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Şaibeli kurultay "şüpheli" Cafer Mahiroğlu... "Şükran Kütükçü" iddiasına ne yanıt verdi? Halk TV'yi Ekrem İmamoğlu mu finanse ediyor?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda oy satın alma, lüks hediye ve makam vaadi iddialarıyla büyüyen skandalda Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu "şüpheli" sıfatıyla dosyaya girdi. Ekrem İmamoğlu’nun kurultaya, finanse ettiği medya gücü ve parayla müdahil olduğu, Mahiroğlu’nun da Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski özel kalem müdürü Şükran Kütükçü’yü menfaat karşılığında Londra’ya götürerek bilgi sızdırdığı öne sürüldü. Bu kapsamda Cafer Mahiroğlu avukatı aracılığıyla ifade verdi. İddiaları inkar eden Cafer Mahiroğlu İngiltere'deki 100 zengin kişi arasında olduğunu beyan ederek savunma yaptı. Mahiroğlu ağabeylerinin üç dönem CHP kurultay delegeliği yaptığını beyan etti. İşte o ifade...

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 13:41 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 14:09
Şaibeli kurultay şüpheli Cafer Mahiroğlu... Şükran Kütükçü iddiasına ne yanıt verdi? Halk TV’yi Ekrem İmamoğlu mu finanse ediyor?

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada, CHP yandaşı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu "şüpheli" sıfatıyla avukatı aracılığıyla ifade verdi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından şaibelerle gündemden düşmedi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve çok sayıda delege, "oy satın alma, lüks hediyeler ve makam vaatleri" iddialarıyla kurultayın iptali için dava açtı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilen davada, Bursa'dan Hakkari'ye kadar çok sayıda delegenin ifadeleri delil olarak sunuldu.

İZMİR DELEGESİNDEN OLAY İDDİA: CAFER MAHİROĞLU O İSMİ LONDRA'YA GÖTÜRÜP BİLGİ SIZDIRDI
CHP İzmir delegesi Hatip Karaaslan, "Kurultayda dağıtılan paraların kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğunu" öne sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski özel kalem müdürü Şükran Kütükçü'nün Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu ve İmamoğlu tarafından "menfaat karşılığında Londra'ya götürülerek bilgi sızdırdığı" iddiasını ortaya attı.

Karaaslan, "Otel kayıtları ve telefon görüşmeleri incelensin" çağrısı yaparak, yeminli ifadesinin tamamen doğru olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Cafer Mahiroğlu avukatı aracılığıyla ifade verdi.

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CAFER MAHİROĞLU AVUKATINI GÖNDERDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu şüpheli olduğu dosyaya avukatı aracılığıyla yazılı beyanda bulundu.

Mahiroğlu'nun avukatı Sebla Öztürk Başarır'ın dosyaya sunduğu 7 sayfalık savunma dilekçesinde, müvekkilinin yurt dışında olduğu ve sağlık sorunları nedeniyle seyahat engeli bulunduğu için savunmanın yazılı olarak sunulacağı bildirildi.

"İNGİLTERE'NİN EN ZENGİN 100 KİŞİSİ ARASINDA"
Başarır, soruşturma dosyasındaki müvekkili aleyhine beyanların "gerçek dışı, dedikodu ve iftira mahiyetinde" olduğunu savunarak, Mahiroğlu'nun İngiltere'de saygın iş adamı olduğunu, İngiltere'deki 100 zengin kişi arasında yer aldığını belirtti.

Müvekkilinin ticaret hayatına tekstil sektörüyle başladığını, zamanla farklı alanlara da yatırım yaparak inşaat sektöründe faaliyet gösteren Özdemirler Bilişim'in ortağı ve yetkilisi olduğunu aktaran Başarır, 2020 yılında ise medya sektörüne yatırım yaptığını kaydetti.

