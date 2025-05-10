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Fenerbahçe'den kaleye süper yıldız!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Başakşehir'i yenerek şampiyonluk şansını bir hafta daha artıran sarı lacivertliler, gelecek sezon sağlam bir kadro kurmanın peşinde. Bu doğrultuda '1 numara' için flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar ve sarı lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 09:27 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 09:27
Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Kanarya son olarak Başakşehir'i farklı geçse de şampiyonluk ihtimali imkansıza yakın duruyor.

Sarı lacivertlilerde bir yandan genel kurul çağrıları yapılırken, diğer yandan mevcut yönetim transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

FRED İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile ilgili sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'deki performansı bu sezon tartışmalara neden olan Fred için Körfez ekipleri harekete geçti.

Suudi Arabistan ve Katar'dan bazı takımların 32 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendikleri ve Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

FENERBAHÇE'NİN DÜŞÜNCESİ

Fenerbahçe Yönetimi, Fred için gelecek teklifin beklentileri karşılaşması durumunda Brezilyalı yıldızın transferine onay vermeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 42 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 8 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

MAXIMIN FRANSA'YA GİTTİ

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan isimlerin başında gelen Allan Saint- Maximin tedavi için Fransa'ya giderken kafalar karıştı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiraladığı 28 yaşındaki oyuncu, sezon ortasında Mourinho ile yaşadığı söz düellosu nedeniyle kısa süre kadro dışı da bırakılmıştı.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

TRANSFER GÖRÜŞMESİ İDDİASI

Portekizli hocanın, daha sonra yeniden şans verdiği futbolcu son hafta diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almak istememişti.

Tedavi için Fransa'ya giden oyuncunun Marsilya'da oynamayı çok istediği ve görüşme için gittiği de iddia edildi.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

EN-NESYRİ KARARI

Fenerbahçe'de 27 gol - 7 asiste imza atan Faslı golcü Youssef En-Nesyri de formsuzluğunu sürdürüyor. Yıldız futbolcu, son oynanan Başakşehir karşılaşmasında sonradan oyuna girip gol atsa da etkisiz performansı devam etti.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

YILDIZ İSME TEKLİF YOK

Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservisle alınan oyuncuyu satmaya hazır ancak hiç teklif yok.

Yıldız futbolcu, yıllık 4.5 milyon Euro ile takımda maaş bütçesini zorlayan isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

TEK UMUT SUUDİ ARABİSTAN

Kulüp, satış için Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere umut bağlarken, hedeflenen bonservis rakamı 25 milyon Euro.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

KARİYER REKORU KIRDI

En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 48 maça çıktı ve 2947 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı maçlarda 27 gol atan En-Nesyri kariyer rekorunu da kırdı.

Faslı oyuncu, daha önce en yüksek rakamına 2020-21 sezonunda 24 golle İspanya ekibi Sevilla ile ulaşmıştı.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Youssef En-Nesyri'nin kulübü Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Transfermarkt verilerine göre 1.88 boyundaki santrforun 24 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

YUSUF İÇİN BEKLENTİ BÜYÜK

Fenerbahçe, Marsilya'nın talip olduğu Yusuf Akçiçek için 30 milyon euro istiyor.

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sık sık ilk 11'de yer aldı ve performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

AVRUPA'DAN İLGİ

Yusuf Akçiçek, süre aldığı maçlarda ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan ilk resmi teklif Fransa Ligue 1'den geldi.

Marsilya'dan bir yönetici, Ali Koç, Acun Ilıcalı ve oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ile İstanbul'da bir araya geldi.

Fransız ekibi 20 milyon Euro ile masaya otururken, Fenerbahçe cephesi 30 milyon Euro istediğini belirtti. Yusuf'un, transferiyle ilgili kararı yönetime bıraktığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

4 YILDIZ İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Jose Mourinho birçok mevki için takviye isterken, ilk iki hedef ortaya çıktı.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

SKRINIAR İLK SIRADA

Fenerbahçe'nin savunmadaki hedefi Milan Skriniar. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli stoperin bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, 10 milyon euro seviyelerinde bir rakama bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Skriniar'ın bonservisinin PSG'den alınması durumunda sarı-lacivertliler ekstra bir stoper takviyesi yapmayacak.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

KALEYE EDERSON

Fenerbahçe üst düzey bir kaleci transfer etmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Manchester City forması giyen Ederson olduğu belirtildi.

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Brezilyalı eldiven için girişimler başladı.

Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!

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