshedilmesine yönelik bir devlet projesi başlatmışlardı.

22 Ekim'de MHP Lideri Devlet Bahçeli, ezber bozan ve yabancı istihbarat servislerinin elindeki PKK oyuncağını etkisizleştiren bir çıkış yapmıştı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu gelişmelerin önünü kararlı bir duruşla açmıştı. 27 Şubat'ta İmralı Adası'ndaki teröristbaşı Öcalan, miadını doldurmuş PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi için çağrı yapmıştı. 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini Külliye'de kabul ederek çok önemli bir virajın aşılmasını sağlamıştı.

Allah rahmet eylesin; terörsüz Türkiye sürecindeki barışın sembollerinden biri olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önderin son yolculuğuna uğurlanırken, halkın birlik ve beraberlik içinde olması ve oluşan barış iklimi yeni gelişmelere kapısını açtı. Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılan MKYK toplantısından sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de son gelişmeler hakkında bilgi vermişti.
"İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının sonucu Terörsüz Türkiye, hedefine ulaşacaktır.
Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz.
Bölgede etnik gruplar, mezhepler temelinde fay hattı oluşturma çabalarına karşı burada kardeşlik cephesi olacaktır. Yakın bölgemizde Ortadoğu'da, Mezopotamya ve Akdeniz'de çıkar odaklı acımasız denklem vardır.
Terörsüz Türkiye hedefine iç cepheyi güçlendirme temelinde ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz.
Bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır. Bu tansiyonun kalkması demokrasimize ve siyasi hayatımıza enerji verecektir. Her olumlu adım bir diğer olumlu adımı otomatik olarak çağıracaktır. PKK'nın tüm şubeleri, illegal unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi dönüm noktası olacaktır.
Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısını Meclis'ten yaptıktan sonra Sayın Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısı oldu.
Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikasıdır. Herhangi bir müzakere, al-ver süreci olmaksızın, devletin temel niteliklerinden vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim" demişti.

Ve dün işte o beklenen açıklamalar peş peşe geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sabah saatlerinde "PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz" dedi. Ve ardından "silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete çok büyük sorumluluklar düştüğünü" söyleyen Doğan, "Herkes cesaretle bu sorumluğu taşımalı, bunun için gönüllü olmalı" demişti. PKK'nın kongresini toplayıp kararlar aldığı ve bu kararlara ilişkin "Geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı" ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 8 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bakanlar ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda "Bütün engelleri aştık, PKK bugün yarın silah bırakacak, örgüt feshedilecek. Ardından hepimiz için yeni bir dönem başlayacak" dediği öğrenilmişti.

SONUÇ: Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinde tarihi eşik aşıldı.
Ve Türkiye Yüzyılı'nda, "Terörsüz Türkiye" 85 milyona hayırlı uğurlu olsun..."

Terörsüz Türkiye dönemi! Her şey Başkan Erdoğanın bu sözleriyle başladı: Yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktırTerörsüz Türkiye dönemi! Her şey Başkan Erdoğanın bu sözleriyle başladı: Yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır

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