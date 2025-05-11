3.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi hesaplandı: Halkbank, Akbank, ING, Yapı Kredi mevduat tablosu
Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak bankaların mevduat faizlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. TL mevduat faizleri 2025 yılı itibarıyla yüzde 52 seviyesine kadar yükseldi. Peki en yüksek faiz getirisi hangi bankada? 11 Mayıs itibarıyla 3.5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi ne kadar? İşte merak edilen oranlar.
Giriş Tarihi: 11.05.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 17:32