Yatırımcılar bu haftaya dikkat! TÜİK ve TCMB verileri piyasaya yön verecek: Bütçe, işsizlik, konut...

Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta merkez bankalarının faiz kararlarını sindirmeye çalışırken, bu hafta gözler hem Türkiye'de hem de dünya genelinde açıklanacak yoğun veri takvimine çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlar, Türkiye ekonomisinin nabzını tutacak verileri kamuoyuyla paylaşacak. Öte yandan ABD, Avrupa, İngiltere, Japonya ve Avustralya'dan gelecek ekonomik göstergeler de küresel piyasalar açısından belirleyici olacak.

🇹🇷 YURT İÇİNDE EKONOMİ TAKVİMİ DOLU 📌 Pazartesi: İnşaat Maliyetleri ve Ciro Endeksleri Açıklanacak Haftanın ilk günü olan 13 Mayıs Pazartesi'de, TÜİK tarafından 2025 yılı Mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile ciro endeksleri kamuoyuna duyurulacak. Özellikle inşaat maliyet endeksi, gayrimenkul piyasasında maliyet baskılarını değerlendirmek açısından önemli ipuçları sunacak.

📌 Salı: Cari Açık Verisi Bekleniyor 14 Mayıs Salı günü gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrilecek. Banka, Mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Piyasa beklentileri, yıllıklandırılmış cari açıkta kademeli bir daralma olduğuna işaret ederken; enerji ithalatı ve altın ticaretindeki gelişmeler bu verinin seyrinde kritik rol oynayacak. Aynı gün TÜİK, 2024 yılı doğum istatistikleri ve dış ticaret endekslerini de açıklayacak.