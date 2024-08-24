CHP’li İBB’nin kaçak villa yalanı ortaya çıktı: Denetimden sonra suç duyurusunda bulundular | Takvim.com.tr belgesiyle açıklıyor

2 AYRI SUÇ DUYURUSU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İSTANBUL'A İHANET
Bu durumun kabul edileyemeyeğini ifade eden Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kademi Ekşi, "İstanbul'a yapılan açık bir ihanet, bunu net olarak söyleyeyim. Bu konuda büyükşehir belediyesi sabıkalı." dedi.
İBB'nin vatandaşa dur dediğini ancak konu zengin bir Rus oligark olunca denetim yapılmadığını ifade eden Ekşi, "Ne karşılığında açıyorsunuz, vatandaş bunu soruyor. İstanbul Beşiktaş'ta 200'e yakın çınar ağacını kestiğinde yine insanlar sustular, Halk TV yöneticisinin Sarıyer'deki villası yine aynı şekilde kaçak yapılmıştı. Onu da perdelediler ama bu sefer fena yakalandılar. Kral çıplak. Şimdi topu taca atacak bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
3 İLÇEDE RİSKLİ ALANLARI İMARA AÇTILAR
Ekşi, İBB'nin Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinde riskli alanları imara açtığını iddia etti.
Ekşi, "Biz Büyükşehir Belediyesi imar komisyonunda çalışmalarımızı yaparken de bu aymazlığın özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Avcılar ilçelerinde TÜBİTAK raporuna rağmen riskli alanları, aslında yerleşime uygun olmayan alanları imara açacak kadar gözü kara bir yönetim anlayışı var İstanbul'da. Ben o dönem İBB Meclisi'nde suç duyurusunda bulunmuştum, burada sizin huzurunuzda bir kez daha savcılara suç duyurusunda bulunuyorum. TÜBİTAK raporuna rağmen 8 KM'lik alanı imara açan, vurdumduymaz bir yönetim var." şeklinde konuştu.
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Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata ilişkin suç duyurusu dilekçesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dünkü denetiminin ardından savcılığa sunduğu belirlendi.
İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunuldu.
Dün Bakanlığın incelemesinin ardından Şube Müdürü Elçin Karaoğlu'nun imzasıyla savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinin ekinde yapıdaki inşaatın anlatıldığı bir kroki, fotoğraflar, tapu kaydı ve 16 Ağustos tarihli yapı tatil tutanağı yer aldı.
Dilekçede, şikayet üzerine onaylı rölöve projesiyle yapılan mahallen kontrolde, ekli krokide A ile gösterilen yerde mevcut iskanlı yapıda güçlendirme çalışmalarının yapıldığı, dış merdivenin kaldırıldığı ve cephede doluluk boşluk oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.