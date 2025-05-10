İBB soruşturmasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar

Sabah'tan Yusuf Ödemir'in haberine göre; Yalçınkaya, Çeşme'de tanıştığı Ahmet Çiçek'in kendi üzerine şirket kurdurduğunu belirterek, bu şirket tarafından İBB'ye naylon faturalar kesildiğini, bankadan nakit çekilen paraların bavullarla Murat Kapki 'nin Şişli'deki ofisine taşındığını belirtip şunları anlatı:

ELDEN ÇEKİP KENDİSİNE TESLİME ETTİM

Ahmet Çiçek bana, 3R isimli şirketleri kurdurdu. Detaylandırmak gerekirse Murat Kapki'nin Ferko'da bulunan ofisine, Murat Kapki'nin adamları Şehmus ve emekli polis Güngör isimli şahıs, Berat Kapki ve Serhat Kapki'nin de zaman zaman geldiği banka şubelerinde buluşarak elden nakit para taşıdım. 15.01.2024 tarihinde bizzat Serhat Kapki ile bir bankanın Beşiktaş şubesinde buluşarak bankadan nakit olarak çekmiş olduğum parayı, kendisine teslim ettim. Bu tarihteki kamera görüntülerinde bu durum net olarak görünecektir. Yine aynı gün başka bir bankanın Mecidiyeköy şubelerinden parayı elden çekip kendisine teslim ettim.