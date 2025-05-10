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Trump Suudi Arabistan ziyaretinde Filistin’i mi tanıyacak? ABD ve İsrail basınından flaş iddia

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci döneminde Suudi Arabistan’a yapacağı ilk ziyarette Filistin’i tanıyacağı iddia edildi.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 13:52 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 14:11
Trump Suudi Arabistan ziyaretinde Filistin’i mi tanıyacak? ABD ve İsrail basınından flaş iddia

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci döneminde Suudi Arabistan'a yapacağı ilk ziyarette Filistin'i tanıyacağı iddia edildi.

TRUMP FİLİSTİN'İ Mİ TANIYACAK?

İsmini vermek istemeyen ve pozisyonunu açıklamak istemeyen bir Körfez diplomatik kaynağı ABD haber ajansı The Media Line'a, "Başkan Donald Trump, Filistin Devleti ve ABD'nin bunu tanıması konusunda bir bildiri yayınlayacak ve Hamas'ın varlığı olmaksızın bir Filistin devleti kurulacak." dedi.

Kaynak ayrıca, "ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıdığına dair bir açıklama yapılması durumunda, bu Ortadoğu'daki güç dengelerini değiştirecek en önemli açıklama olacak ve daha fazla ülke İbrahim Anlaşmaları'na katılacak" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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