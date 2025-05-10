SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan katılacak: Anneyle güçlü aile, aileyle güçlü Türkiye!

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye' programında şehit anneleri, depremzede anneler ve 30'dan fazla ülkeden gelen misafir annelerle bir araya gelecek. Programda bıçaklı saldırıda katledilen Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de yer alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 12:29 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 12:49
Başkan Erdoğan katılacak: Anneyle güçlü aile, aileyle güçlü Türkiye!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Anneler Günü bu yıl, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından anneleri İstanbul'da bir araya getiren özel bir programla kutlanıyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programı, anneliğin evrensel gücünü ve kültürlerarası dayanışmayı yücelten bir platforma dönüşüyor.

Emine Erdoğan ve Başkan Erdoğan (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Emine Erdoğan ve Başkan Erdoğan (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN VE "ANNELER" KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda; şehit anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, depremzede anneler, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleri, koruyucu anneler ve ülkemizin dört bir yanından gelen annelerin yanı sıra; Azerbaycan, Suriye, Filistin, Sudan ve Bosna Hersek başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 30'u aşkın yabancı anne yer alacak.

Bu özel günde "annelik" sadece bir sıfat değil, aynı zamanda ortak bir dil, güçlü bir bağ ve evrensel bir değer olarak sahneye çıkacak.

AHMET MİNGUZZİ'NİN ANNESİ DE PROGRAMDA
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında Türkiye Cumhuriyeti 22. Başbakanı Tansu Çiller, sanatçı Hülya Koçyiğit ve İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de yer alacak.

Başkan Erdoğan 3 Nisan'da Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi'yi kabul etmişti. Kabulde dalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da yer almıştı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan 3 Nisan'da Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi'yi kabul etmişti. Kabulde dalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da yer almıştı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Topluma ilham veren, hayatlarıyla umut ve cesaret aşılayan annelerin buluşacağı bu duygu dolu günde; sevgi, fedakârlık ve annelik ekseninde güçlü bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.

Mattia Ahmet Minguzzinin annesi Yasemin Minguzziden katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklamaMattia Ahmet Minguzzinin annesi Yasemin Minguzziden katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama