(Kapatılan)ÇERKEŞ KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/25 Esas

KARAR NO : 2023/9

DAVACI : MEVLÜT AKSU-Çatkese Küme Evleri No:179 İç Kapı No:1 Çatkese Kurşunlu/ ÇANKIRI

DAVALI İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK KİŞİ CEVRİYE AKBAŞ, 37349121548 TC Kimlik Numaralı, Çankırı İli, Ilgaz İlçesi Yeşil Dumlupınar Köyü, Cilt No:79 Hane No:4 Sıra No:1'de nüfusa kayıtlı.

DAVA : Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin)

Mahkememizin 14/06/2023 Tarih ve 2013/25 Esas, 2023/9 Karar sayılı kararı ile;

"DAVANIN KABULÜNE,

A-1-Dava konusu Çankırı ili Kurşunlu İlçesi Çatkese Köyü 101 ada 183 parsel, 101 ada 202 parsel, 101 ada 209 parsel, 102 ada 13 parsel, 119 ada 101 parsel, 119 ada 103 parsel, 119 ada 129 parsel, 119 ada 207 parsel, 126 ada 15 parsel, 129 ada 10 parsel, 130 ada 37 parsel, 139 ada 96 parsel, 139 ada 99 parsel, 139 ada 157 parsel, 141 ada 17 parsel, 141 ada 18 parsel, 160 ada 2 parsel sayılı taşınmazların kadastro tespitlerinin iptali ile taşınmazların yüzölçümü ve vasfı değişmeksizin her biri ayrı ayrı; toplam 1 pay kabul edilerek 12817940226 TC Kimlik Nolu Halil oğlu Haydar Ayaş ölü olduğundan taşınmazın tamamı mirası 2400 pay kabul edilerek Haydar Ayaş mirasçıları olan;

*Haydar Ayaş mirası 2400 pay kabul edilerek;

480 payın 12793941040 TC kimlik nolu Şerife Yanıkkaya,

480 payın 34162228828 TC kimlik nolu Huriye Alan,

80 payın 12766941916 TC kimlik nolu Şaban Aksu,

80 payın 12754942352 TC kimlik nolu Mevlüt Aksu,

80 payın 12751942416 TC kimlik nolu Haydar Ali Aksu,

80 payın 36676145042 TC kimlik nolu Şerife Argun,

80 payın 29521378412 TC kimlik nolu Fatma Arabacı,

20 payın 12739942872 TC kimlik nolu Selver Aksu,

15 payın 12736942936 TC kimlik nolu Hamdi Aksu,

15 payın 12724943372 TC kimlik nolu Mustafa Aksu,

15 payın 12712943728 TC kimlik nolu Hakan Aksu,

15 payın 36100164236 TC kimlik nolu Şehri Dönmez,

240 payın 48148369856 TC kimlik nolu Hatice Aharcık Nemli,

240 payın 38518083680 TC kimlik nolu Ali Aharcık,

96 payın 33526250062 TC kimlik nolu Ali Özdemir,

96 payın 33520250280 TC kimlik nolu Abdurrahman Özdemir,

96 payın 33502250864 TC kimlik nolu Arif Özdemir,

96 payın 33496251014 TC kimlik nolu Mustafa Özdemir,

48 payın 33481251524 TC kimlik nolu Fatih Özdemir,

48 payın 33469251980 TC kimlik nolu Semra Kahraman adlarına iştirak halinde mülkiyet hükümleri gereğince tespiti ile tapuya kayıt ve tesciline,

A-2-Dava konusu Çankırı ili Kurşunlu İlçesi Çatkese Köyü 134 ada 21 parsel,126 ada 34 parsel,127 ada 21 parsel sayılı taşınmazların kadastro tespitlerinin iptali ile taşınmazların yüzölçümü ve vasfı değişmeksizin her biri ayrı ayrı;toplam 1 pay kabul edilerek, 3/18 payı 33421253561 TC Kimlik Nolu Ali kızı Fatma,3/18 payı Ali kızı Yeter Yılmaz, 1/18 payı 40339022946 TC Kimlik Nolu Neşet kızı Ayşe Ünal mirasçıları, 1/18 payı 1054401678 TC Kimlik Nolu Neşet oğlu Ahmet Tayyar, 1/18 payı 10541016132 TC Kimlik Nolu Neşet oğlu Halil Tayyar mirasçıları, 9/18 payı 12817940226 TC Kimlik Nolu Halil oğlu Haydar Ayaş mirasçıları adına tespiti ileTAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

