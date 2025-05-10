Özgür Özel Van’da beklediğini bulamada! CHP mitingine düşük katılım | Terörsüz Türkiye için ne dedi? Skandal Ahmet Özer sözleri

Meseleyi kayyumlara getiren Özel, "Meclis zemininde, bugün Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü kötü, yanlış, eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta kayyum uygulamasının son bulmasını; siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz." dedi.

SKANDAL AHMET ÖZER SÖZLERİ

Özel konuşmasında bir de skandala imza attı. Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kürt olduğu için tutuklandığını iddia etti. Özel, "Ahmet Özer'in suçu neymiş? Lafı eğip bükmeyelim, açık açık konuşalım. Ahmet Özer'in suçu Esenyurt'u bir Kürt olarak kazanmaktır." şeklinde skandal ifadeler kullandı.