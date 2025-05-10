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Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

Vatikan'daki papa seçiminden neredeyse hiç kimsenin beklemediği bir isim olan Robert Francis Prevost galip çıktı. Prevost'un zaferi tüm dünyada büyük şaşkınlığa yol açarken İtalyan basını ise seçimin sırrını yazdı. New York kardinalinin diğer ülkelerden gelen kardinalleri etki altında bıraktığı ve sonra da Prevost'u kendisinin de hiç tanımadığını iddia ettiği ortaya çıktı. İşte Vatikan'ın kaderini belirleyen o isim...

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 10:59
Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

Vatikan'daki seçim sırasında pek çok adayın ismi öne çıkarken belki de en beklenmedik isimlerden biri olan Robert Francis Prevost papa seçildi.

Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

VATİKAN'IN KADERİNİ KİM BELİRLEDİ?

Papa seçildikten sonra ismini 14. Leo olarak belirleyen Prevost'un zaferi büyük şaşkınlığa yol açarken İtalyan basını ise seçimin kaderini belirleyen ismi açıkladı. İtalyan haber kaynaklarına göre New York Kardinali Timothy Dolan, Papa 14. Leo'nun ilk Amerikalı papa olmasının yolunu açmada belirleyici bir rol oynadı.

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Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

KRAL BELİRLEYİCİ: O ÜLKELERDEN GELEN KARDİNALLERİ ETKİLEDİ

il Giornale'nin haberine göre, güçlü Big Apple kardinali, ABD'li meslektaşı Chicago Kardinali Robert Prevost için "kral belirleyici" olarak görev yaptı ve konklavda özellikle Hindistan ve Güney Afrika gibi eski "Britanya İmparatorluğu" ülkelerinden gelen ve İngilizce konuşan kardinaller arasında destek topladı.

Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

İTALYAN KARDİNALİ EKARTE ETTİ

İtalyan yayın organları, Dolan'ın Prevost için yürüttüğü ve La Stampa tarafından da detaylandırılan girişken kampanyanın, İtalya'dan Kardinal Pietro Parolin'in şansını azalttığını yazdı.

Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

Dolan cuma günü FOX5'e verdiği röportajda Vatikan'da geçirdiği zamanı çok kısa bir şekilde anlattı.

Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

PAPAYI SEÇTİRDİ "BEN DE ŞAŞKINIM" DEDİ

Sürpriz aday Prevost'un nasıl papa seçildiği sorulduğunda Dolan, kendisinin de dünyanın geri kalanı gibi şaşkın olduğunu söyledi ve gülerek "Hala anlamaya çalışıyorum" dedi.

Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

Dolan, kardinallerin konklavdan önce iki hafta boyunca "birbirlerini tanımaya çalıştıklarını" ve Aziz Petrus'un bir sonraki halefinin karşılaşacağı zorluklar hakkında konuştuklarını söyledi. "Ve bunun karşılığını da aldık" diyen Dolan "Çünkü çarşamba öğleden sonra oraya gittiğimizde, sanırım çoğu insan istedikleri aday hakkında net ve açık bir fikre sahipti - ve bu o kadar da uzun sürmedi." İfadelerini kullandı.

Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

Dolan, konklav öncesinde Roma'ya gelmeden önce Prevost'u gerçekten tanımadığını ancak duyarlı bir dinleyici ve yönetici olarak ününün kendisinden önce geldiğini söyledi.

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Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

ABD dışından gelen diğer kardinaller konklavdan önce kendisine Prevost hakkında sorular yönelttiğinde cehaletini itiraf etmek zorunda kaldığını söyledi. "Dedim ki, 'Peki ya o, kim o? " ifadesini kullandı.

Dolan ayrıca "Onu hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kardinal olarak görmedik çünkü hayatının çoğunu Peru'da çok etkili bir misyoner olarak geçirdi." Şeklinde konuştu.

Şu anda Papa Leo XIV olan Prevost, aslen Chicago banliyösünden geliyor.