Cafer MahiroğluCafer Mahiroğlu

AĞABEYLERİ 3 DÖNEM CHP DELEGELİĞİ YAPTI
Avukat Başarır, müvekkilinin küçük yaşlardan itibaren CHP'ye gönül verdiğini, ailesiyle partiyi desteklediklerini belirterek, ağabeylerinin üç dönem CHP kurultay delegeliği yaptığını ancak müvekkilinin hiçbir zaman delege olmadığını aktardı.

"MENFAAT KARŞILIĞI ÖZEL BİLGİ TEMİN EDİLMESİ TAMAMEN UYDURMA"
Tanık beyanlarında geçen "Mahiroğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'yü menfaat karşılığında yanına çektiği, 2023 genel seçimleri öncesinde Kütükçü'nün Londra'ya gittiği ve Mahiroğlu tarafından orada ağırlandığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne süren Başarır, şu savunmayı yaptı:

"Müvekkil Cafer Mahiroğlu'nun, Şükran Kütükçü ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM özel kalem müdürü olmasından, müvekkilin ise CHP'li bir seçmen olmasından ve geçmişte müvekkilin akrabalarının CHP'nin çeşitli kademelerinde görev almasından mütevellit tanışıklığı vardır. Ancak menfaat karşılığı özel bilgi temin edilmesi, akıl ve mantık dışı, tamamen uydurma, sosyal medya trollerinin yalanlarından ibaret bir iddiadır."

HALK TV'Yİ İMAMOĞLU MU FİNANSE EDİYOR?
Mahiroğlu'nun avukatı, tanık beyanında yer alan, "Halk TV'nin gerçek finansörünün Ekrem İmamoğlu olduğu, kurultay öncesinde CHP ile Halk TV arasındaki reklam anlaşmasının maddi gelirinin iptal edilerek kesildiği, bu nedenle Haziran 2023'ten Kasım 2023'teki kurultaya kadar kanalın birçok gazetecisiyle birlikte kurultayı yönlendirecek şekilde operasyonel hareket ettiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

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Avukat Başarır şu beyanda bulundu:

"Müvekkil ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile önceye dayalı ticari ya da siyasi ilişki, yahut irtibat olmayıp müvekkilin Halk TV'nin yönetim kurulu başkan vekili olmak dışında, İngiltere'de ve Türkiye'de saygın iş insanı olması, Ekrem İmamoğlu'nun da İBB Başkanı olmasından sebeple oluşan tanışıklıkları vardır. Bunun dışında herhangi bir siyasi ya da ticari faaliyetleri yoktur. Keza müvekkilin ticari geçmişi, İngiltere'deki en zengin 100 kişi arasında yer alması gibi gerçek veriler dikkate alındığında, müvekkil hakkında iddia olunan işbu hususun gerçekle bağının olmadığını da ortaya koymaktadır.

Halk TV ile İBB arasında herhangi bir reklam sözleşmesi yapılmamıştır. Keza seçim döneminde siyasi partilerin televizyon kanallarına vermiş olduğu reklam dışında da CHP ile Halk TV arasında bir reklam sözleşmesi yapılmamıştır, reklam ücreti ödemesi de olmamıştır. Ayrıca, müvekkil Cafer Mahiroğlu'nun 2020 yılında Halk TV'yi almasıyla müvekkil, belirli bir kesim tarafından hedefe konulmuş ve sistematik olarak yıpratılmaya, toplum nezdinde itibarı sarsılmaya çalışılmaktadır."

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"KOVUŞTURMAYA YER YOK" KARARI TALEP ETTİ
Müvekkilinin bazı delegelere finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını da reddeden Başarır, Mahiroğlu'nun soruşturma konusu olan kurultay alanına hiç girmediğini, CHP'li bir seçmen olarak yayın ekibiyle birlikte Ankara'ya gittiğini ve Halk TV'nin Ankara stüdyosundan güncel gelişmeleri takip ettiğini savundu.

Avukat Sebla Öztürk Başarır, müvekkili Mahiroğlu hakkında "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmesini talep etti.

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