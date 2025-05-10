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Galatasaray'dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, beşinci yıldızı takacağı gün için geri sayıma geçerken diğer yandan transfer konusunda da önemli adımlar atıyor. Sarı kırmızılı ekip, flaş bir isim için harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 17:13 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 17:13
Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

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Bu sezon şampiyonluğa çok az bir yolu kalan Galatasaray'da gelecek senenin planlaması üzerinde duruluyor. Cimbom'un hedefi, Avrupa'da ses getirecek bir oyuncu grubu oluşturup şampiyonluğu da kimseye bırakmamak.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

4 SENE ÜST ÜSTE ZAFER

Beşinci yıldızı takmak için günleri sayan Aslan'da bir sonraki sezon ise Fatih Terim ile yakalanan dört sezon üst üste şampiyonluk hedefi camianın motivasyonunu artırıyor. Hatta bu başarıyı beş sezon ile geliştirmek de planın bir diğer parçası.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

OKAN BURUK LİSTEYİ BELİRLİYOR

Galatasaray'da gelecek sezonun yapılanması kapsamında en yetkili isim Okan Buruk. Dümende olan deneyimli çalıştırıcı, gemiyi yine limana güvenli yaklaştırmak ve şampiyonluğa ulaşmak hedefiyle raporlarını oluşturmaya başladı.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

Gelecek sezon yönetmek istediği ve çalışmayı planlamadığı oyuncular üzerinden yönetimle istişare halinde bulunarak listeyi belirlemeye çalışıyor. Gündeminde ise birçok yıldız futbolcu bulunuyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

ÖNCELİK GİDENLERDE

Sarı kırmızılı ekipte transfer çalışmalarını yönlendirecek en önemli konu gidecek futbolcular. Yabancıların ayrılması için önemli bir süreç kulübü bekliyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

MUSLERA URUGUAY YOLCUSU

Galatasaray efsanesi olarak tarihe geçen Fernando Muslera, sezon sonunda ayrılarak ülkesine dönmeye çok yakın. Uruguaylı file bekçisinin şu ana kadar henüz imza atmaması söylentileri de iddianın çok ötesine taşıyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

PENAROL FORMASI GİYEBİLİR

Muslera'nın kariyerine Uruguay'da devam etmesi çok üyük olasılık olarak gözüküyor. Son dönemini se Penarol'da sürdürmesi bekleniyor. Sarı siyahlı ekip şu an ligde 6. sırada yer alıyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

CUESTA İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

Ara transferde 8 milyon Euro bedelle imza attırılan Carlos Cuesta için sonuç hayal kırıklığı oldu. Kolombiyalı stoperin maliyetiyle performansının aynı çizgide devam etmemesi nedeniyle Okan Buruk, yönetime gönderilebilir yorumunda bulundu.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

Cuesta için Belçika ve Meksika'dan gelmesi bekleniyor. Eğer tatmin edici bir öneri gelirse satışına onay verilecek. Ancak kiralık seçeneği de oldukça sıcak.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

FRANKOWSKI İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Yine ara transferde takıma dahil edilen Frankowski de Cuesta gibi beklentilerin uzağında kaldı. Polonyalı sağ bekin sezon sonu ile birlikte kulübüne dönmesi bekleniyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

7 MİLYON EURO MADDESİ VAR

Galatasaray, Lens'ten kiraladığı 30 yaşındaki futbolcu için kulübüyle 7 milyon euroluk satın alma maddesi üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

ISMAIL JAKOBS İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Büyük beklentilerle transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar sorunu yaşayan Ismail Jakobs da yine ayrılabilecek isimler arasında bulunuyor. Senegalli futbolcu, Eren Elmalı'nın gelmesiyle yedek kulübesine hapsoldu.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

KULÜP BAKILIYOR

Monaco ile 8 milyon euro üzerinden yapılan anlaşma nedeniyle çok fazla zarar etmek istemeyen Galatasaray, özellikle Arap ülkelerinden bir takımla anlaşarak sol bek takviyesi yapmayı planlıyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

KEREM DEMİRBAY ALMANYA'YA DÖNEBİLİR

Mavi kart uygulamasıyla yabancı sayılmayan Kerem Demirbay da yolcular arasında. Deneyimli futbolcunun yaz aylarında Bundesliga'ya dönmesi bekleniyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

MERTENS DE BELLİ DEĞİL

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Dries Mertens de kariyer rotasını henüz belirlemedi. Belçikalı futbolcunun ülkesine veya İtalya'ya dönmesiyle ilgili olarak birçok spekülasyon medyada yer alıyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

38 yaşındaki 10 numara için sezon sonu bekleniyor. Her ne kadar devam edilmeye sıcak bakılsa da Mertens'in saha kenarına geçme arzusu sürekli dillendiriliyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir'in durumu, Trendyol Süper Lig'in sona ereceği 1 Haziran sonrasında netlik kazanacak. Yönetim, futbolcu için gelecek olası teklifleri değerlendirmek üzere masaya oturacak.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

Teknik heyetin gelişim göstermesini beklediği genç futbolcu, Galatasaray formasıyla istenen katkıyı sunamadı. Potansiyeline rağmen rotasyonda geride kalan Yusuf Demir'in takımdan ayrılması sürpriz olmayacak.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ TRANSFER

Bir yandan gidecek futbolcularını belirlemeye çalışan Galatasaray'da diğer yandan takıma katılacak isimler konusunda da gelişmeler var. Sarı kırmızılı ekipte sürpriz bir futbolcu listeye dahil edildi.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

Gelecek sezonun kadro planlamasına hız veren Galatasaray, orta sahaya yeni bir enerji katmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip, İsviçre Süper Ligi takımlarından Yverdon Sport'ta forma giyen Fransız futbolcu Moussa Baradji'yi gündemine aldı.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

TALİPLERİ VAR

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Galatasaray 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Baradji'yi transfer listesine dahil etti. Ancak Cimbom, bu transferde yalnız değil. İtalya Serie A temsilcisi Torino ve İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

BOX-TO-BOX ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYOR

Moussa Baradji, modern futbolun aranan profili olan "box-to-box" orta saha oyuncularından biri. Fiziksel gücüyle rakip atakları kesebilen ve kazandığı toplarla takımını hızla hücuma çıkarabilen Fransız oyuncu, hem savunma hem de hücum görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

KİLİT ROLE SAHİP

Bu sezon Yverdon Sport ile İsviçre Süper Ligi'nde ilk kez boy gösteren Baradji, performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Daha önce İtalya alt liglerinde forma giyen futbolcu, Yverdon'daki ilk yılında takımının ligde kalma mücadelesinde kilit rollerden birini üstleniyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

MALİYETİ UYGUN

Baradji'nin Yverdon Sport ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Kulübünün yüksek bir bonservis talebinde bulunmayacağı tahmin ediliyor. Bu durum, Galatasaray açısından maliyet-performans açısından cazip bir fırsat yaratıyor.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

6 GOLDE ADI VAR

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Baradji, bu sezon 25 resmi maçta forma giydi. Genç oyuncu, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

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