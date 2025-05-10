Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

Vatikan'daki seçim sırasında pek çok adayın ismi öne çıkarken belki de en beklenmedik isimlerden biri olan Robert Francis Prevost papa seçildi.
VATİKAN'IN KADERİNİ KİM BELİRLEDİ?
Papa seçildikten sonra ismini 14. Leo olarak belirleyen Prevost'un zaferi büyük şaşkınlığa yol açarken İtalyan basını ise seçimin kaderini belirleyen ismi açıkladı. İtalyan haber kaynaklarına göre New York Kardinali Timothy Dolan, Papa 14. Leo'nun ilk Amerikalı papa olmasının yolunu açmada belirleyici bir rol oynadı.
KRAL BELİRLEYİCİ: O ÜLKELERDEN GELEN KARDİNALLERİ ETKİLEDİ
il Giornale'nin haberine göre, güçlü Big Apple kardinali, ABD'li meslektaşı Chicago Kardinali Robert Prevost için "kral belirleyici" olarak görev yaptı ve konklavda özellikle Hindistan ve Güney Afrika gibi eski "Britanya İmparatorluğu" ülkelerinden gelen ve İngilizce konuşan kardinaller arasında destek topladı.
İTALYAN KARDİNALİ EKARTE ETTİ
İtalyan yayın organları, Dolan'ın Prevost için yürüttüğü ve La Stampa tarafından da detaylandırılan girişken kampanyanın, İtalya'dan Kardinal Pietro Parolin'in şansını azalttığını yazdı.
Dolan cuma günü FOX5'e verdiği röportajda Vatikan'da geçirdiği zamanı çok kısa bir şekilde anlattı.
PAPAYI SEÇTİRDİ "BEN DE ŞAŞKINIM" DEDİ
Sürpriz aday Prevost'un nasıl papa seçildiği sorulduğunda Dolan, kendisinin de dünyanın geri kalanı gibi şaşkın olduğunu söyledi ve gülerek "Hala anlamaya çalışıyorum" dedi.
Dolan, kardinallerin konklavdan önce iki hafta boyunca "birbirlerini tanımaya çalıştıklarını" ve Aziz Petrus'un bir sonraki halefinin karşılaşacağı zorluklar hakkında konuştuklarını söyledi. "Ve bunun karşılığını da aldık" diyen Dolan "Çünkü çarşamba öğleden sonra oraya gittiğimizde, sanırım çoğu insan istedikleri aday hakkında net ve açık bir fikre sahipti - ve bu o kadar da uzun sürmedi." İfadelerini kullandı.
Dolan, konklav öncesinde Roma'ya gelmeden önce Prevost'u gerçekten tanımadığını ancak duyarlı bir dinleyici ve yönetici olarak ününün kendisinden önce geldiğini söyledi.
ABD dışından gelen diğer kardinaller konklavdan önce kendisine Prevost hakkında sorular yönelttiğinde cehaletini itiraf etmek zorunda kaldığını söyledi. "Dedim ki, 'Peki ya o, kim o? " ifadesini kullandı.
Dolan ayrıca "Onu hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kardinal olarak görmedik çünkü hayatının çoğunu Peru'da çok etkili bir misyoner olarak geçirdi." Şeklinde konuştu.
Şu anda Papa Leo XIV olan Prevost, aslen Chicago banliyösünden geliyor.