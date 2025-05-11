Yatırımcılar bu haftaya dikkat! TÜİK ve TCMB verileri piyasaya yön verecek: Bütçe, işsizlik, konut...

Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta merkez bankalarının faiz kararlarını sindirmeye çalışırken, bu hafta gözler hem Türkiye'de hem de dünya genelinde açıklanacak yoğun veri takvimine çevrildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlar, Türkiye ekonomisinin nabzını tutacak verileri kamuoyuyla paylaşacak. Öte yandan ABD, Avrupa, İngiltere, Japonya ve Avustralya'dan gelecek ekonomik göstergeler de küresel piyasalar açısından belirleyici olacak.
🇹🇷 YURT İÇİNDE EKONOMİ TAKVİMİ DOLU
Haftanın ilk günü olan 13 Mayıs Pazartesi'de, TÜİK tarafından 2025 yılı Mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile ciro endeksleri kamuoyuna duyurulacak. Özellikle inşaat maliyet endeksi, gayrimenkul piyasasında maliyet baskılarını değerlendirmek açısından önemli ipuçları sunacak.
📌 Salı: Cari Açık Verisi Bekleniyor
14 Mayıs Salı günü gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrilecek. Banka, Mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Piyasa beklentileri, yıllıklandırılmış cari açıkta kademeli bir daralma olduğuna işaret ederken; enerji ithalatı ve altın ticaretindeki gelişmeler bu verinin seyrinde kritik rol oynayacak. Aynı gün TÜİK, 2024 yılı doğum istatistikleri ve dış ticaret endekslerini de açıklayacak.
16 Mayıs Perşembe günü, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan ayına ait merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini yayımlayacak. Harcama kalemleri ve vergi gelirleri arasındaki dengenin izleneceği veriler, mali disiplinin korunup korunamadığı konusunda önemli sinyaller verecek.
Haftanın son iş gününde ise ekonomik veri akışı oldukça yoğun olacak. TÜİK, 2025 yılının ilk çeyreğini kapsayan işgücü istatistiklerini yayımlayacak. Mart ayında işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyelerine gerilemişti; bu eğilimin sürüp sürmediği dikkatle izlenecek. Ayrıca Nisan ayı konut satış istatistikleri ile motorlu kara taşıtları verileri de yine aynı gün açıklanacak.
ABD'den gelecek veriler bu hafta global piyasaların yönünü tayin edecek. Özellikle:
Tüketici fiyat endeksi (CPI): Enflasyonun seyrine dair ipuçları verecek.
Perakende satışlar
Üretici fiyat endeksi (PPI)
Sanayi üretimi ve kapasite kullanımı
New York ve Philadelphia Fed endeksleri
Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
İthal fiyatları gibi kritik göstergeler takip edilecek.
Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası üzerinde etkili olabileceği için küresel varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir.
Avrupa tarafında ise:
Euro Bölgesi sanayi üretimi ve GSYH verileri
Almanya'nın tüketici ve toptan fiyat endeksleri
İngiltere'nin GSYH, dış ticaret ve sanayi üretimi verileri haftanın öne çıkan başlıkları arasında olacak.
Bu veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) olası faiz indirimleri konusunda ipuçları verebilir.
Japonya'dan gelecek cari denge, üretici fiyatları ve sanayi üretimi verileri, Asya piyasaları için yön belirleyici olabilir. Japon yeninde yaşanan dalgalanmalara karşı Merkez Bankası'nın müdahale olasılığı da göz önünde bulunduruluyor.
Avustralya'da ise işsizlik oranı, ülke ekonomisinin istihdam dinamikleri açısından dik
🛢️ ENERJİ PİYASALARINDA GÖZLER OPEC VE IEA RAPORLARINDA
Enerji cephesinde bu hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanacak olan aylık petrol raporları, piyasalar açısından oldukça kritik olacak. Petrol arz-talep dengesine ilişkin güncel öngörüler, fiyatlamaları doğrudan etkileyebilir.
HAFTALIK TAKVİM
📅 13 Mayıs 2025 Salı
🔹 TÜİK – Mart Ayı İnşaat Maliyet Endeksi
🔹 TÜİK – Mart Ayı Ciro Endeksleri
📅 14 Mayıs 2025 Çarşamba
🔹 TCMB – Mart Ayı Cari İşlemler Hesabı (Ödemeler Dengesi)
🔹 TÜİK – 2024 Yılı Doğum İstatistikleri
🔹 TÜİK – Mart Ayı Dış Ticaret Endeksleri
📅 16 Mayıs 2025 Perşembe
🔹 Hazine ve Maliye Bakanlığı – Nisan Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
📅 17 Mayıs 2025 Cuma
🔹 TÜİK – Ocak-Mart Dönemi (1. Çeyrek) İşgücü İstatistikleri (İşsizlik Verisi)
🔹 TÜİK – Nisan Ayı Konut Satış İstatistikleri
🔹 TÜİK – Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri
🌍 YURT DIŞINDA TAKİP EDİLECEK VERİLER
🔸 ABD – Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), Üretici Fiyat Endeksi (PPI), Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi, Michigan Tüketici Güveni, New York & Philadelphia Fed Endeksleri
🔸 Euro Bölgesi – GSYH, Sanayi Üretimi