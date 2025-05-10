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Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek! Bakan Murat Kurum duyurdu: "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarları teslim edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki konut teslimatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, önümüzdeki ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 250 bininci konutun anahtarlarının büyük bir coşkuyla hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 17:51 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 18:05
Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek! Bakan Murat Kurum duyurdu: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarları teslim edeceğiz

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Deprem bölgesindeki yeniden inşa süreci hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelecek ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 250 bininci konutun hak sahibine teslim edileceğini açıkladı.

Bakan Kurum açıkladı: Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki ay yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle büyük bir coşku içerisinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz.

11 ilimizde 453 bin hak sahibine de ev ve iş yerlerini yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız.

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