İŞKUR’dan çalışan annelere güvence! Doğumdan sonra özel ödenek duyuruldu

İŞKUR, doğum yapan ya da evlat edinen kadınlara sunduğu yarım çalışma ödeneği kapsamında 2016'dan bu yana 348 milyon liradan fazla ödeme gerçekleştirdi. Kadınların iş gücünde kalmasını hedefleyen destekten binlerce kişi faydalandı.
İŞKUR, doğum yapan ya da evlat edinen kadınlara sunduğu yarım çalışma ödeneği kapsamında 2016'dan bu yana 348 milyon liradan fazla ödeme gerçekleştirdi. Kadınların iş gücünde kalmasını hedefleyen destekten binlerce kişi faydalandı.
Kadınların doğum sonrası iş hayatından kopmadan çocuklarını büyütebilmeleri amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen yarım çalışma ödeneği, çalışan annelerin aile ve iş yaşamını dengelemesine yardımcı oluyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulanan bu destekle birlikte şimdiye kadar 45 bin 641 kişi yararlandı. Toplamda 348,2 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildi.
Yarım çalışma ödeneği, doğum yapan veya 3 yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen çalışan kadın ve erkeklerin, haftalık çalışma sürelerinin yarısı kadar fiilen çalışmaları halinde devlet tarafından desteklenmesini kapsayan bir uygulamadır. Uygulama sayesinde çalışan ebeveynler, hem gelir kaybını kısmen telafi edebiliyor hem de çocuklarının bakımını üstlenebiliyor.
Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen çalışanlarda bazı şartlar aranıyor:
Doğum yapmış olmak veya 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinmiş olmak
Başvuru tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmak
Bu koşulları sağlayanlar, analık izninin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da e-Devlet/İŞKUR e-Şube üzerinden başvurarak destekten faydalanabiliyor.
Yarım çalışma ödeneğinin süresi, doğum sayısına göre değişiyor:
İlk doğumda: 60 gün
İkinci doğumda: 120 gün
Üçüncü ve sonraki doğumlarda: 180 gün
Çoğul doğumlarda: +30 gün ekleniyor
Engelli çocuk doğumunda: 360 gün
Ancak ödeme süresi, bu günlerin yarısı kadar hesaplanıyor. Örneğin, ilk doğum yapan bir anne 60 gün yarım zamanlı çalışabiliyorken, 30 gün için ödenek alabiliyor.
Yarım çalışma ödeneğinden faydalanan kişilerin, yarı zamanlı çalıştıkları günler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor. Üstelik bu prim ödemeleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden yapılıyor.
İşverenin, işçinin yarım zamanlı çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. Ancak yarım zamanlı çalışmanın uygulanacağı gün ve saat aralıklarını işveren belirleyebiliyor. Böylece işçi ve işveren arasında iş gücü planlaması yapılabiliyor.
İŞKUR'un sunduğu bu destek, yalnızca bireysel aileleri değil, aynı zamanda genel olarak kadınların iş gücüne katılım oranını artırmayı hedefliyor. Kurum, istihdamda kalıcılığı teşvik etmek ve doğum sonrası kadınların iş hayatından kopmasını engellemek amacıyla projelerini sürdürüyor.
Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli unsur, izin bitiminden sonraki 30 gün içinde başvurunun yapılması. Başvurular İŞKUR şubelerinden ya da e-Devlet / İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.