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Özgür Özel Van'da beklediğini bulamada! CHP mitingine düşük katılım | Terörsüz Türkiye için ne dedi? Skandal Ahmet Özer sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluktan" tutuklanmasının ardından sokak çağrıları, boykot tehditleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarla tansiyonu yükselten CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehir şehir geziyor. Bugün Van'da miting düzenleyen Özgür Özel beklediği ilgiyi görmedi. Parti yönetiminin çevre illerden otobüslerle destekçi taşımasına rağmen alandaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 15:52
Özgür Özel Van’da beklediğini bulamada! CHP mitingine düşük katılım | Terörsüz Türkiye için ne dedi? Skandal Ahmet Özer sözleri

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'daki büyük yolsuzluk operasyonu sonrası kamuoyunun dikkatini başka bir yöne çekmeye çalışıyor.

Sokak çağrıları, boykot tehditleriyle tansiyonu yükselten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak şehir şehir gezerek miting düzenlemeye başladı.

ÖZEL BEKLEDİĞİ İLGİYİ GÖRMEDİ
Geçtiğmiz haftalarda Yozgat ve Konya'ya giden Özel bugün soluğu Van'da aldı. Ancak partisinin Doğu Anadolu'daki etkisini artırma hedefiyle düzenlediği Van mitingi, beklenen ilgiyi görmedi.

Van'da CHP mitingine katılım düşük kaldı (Fotoğraf: İHA)Van'da CHP mitingine katılım düşük kaldı (Fotoğraf: İHA)

VAN'DAKİ MİTİNGDE BOŞ ALANLAR GÖZE ÇARPTI
Van Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılımın düşük olması dikkatlerden kaçmadı.

ÇEVRE İLLERDEN TAŞIDILAR YİNE DE DOLMADI
Çevre illerden getirilen partililerle destek sağlanmaya çalışılsa da, bu çaba alandaki boşlukları doldurmaya yetmedi. Geçmiş mitinglere kıyasla, katılımda belirgin bir azalma yaşandı.

Van'da CHP mitingine katılım düşük kaldı (Fotoğraf: İHA)Van'da CHP mitingine katılım düşük kaldı (Fotoğraf: İHA)

Mitinge katılan bazı vatandaşlar ise etkinliği uzaktan izlemekle yetindi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE "EVET" DİYORUZ DEDİ
Mitingde konuşma yapan Özgür Özel, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu, Sürecini desteklerini söyeleyen Özel, "Biz terörün durmasını savunuyoruz, 'Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle, terör örgütünün silah bırakacak olması ile ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahlarını bırakmalarını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Meseleyi kayyumlara getiren Özel, "Meclis zemininde, bugün Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü kötü, yanlış, eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta kayyum uygulamasının son bulmasını; siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz." dedi.

SKANDAL AHMET ÖZER SÖZLERİ
Özel konuşmasında bir de skandala imza attı. Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kürt olduğu için tutuklandığını iddia etti. Özel, "Ahmet Özer'in suçu neymiş? Lafı eğip bükmeyelim, açık açık konuşalım. Ahmet Özer'in suçu Esenyurt'u bir Kürt olarak kazanmaktır." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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