*Ayşe Ünal mirası 16 pay kabul edilerek;

4 payın 40366022070 TC kimlik nolu Ahmet Ünal,

3 payın 40336023090 TC kimlik nolu Recep Ünal,

3 payın 40333023154 TC kimlik nolu Hüseyin Ünal,

3 payın 40327023382 TC kimlik nolu Şaban Ünal,

3 payın 30778341890 TC kimlik nolu Fatma Karaşahin adlarına iştirak halinde mülkiyet hükümleri gereğince tespiti ile tapuya kayıt ve tesciline,

*Halil Tayyar mirası 8 pay kabul edilerek;

2 payın 10526016652 TC kimlik nolu Şefika Tayyar,

3 payın 10523016716 TC kimlik nolu Haşim Tayyar,

3 payın 34798207662 TC kimlik nolu Hicran Mutlu adlarına iştirak halinde mülkiyet hükümleri gereğince tespiti ile tapuya kayıt ve tesciline,

*Haydar Ayaş mirası 2400 pay kabul edilerek;

480 payın 12793941040 TC kimlik nolu Şerife Yanıkkaya,

480 payın 34162228828 TC kimlik nolu Huriye Alan,

80 payın 12766941916 TC kimlik nolu Şaban Aksu,

80 payın 12754942352 TC kimlik nolu Mevlüt Aksu,

80 payın 12751942416 TC kimlik nolu Haydar Ali Aksu,

80 payın 36676145042 TC kimlik nolu Şerife Argun,

80 payın 29521378412 TC kimlik nolu Fatma Arabacı,

20 payın 12739942872 TC kimlik nolu Selver Aksu,

15 payın 12736942936 TC kimlik nolu Hamdi Aksu,

15 payın 12724943372 TC kimlik nolu Mustafa Aksu,

15 payın 12712943728 TC kimlik nolu Hakan Aksu,

15 payın 36100164236 TC kimlik nolu Şehri Dönmez,

240 payın 48148369856 TC kimlik nolu Hatice Aharcık Nemli,

240 payın 38518083680 TC kimlik nolu Ali Aharcık,

96 payın 33526250062 TC kimlik nolu Ali Özdemir,

96 payın 33520250280 TC kimlik nolu Abdurrahman Özdemir,

96 payın 33502250864 TC kimlik nolu Arif Özdemir,

96 payın 33496251014 TC kimlik nolu Mustafa Özdemir,

48 payın 33481251524 TC kimlik nolu Fatih Özdemir,

48 payın 33469251980 TC kimlik nolu Semra Kahraman adlarına iştirak halinde mülkiyet hükümleri gereğince tespiti ile tapuya kayıt ve tesciline,

A-3-Dava konusu Çankırı ili Kurşunlu İlçesi Çatkese Köyü 138 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile 3.825,98 m2 yüzölçümlü Tek katlı betonarme ev, depo ve bahçe nitelikli taşınmaz toplam 1 pay kabul edilerek 12817940226 TC Kimlik Nolu Halil oğlu Haydar Ayaş ölü olduğundan taşınmazın tamamı mirası 2400 pay kabul edilerek Haydar Ayaş mirasçıları olan;

*Haydar Ayaş mirası 2400 pay kabul edilerek;

