Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

KARİYER REKORU KIRDI



En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 48 maça çıktı ve 2947 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı maçlarda 27 gol atan En-Nesyri kariyer rekorunu da kırdı.



Faslı oyuncu, daha önce en yüksek rakamına 2020-21 sezonunda 24 golle İspanya ekibi Sevilla ile ulaşmıştı.



4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



Youssef En-Nesyri'nin kulübü Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



Transfermarkt verilerine göre 1.88 boyundaki santrforun 24 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

YUSUF İÇİN BEKLENTİ BÜYÜK Fenerbahçe, Marsilya'nın talip olduğu Yusuf Akçiçek için 30 milyon euro istiyor.



Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sık sık ilk 11'de yer aldı ve performansıyla dikkat çekti.





AVRUPA'DAN İLGİ



Yusuf Akçiçek, süre aldığı maçlarda ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.



Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan ilk resmi teklif Fransa Ligue 1'den geldi.



Marsilya'dan bir yönetici, Ali Koç, Acun Ilıcalı ve oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ile İstanbul'da bir araya geldi.



Fransız ekibi 20 milyon Euro ile masaya otururken, Fenerbahçe cephesi 30 milyon Euro istediğini belirtti. Yusuf'un, transferiyle ilgili kararı yönetime bıraktığı öğrenildi.