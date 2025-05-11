Kadraj Galeri Kadraj İkon 3.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi hesaplandı: Halkbank, Akbank, ING, Yapı Kredi mevduat tablosu

3.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi hesaplandı: Halkbank, Akbank, ING, Yapı Kredi mevduat tablosu

Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak bankaların mevduat faizlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. TL mevduat faizleri 2025 yılı itibarıyla yüzde 52 seviyesine kadar yükseldi. Peki en yüksek faiz getirisi hangi bankada? 11 Mayıs itibarıyla 3.5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi ne kadar? İşte merak edilen oranlar.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 17:32
3.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi hesaplandı: Halkbank, Akbank, ING, Yapı Kredi mevduat tablosu

11 Mayıs 2025 itibarıyla bankalar yüksek tutarlı mevduatları çekmek için faiz yarışına girdi. 3.5 milyon TL'lik mevduatın 32 günlük getirisi banka banka dikkat çekici farklılıklar gösteriyor.

3.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi hesaplandı: Halkbank, Akbank, ING, Yapı Kredi mevduat tablosu

CEPTETEB
Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 138.204,2 TL

Vade Sonu Tutar: 3.638.204,2 TL

3.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi hesaplandı: Halkbank, Akbank, ING, Yapı Kredi mevduat tablosu

DenizBank
Kaptan Hesap

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 135.497,25 TL

Vade Sonu Tutar: 3.635.497,25 TL

3.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi hesaplandı: Halkbank, Akbank, ING, Yapı Kredi mevduat tablosu

Fibabanka
Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 133.019,18 TL

Vade Sonu Tutar: 3.633.019,18 TL

3.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi hesaplandı: Halkbank, Akbank, ING, Yapı Kredi mevduat tablosu

Odea
Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 132.792,25 TL

Vade Sonu Tutar: 3.632.792,25 TL