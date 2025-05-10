İstanbul'da yine toplu ulaşım faciası yaşandı.
BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİ METROBÜS ÇARPIŞTI
Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.
Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı (Fotoğraf: İHA)
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.
Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.
ACI HABER GELDİ
Kaza sonrası acı haber geldi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybetti 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı bildirildi.