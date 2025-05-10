Özgür Özel Van’da beklediğini bulamada! CHP mitingine düşük katılım | Terörsüz Türkiye için ne dedi? Skandal Ahmet Özer sözleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'daki büyük yolsuzluk operasyonu sonrası kamuoyunun dikkatini başka bir yöne çekmeye çalışıyor.
Sokak çağrıları, boykot tehditleriyle tansiyonu yükselten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak şehir şehir gezerek miting düzenlemeye başladı.
ÖZEL BEKLEDİĞİ İLGİYİ GÖRMEDİ
Geçtiğmiz haftalarda Yozgat ve Konya'ya giden Özel bugün soluğu Van'da aldı. Ancak partisinin Doğu Anadolu'daki etkisini artırma hedefiyle düzenlediği Van mitingi, beklenen ilgiyi görmedi.
Van'da CHP mitingine katılım düşük kaldı (Fotoğraf: İHA)
VAN'DAKİ MİTİNGDE BOŞ ALANLAR GÖZE ÇARPTI
Van Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılımın düşük olması dikkatlerden kaçmadı.
ÇEVRE İLLERDEN TAŞIDILAR YİNE DE DOLMADI
Çevre illerden getirilen partililerle destek sağlanmaya çalışılsa da, bu çaba alandaki boşlukları doldurmaya yetmedi. Geçmiş mitinglere kıyasla, katılımda belirgin bir azalma yaşandı.
Van'da CHP mitingine katılım düşük kaldı (Fotoğraf: İHA)
Mitinge katılan bazı vatandaşlar ise etkinliği uzaktan izlemekle yetindi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE "EVET" DİYORUZ DEDİ
Mitingde konuşma yapan Özgür Özel, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu, Sürecini desteklerini söyeleyen Özel, "Biz terörün durmasını savunuyoruz, 'Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle, terör örgütünün silah bırakacak olması ile ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahlarını bırakmalarını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.