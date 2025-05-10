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Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı: Acı haber geldi!

İstanbul'da sık sık yaşanan metrobüs arıza ve kazalarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 2’si ağır, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 17:41
Beylikdüzü’nde iki metrobüs çarpıştı: Acı haber geldi!

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İstanbul'da yine toplu ulaşım faciası yaşandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİ METROBÜS ÇARPIŞTI
Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.

Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: Yaralılar var!

Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı (Fotoğraf: İHA)Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı (Fotoğraf: İHA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ
Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

ACI HABER GELDİ
Kaza sonrası acı haber geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybetti 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı (Fotoğraf: İHA)Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı (Fotoğraf: İHA)

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

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