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Google ambargosu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda tartışıldı! Komisyon üyeleri sordu Google'da cevap yok!

Yaptığı telif ihlalleri ile tüm dünyada ceza alan arama motoru Google için TBMM de devrede. Google temsilcileri, toplantıda komisyon üyelerinin yönelttiği pek çok soruyu yanıtsız bıraktı. İlginç diyalogların da yaşandığı komisyonda, milletvekillerinin yönelttiği yanıtsız kalan işte o sorular...

Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 07:01 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 07:08
Google ambargosu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda tartışıldı! Komisyon üyeleri sordu Google’da cevap yok!

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Algoritma değişikliğiyle haber trafiğinin düşmesine neden olan, bağımsız haberciliği yok eden, Türkiye'de dijital telif konusunda adım atmayan Google yine top çevirdi.

Dijital Mecralar Komisyonu toplandı (Takvim.com.tr)Dijital Mecralar Komisyonu toplandı (Takvim.com.tr)

Önceki gün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu bir kez daha toplandı. Komisyon, Google'ın sözde algoritma değişikliği üzerinden haber sitelerinin yaşadığı olumsuzlukları gündemine aldı. Google İsviçre temsilcisi Johannes Müller ve Google Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Sobacı milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ancak kritik başlıkları pas geçip, ne gelirleri ne tekelleşmeleri ne de gelir paylaşımları konusunda tek kelime etmediler. Google'ın algoritmasının nasıl çalıştığına dair ikna edici izahat da yapmadılar.

Google. (AA-ARŞİV)Google. (AA-ARŞİV)

ALGORİTMAYI NE ZAMAN DEĞİŞTİRDİ?
Google, Türkiye'de bir süredir algoritma güncellemesi adı altında medya ekosistemine zarar vermekle, yayıncılar üzerinde ciddi baskı oluşturmakla suçlanıyor. Google'ın tüm dünyadaki site trafiklerini etkileyen ve yapay zekâyla filtrelemeyi öne çıkaran algoritma değişiklikleri 2022'de başladı. Mart 2024'te de Google aramalarında ilk sıralara çıkma amacıyla üretilen içeriklerin engelleme iddiasıyla yeni bir güncelleme daha yapıldı.

Google yeni düzenlemeyle, "Düşük kalite içeriklerin yüzde 45 oranında" azaltıldığını iddia etti. Ancak algoritma değişikleri birçok yayıncılık devinin trafik kaybetmesine neden oldu. Bu nedenle de reklam gelirleri eridi. İnternet sitelerinde gelirler büyük oranda arama motorlarına gelen kullanıcı sayısına göre belirleniyor.

Google. (AA-ARŞİV)Google. (AA-ARŞİV)

BİR YILDA 5 BİN DEĞİŞİKLİK
Önceki gün komisyonda konuşan Google İsviçre temsilcisi Johannes Müller, algoritmalar konusunda yeni düzenlemeler yapıldığını ve artık eskiye geri dönülmeyeceğini belirtti. Google Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Sobacı, "Araba firmaları belki beş yılda bir model değiştiriyor, cep telefonları yılda belki 10 kere güncelleme yapıyor ama 'algoritma' denen yapı bir yıl içerisinde 5 bine yakın müdahale görmüş. Bunun tamamı dinamik olarak ihtiyaçları karşılamak için. Biz bir algoritma iyileştirmesi yaptığımızda, 'Şu firma batacak, bu 'web' sitesi çıkacak' gibi bir yönelimimiz yok, onun testi de yok; sürekli olarak gelişen bir ürün. Bütün bilgileri, algoritma' değişikliklerini şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz" diyerek kendilerini savundu.

Google. (AA-ARŞİV)Google. (AA-ARŞİV)

YANIT BEKLEYEN SORULAR...
Türkiye'de birtakım kurumların ön plana çıkmasını sağlarken bir kısmının batmasına nasıl karar veriyorsunuz?
Bir internet sayfası 2 milyon trafik alırken bir anda nasıl 100 bine, 150 bine düşüyor?
Haber içeriklerinin Google'da görünmesi karşılığında bugüne kadar Türkiye'de ne kadar para ödendi? Bu, Türkiye'de elde ettiğiniz gelirin ne kadarını oluşturuyor ve bunu hangi yöntemle ödediniz?
Arama motorlarında yukarı çıkarmadığınız, sürekli aşağıya bastığınız, 'Ama eğitim veriyoruz' dediğiniz küçük yapıları korumak adına, tekelleşmeniz nedeniyle yok olmaya terk ettiğiniz içerik sağlayanlarla ilgili bir planınız, programınız var mı?
Türkiye henüz içerik telifine ve bu uygulamalara karşı kendini finanse eden bir ülke konumunda, Google'ın hiçbir katkısı yok ama Türkiye'deki dijital pazarın yüzde 70'ini kontrol ediyor. Zorunlu telif ödemesi konusundaki Google'nin görüş ve düşünceleri nedir?
Google Avrupa Birliğ'nin 2019 tarihli Dijital Telif Direktifi'ni Fransa'da uyguladı. Türkiye'de de bunun uygulanması düşünülüyor mu? Avustralya'da 2021 yılında dijital platformların haber üreticilerine ödeme yapılmasını zorunlu kılan yasa yürürlüğe girdi, Google bunun üzerine ödeme yapmayı kabul etti: Bunu bir örnek olarak kabul edip Türkiye'de neden yapmıyorsunuz?
Kanada, Fransa, Avustralya'da uyguladığınız yöntemleri Türkiye'de uygulamak için illa Türkiye'nin de yasal düzenleme yapması mı gerekiyor?"
Dijital platformda haber içeriklerini özetleyerek veya başlığıyla birlikte göstererek trafik çektiği her durumda lisansçı yayıncıya ödeme yapmak durumunda değil mi?
Uluslararası hukukta uyguladığınız ancak Türkiye'deki kullanıcılar açısından yaklaşmadığınız adaletli gelir paylaşımı noktasında Google'ın görüşleri nedir?
Google sesi dinliyor, görüntü alıyor, her türlü içeriğimizden yararlanıyor ama bunların denetimi konusunda en ufak bir adımı yok; bunları kim denetliyor? Denetim birimi kimlerden oluşuyor?

Dijital Mecralar Komisyonu toplandı (Takvim.com.tr)Dijital Mecralar Komisyonu toplandı (Takvim.com.tr)

DİJİTAL TELİF YASASI MECLİS'E GELİYOR
Türkiye'de başta AB olmak üzere birçok ülkede yürürlüğe giren Dijital Telif Yasası için taslak metin oluşturdu. Kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce yasalaşması planlanıyor. Bu kapsamda dijital yayıncılığa yönelik telif haklarının korunması ve içerik sahiplerinin gelir kaybının önlenmesi amaçlanıyor. Yeni yasa teklifine göre, Google gibi büyük arama motorlarının, haber siteleri ve içerik üreticileri gibi kaynaklara ödeme yapmaları öngörülüyor. Bu düzenleme ile dijital içerik üretcilerinin telif haklarının daha etkin korunması ve gelir adaletinin sağlanması hedefleniyor.

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