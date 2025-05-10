İBB soruşturmasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün yasadışı faaliyetlerine yönelik ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
PARAVAN ŞİRKET KURULDU
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübünde bodyguardlık (korumalık) yapan Fukan Yalçınkaya'nın soruşturma dosyasında yer alan ifadesine göre, Yalçınkaya'nın üzerine kurulan paravan şirketle milyonlarca liralık ihale alındı.
Sabah'tan Yusuf Ödemir'in haberine göre; Yalçınkaya, Çeşme'de tanıştığı Ahmet Çiçek'in kendi üzerine şirket kurdurduğunu belirterek, bu şirket tarafından İBB'ye naylon faturalar kesildiğini, bankadan nakit çekilen paraların bavullarla Murat Kapki'nin Şişli'deki ofisine taşındığını belirtip şunları anlatı:
ELDEN ÇEKİP KENDİSİNE TESLİME ETTİM
Ahmet Çiçek bana, 3R isimli şirketleri kurdurdu. Detaylandırmak gerekirse Murat Kapki'nin Ferko'da bulunan ofisine, Murat Kapki'nin adamları Şehmus ve emekli polis Güngör isimli şahıs, Berat Kapki ve Serhat Kapki'nin de zaman zaman geldiği banka şubelerinde buluşarak elden nakit para taşıdım. 15.01.2024 tarihinde bizzat Serhat Kapki ile bir bankanın Beşiktaş şubesinde buluşarak bankadan nakit olarak çekmiş olduğum parayı, kendisine teslim ettim. Bu tarihteki kamera görüntülerinde bu durum net olarak görünecektir. Yine aynı gün başka bir bankanın Mecidiyeköy şubelerinden parayı elden çekip kendisine teslim ettim.
ASANSÖRLE ÇIKARILDI
Bugünün sonunda bankalardan topladığımız paraları Ferko Plaza'nın ana girişine kadar taşıdım. Buradan Serhat Kapki ve Güngör isimli şahıslar paraları Murat Kapki'nin ofisine çıkardılar. Özellikle 2024 yerel seçimlerinden 3-4 ay öncesinden başlayarak seçimlere kadar bahsetmiş olduğum elden para çekme ve teslim etme işlemleri çok yoğunlaştı. Ferko'daki ofise para teslimatları genelde 2. kattaki otoparktan asansörle çıkarılarak yapıldı.
PARA BÖLMESİ VARDI
Bir keresinde ofise çıktığımda odasının yanında ayrı bir bölme vardı. Paraların buradan bavullarla çıktığını gördüm. Yine 26.02.2024'te Muhittin Palzaoğlu'nun, Bulgurlu Polis Karakolu'nun yanında bulunan ofisine para dolu 1 bavul götürüp Serkan Yıldız isimli şahsa teslim ettim. Tüm bunları Çiçek'in yönlendirmesiyle yaptım. Ali Çiçek ve Kapki İBB'den aldıkları reklam ihaleleriyle gündeme gelmişlerdi. Her iki isim de ilk operasyonda tutuklanan isimler arasında yer alıyor.
NİŞANLISI İTİRAF ETTİ
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Çiçek'in nişanlısı Meral Çakır ise Ahmet Çiçek'in Murat Kapki ve Muhittin Palazoğlu'na naylon fatura kestiğini itiraf etti. 2. dalga operasyonda tutuklandıktan sonra itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılan Meral Çakır, "Nişanlım Ahmet Çiçek, Murat Kapki ve Muhittin Palazoğlu'nun Medya AŞ ve Kültür AŞ'den almış olduğu işleri alt taşeron olarak kendisi yapıyordu" dedi.