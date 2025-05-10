Çanakkale’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale -Ezine kara yolunda meydana geldi. Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı.

Çanakkale'de zincirleme kaza meydana geldi. (DHA)

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.