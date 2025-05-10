Google ambargosu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda tartışıldı! Komisyon üyeleri sordu Google’da cevap yok!

Algoritma değişikliğiyle haber trafiğinin düşmesine neden olan, bağımsız haberciliği yok eden, Türkiye'de dijital telif konusunda adım atmayan Google yine top çevirdi.

Ancak kritik başlıkları pas geçip, ne gelirleri ne tekelleşmeleri ne de gelir paylaşımları konusunda tek kelime etmediler. Google'ın algoritmasının nasıl çalıştığına dair ikna edici izahat da yapmadılar.

Önceki gün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu bir kez daha toplandı. Komisyon, Google 'ın sözde algoritma değişikliği üzerinden haber sitelerinin yaşadığı olumsuzlukları gündemine aldı. Google İsviçre temsilcisi Johannes Müller ve Google Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Sobacı milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Google. (AA-ARŞİV)

ALGORİTMAYI NE ZAMAN DEĞİŞTİRDİ?

Google, Türkiye'de bir süredir algoritma güncellemesi adı altında medya ekosistemine zarar vermekle, yayıncılar üzerinde ciddi baskı oluşturmakla suçlanıyor. Google'ın tüm dünyadaki site trafiklerini etkileyen ve yapay zekâyla filtrelemeyi öne çıkaran algoritma değişiklikleri 2022'de başladı. Mart 2024'te de Google aramalarında ilk sıralara çıkma amacıyla üretilen içeriklerin engelleme iddiasıyla yeni bir güncelleme daha yapıldı.

Google yeni düzenlemeyle, "Düşük kalite içeriklerin yüzde 45 oranında" azaltıldığını iddia etti. Ancak algoritma değişikleri birçok yayıncılık devinin trafik kaybetmesine neden oldu. Bu nedenle de reklam gelirleri eridi. İnternet sitelerinde gelirler büyük oranda arama motorlarına gelen kullanıcı sayısına göre belirleniyor.