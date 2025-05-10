Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu

Sürpriz aday Prevost'un nasıl papa seçildiği sorulduğunda Dolan, kendisinin de dünyanın geri kalanı gibi şaşkın olduğunu söyledi ve gülerek "Hala anlamaya çalışıyorum" dedi.

Dolan, kardinallerin konklavdan önce iki hafta boyunca "birbirlerini tanımaya çalıştıklarını" ve Aziz Petrus'un bir sonraki halefinin karşılaşacağı zorluklar hakkında konuştuklarını söyledi. "Ve bunun karşılığını da aldık" diyen Dolan "Çünkü çarşamba öğleden sonra oraya gittiğimizde, sanırım çoğu insan istedikleri aday hakkında net ve açık bir fikre sahipti - ve bu o kadar da uzun sürmedi." İfadelerini kullandı.

Dolan, konklav öncesinde Roma'ya gelmeden önce Prevost'u gerçekten tanımadığını ancak duyarlı bir dinleyici ve yönetici olarak ününün kendisinden önce geldiğini söyledi.

ABD dışından gelen diğer kardinaller konklavdan önce kendisine Prevost hakkında sorular yönelttiğinde cehaletini itiraf etmek zorunda kaldığını söyledi. "Dedim ki, 'Peki ya o, kim o? " ifadesini kullandı.

Dolan ayrıca "Onu hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kardinal olarak görmedik çünkü hayatının çoğunu Peru'da çok etkili bir misyoner olarak geçirdi." Şeklinde konuştu.

Şu anda Papa Leo XIV olan Prevost, aslen Chicago banliyösünden geliyor.