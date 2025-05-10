Başkan Erdoğan katılacak: Anneyle güçlü aile, aileyle güçlü Türkiye!

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programı, anneliğin evrensel gücünü ve kültürlerarası dayanışmayı yücelten bir platforma dönüşüyor.

Anneler Günü bu yıl, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından anneleri İstanbul'da bir araya getiren özel bir programla kutlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN VE "ANNELER" KATILACAK Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda; şehit anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, depremzede anneler, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleri, koruyucu anneler ve ülkemizin dört bir yanından gelen annelerin yanı sıra; Azerbaycan, Suriye, Filistin, Sudan ve Bosna Hersek başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 30'u aşkın yabancı anne yer alacak.

Bu özel günde "annelik" sadece bir sıfat değil, aynı zamanda ortak bir dil, güçlü bir bağ ve evrensel bir değer olarak sahneye çıkacak.

AHMET MİNGUZZİ'NİN ANNESİ DE PROGRAMDA

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında Türkiye Cumhuriyeti 22. Başbakanı Tansu Çiller, sanatçı Hülya Koçyiğit ve İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de yer alacak.

Başkan Erdoğan 3 Nisan'da Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi'yi kabul etmişti. Kabulde dalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da yer almıştı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Topluma ilham veren, hayatlarıyla umut ve cesaret aşılayan annelerin buluşacağı bu duygu dolu günde; sevgi, fedakârlık ve annelik ekseninde güçlü bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.