480 payın 12793941040 TC kimlik nolu Şerife Yanıkkaya,

480 payın 34162228828 TC kimlik nolu Huriye Alan,

80 payın 12766941916 TC kimlik nolu Şaban Aksu,

80 payın 12754942352 TC kimlik nolu Mevlüt Aksu,

80 payın 12751942416 TC kimlik nolu Haydar Ali Aksu,

80 payın 36676145042 TC kimlik nolu Şerife Argun,

80 payın 29521378412 TC kimlik nolu Fatma Arabacı,

20 payın 12739942872 TC kimlik nolu Selver Aksu,

15 payın 12736942936 TC kimlik nolu Hamdi Aksu,

15 payın 12724943372 TC kimlik nolu Mustafa Aksu,

15 payın 12712943728 TC kimlik nolu Hakan Aksu,

15 payın 36100164236 TC kimlik nolu Şehri Dönmez,

240 payın 48148369856 TC kimlik nolu Hatice Aharcık Nemli,

240 payın 38518083680 TC kimlik nolu Ali Aharcık,

96 payın 33526250062 TC kimlik nolu Ali Özdemir,

96 payın 33520250280 TC kimlik nolu Abdurrahman Özdemir,

96 payın 33502250864 TC kimlik nolu Arif Özdemir,

96 payın 33496251014 TC kimlik nolu Mustafa Özdemir,

48 payın 33481251524 TC kimlik nolu Fatih Özdemir,

48 payın 33469251980 TC kimlik nolu Semra Kahraman adlarına iştirak halinde mülkiyet hükümleri gereğince tespiti ile tapuya kayıt ve tesciline, ayrıca "Parsel üzerindeki Tek katlı betonarme ev, depo ve 17/08/2022 tarihli harita mühendisi bilirkişisi rapor ve krokisinde konumu gösterilen A bölümü içerisinde kalan 41 adet 15-35 yaşlarındaki ağaçlar Mustafa oğlu Şaban Aksu'ya (T.C. Kimlik No:12766941916) ve aynı raporun B bölümü içerisinde kalan 85 adet 10-15 yaşlarındaki ağaçlar Mustafa oğlu Mevlüt Aksu'ya (T.C. Kimlik No:12754942352) ait olduğunun 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca muhdesat olarak beyanlar hanesine" şerh verilmesine,

A-4-Harita mühendisi bilirkişisi İsmail Türkoğlu tarafından hazırlanan 17/08/2022 tarihli bilirkişisi raporu ve ekindeki krokinin KARARIN EKİ SAYILMASINA,

YARGILAMA GİDERLERİ YÖNÜNDEN,

B-1-Alınması gereken kabul edilen kısım üzerinden alınması gerekli nispi (tespit tutanağındaki miktarlar dikkate alınmıştır) 6.802,01 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 12,20 TL peşin harcın mahsubu ile kalan 6.789,81 TL harcın tespit malikleri Emine ve Zeycan mirasçıları olan davalı ve dahili davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına,

B-2-Davacılardan Mevlüt Aksu'nun yapmış olduğu 13.032,10 TL posta ücreti, keşif, harç, bilirkişi ve araç ücretinden oluşan yargılama giderinin tespit malikleri Emine ve Zeycan mirasçıları olan davalı ve dahili davalılardan müştereken ve müteselsilen (Ali kızı Fatma, Ali kızı Yeter Yılmaz, Neşet kızı Ayşe Ünal, Neşet oğlu Ahmet Tayyar, Neşet oğlu Halil Tayyar ve mirasçıları hariç) alınarak davacılardan Mevlüt Aksu'ya verilmesine,

B-3-Davalılardan Ahmet Tayyar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 3402 sayılı Kanun'un 31/3. maddesi gereğince takdir edilen 1.500,00 TL vekalet ücretinin davacılar ve mirasçılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davalılardan Ahmet Tayyar'a verilmesine,

B-4-DahiliDavalılardan Ahmet Fehmi Gülenç kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 3402 sayılı Kanun'un 31/3. maddesi gereğince takdir edilen 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacılar ve mirasçılardan müştereken ve müteselsilen alınarak dahili davalılardan Ahmet Fehmi Gülenç'e verilmesine,

B-5-Davacı ve mirasçılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden 3402 sayılı Kanun'un 31/3. maddesi gereğince takdir edilen 2.500,00 TL tek vekalet ücretinin tespit malikleri Emine ve Zeycan mirasçıları olan davalı ve dahili davalılardan müştereken ve müteselsilen (Ali kızı Fatma, Ali kızı Yeter Yılmaz, Neşet kızı Ayşe Ünal, Neşet oğlu Ahmet Tayyar, Neşet oğlu Halil Tayyar ve mirasçıları hariç) alınarak davacı ve mirasçılara verilmesine,

C-Karar kesinleştiğinde 3402 sayılıKadastro Kanununun 32. Maddesi gereğince dava dosyasının gereği için Kurşunlu İlçe Tapu Müdürlüğüne gösterilmesine,

D-Davacı ve mirasçılar tarafından yatırılan gider avansının harcanmayan kısmının karar kesinleştirme işlemlerinden sonra davacıya HMK'nın 333. Maddesi uyarınca iadesine,

Dair, davacılardan Mevlüt Aksu'nun yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığı ile mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiştir.

Dahili davalı Tahir Özen tarafından sunulan 14/06/2023 dilekçe ile; "Çerkeş Kadastro Mahkemesinin 14.06.2023 tarihli 2013/25 Esas ve 2023/9 Karar sayılı kararının kaldırılarak lehime karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim" şeklinde beyanda mahkememiz kararı istinaf edilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere Mahkememizden davalı Cevriye Akbaş'a ilanen tebliğ olunur. 20/03/2025

Basın No: ILN02221307 #ilan.gov.tr