ABD ve Çin masaya Cenevre'de masaya oturdu! Trump "Yüzde 80" demişti: Tarife savaşı bitiyor mu?

Çin devlet medyası, ABD ile Çin arasında, Başkan Donald Trump'ın büyük gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşında olası bir yumuşamanın sinyali olarak, İsviçre'nin Cenevre kentinde üst düzey görüşmelerin başladığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çinli yetkililerle tarifeler konusunda yapacağı toplantı için cumartesi günü İsviçre'nin Cenevre kentindeki otelinden ayrılıyor, AFP

CENEVRE'DE ABD-ÇİN MASASI

Çin Devlet Televizyonu CCTV'nin kısa bir haberine göre, Çin tarafındaki görüşmelere Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderlik ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Amerika'nın baş temsilciliğini yapıyor.

Bessent, bu hafta başında kamuoyuna toplantılardan büyük bir ticaret anlaşması beklenmemesi çağrısında bulunmuştu ancak bunun müzakerelerde önemli bir adım olduğunu kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

YÜZDE 145 TİCARET SAVAŞI

ABD, Çin ithalatının çoğuna minimum %145 oranında gümrük vergisi koydu ve Çin de ABD ithalatının çoğuna %125 oranında gümrük vergisi koyarak karşılık verdi. Lojistik uzmanlarına göre, bunun sonucunda iki taraf arasındaki ticaret keskin bir şekilde düşüyor.

Bu tarife oranını yarı yarıya düşürmek bile ticaret seviyelerini önemli ölçüde değiştirmeye yetmeyebilir. Ekonomistler, %50'nin iki ülke arasındaki normal ticaretin geri dönüşü için belirleyici eşik olduğunu söyledi.

Cuma günü, Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in İsviçre'ye doğru yola çıkmasından birkaç saat sonra Trump, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini %80'e düşürme olasılığını ortaya attı ve Çin'den "pazarını ABD'ye açmasını" talep etti.

Trump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUMP YÜZDE 80 DEDİ

Trump, Truth Social'da yayınlanan bir gönderide, "Çin'e %80 gümrük vergisi doğru görünüyor! Scott B'ye kalmış" ifadelerini kullandı.