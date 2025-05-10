SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Çanakkale'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 14:01
Çanakkale’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi. Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı.

Çanakkale'de zincirleme kaza meydana geldi. (DHA)Çanakkale'de zincirleme kaza meydana geldi. (DHA)

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN