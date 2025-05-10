İstanbul'da yine toplu ulaşım faciası yaşandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİ METROBÜS ÇARPIŞTI

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.

Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.