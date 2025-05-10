Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu

Bu sezon şampiyonluğa çok az bir yolu kalan Galatasaray'da gelecek senenin planlaması üzerinde duruluyor. Cimbom'un hedefi, Avrupa'da ses getirecek bir oyuncu grubu oluşturup şampiyonluğu da kimseye bırakmamak.

4 SENE ÜST ÜSTE ZAFER

Beşinci yıldızı takmak için günleri sayan Aslan'da bir sonraki sezon ise Fatih Terim ile yakalanan dört sezon üst üste şampiyonluk hedefi camianın motivasyonunu artırıyor. Hatta bu başarıyı beş sezon ile geliştirmek de planın bir diğer parçası.