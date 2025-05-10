Hindistan ve Pakistan arasındaki yüksek tansiyon giderek artıyor.
Hindistan, 7 Mayıs'ta "Sindoor Operasyonu" adıyla yeni bir askeri harekat başlattığını açıklarken, Pakistan ordusu Hindistan'a karşı misilleme operasyonuna başladı. Askeri kaynaklar, dört askeri üssün hedef alındığını açıkladı.
İşte yaşanan son gelişmeler...
Bünyanün Mersûs, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Arapça bir ayettir. Harekatın ismi, "birbirine sıkıca kenetlenmiş yapı" anlamına geliyor ve Allah yolunda savaşanları sağlam ve müstahkem bir yapı olarak öven Saff Suresi'nden (61-4) esinleniyor.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Seyyid Asım Münir, operasyon başlamadan önce sabah namazını kıldı ve Saff Suresi'ni okuyarak ilahi rehberliğe dua etti.
Pakistan devlet medyası, 'Bunyan Marsoos' kapsamında Hindistan web sitelerinin hacklendiğini iddia ediyor. Pakistan'ın devlet kanalı PTV News, siber saldırıda iktidardaki Bharatiya Janata Partisi, Sınır Güvenlik Güçleri ve Suç Araştırma Soruşturma Ajansı'na ait web siteleri de dahil olmak üzere çeşitli hassas Hindistan çevrimiçi alan adlarının hedef alındığını bildirdi.
Pakistan Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif acil olarak Milli Koruma Otoritesini toplantıya çağırdığını bildirdi.
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilime ilişkin ortak bir açıklama yayınladı.
22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısının "şiddetle kınandığı" vurgulanan açıklamada, "Hem Hindistan hem de Pakistan'a azami itidal çağrısında bulunuyoruz. Askeri gerilimin daha da tırmanması bölgesel istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Her iki taraftaki sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. G7 ülkelerinin barışçıl çözümü desteklediği kaydedilen açıklamada, "Her iki ülkeye de gerilimin derhal düşürülmesi ve barışçıl bir sonuca yönelik doğrudan diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz. Olayları yakından izlemeye devam ediyor ve hızlı ve kalıcı bir diplomatik çözüme yönelik desteğimizi ifade ediyoruz" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Munir'in telefonda görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, Rubio'nun İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi için her iki ülkeye çağrı yaptığı vurgulanan açıklamada, Rubio'nun Pakistan ile Hindistan arasında gelecekte yeni çatışmaların yaşanmaması için yapıcı görüşmelerin başlatılması konusunda ABD'nin yardımını ilettiği ifade edildi.
Pakistan basınında görüşmeye ilişkin yer alan haberlerde, Munir'in Hindistan'ın saldırılarını durmaması halinde İslamabad'ın "daha sert yanıtlar vereceği" mesajını dile getirdiği aktarıldı.
Rubio ile Munir arasındaki telefon görüşmesinin, bu sabah Hindistan'ın Pakistan'daki 3 ayrı hava limanına füze saldırısı düzenlemesiyle artan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.
Pakistan ordusu, Hindistan'ın sabah erken saatlerde biri başkent İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi şehrindeki Nur Han olmak üzere 3 ayrı hava limanına füzelerle saldırı düzenlediğini bildirmişti.
Ordudan yapılan açıklamada, Pakistan'ın bu saldırılara karşılık verdiğini ve Hindistan'da 4 havalimanının hedef alındığı ifade etmişti.
Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilim tırmanırken, Pakistan'dan Hindistan'ın saldırılarına karşı yeni operasyon misillemesi geldi. Pakistan hükümeti, Hindistan'a yönelik 'Bünyânün Mersûs' operasyonun başlatıldığını açıkladı.
Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu ile Pathankot bölgesindeki bir havalanı imha edilirken, Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur bölgesindeki bir hava üssü de Pakistan ordusu tarafından vuruldu.
Hindistan'daki diğer hedeflere yönelik saldırıların devam ettiği aktarılırken, operasyon kapsamında Pakistan halkına ve ülkedeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. Ayrıca, siber saldırı yoluyla Hindistan'ın elektrik şebekesinin yüzde 70'inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.
Pakistan hükümetinin X hesabındaki paylaşıma göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Adampur köyünden 6 balistik füze fırlatıldığını bildirdi.
Chaudhry, fırlatılan bu füzelerden birinin yine Adampur bölgesine düştüğünü, diğer 5'inin ise Pencap eyaletindeki Amritsar kentine isabet ettiğini kaydetti.
Hindistan ordusunun ülkedeki Sih topluluğu hedef aldığını savunan Chaudhry, her türlü "terör eylemini" kınadıklarını aktardı.
Chaudhry, gece yarısından sonra yaptığı basın bilgilendirmesinde de Hint füzelerinin, İslamabad Nur Khan Hava Üssü, Pencap'ın Çakval bölgesindeki Mureed Hava Üssü ve Shorkot Üssünü hedef aldığını ancak Pakistan Hava Kuvvetleri unsurlarının güvende olduğunu kaydetti.
Korgeneral Chaudhry, Hindistan'a karşılık vereceklerini aktardı.
Hint ordusundan henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Hint basını, Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi kenti ile ülkenin en büyük şehri Lahor'da da patlamalar olduğunu iddia etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime ilişkin, iki nükleer gücün doğrudan ve açıktan savaşa gittiği durumda her zaman risk bulunduğunu söyledi.
Sınırda ve özellikle Keşmir üzerinden ciddi bir kavga olduğunu kaydeden Fidan, bölgedeki aktörlerle temas halinde olduğunu, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de kısa süre önce konuştuğunu anlattı.
Fidan, Hindistan'ın 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının sorumluluğunu Pakistan'a yüklediğini ve Pakistan'ın ilk olarak askeri saldırıya uğradığını hatırlatarak, İslamabad'ın bu saldırının uluslararası bir komisyon tarafından soruşturulması çağrısında bulunduğuna ve Hindistan'ın saldırısını "provokatif" olarak değerlendirerek buna cevap vereceğine dikkati çekti.
Türkiye'nin de tarafsız bir komisyonun saldırıyı soruşturmasını desteklediğini belirten Fidan, Hindistan'ın saldırısının ardından Pakistan'a cevap hakkı doğduğunu ancak İslamabad'ın gerilimi tırmandırmadan ve çatışmayı şiddetlendirmeden, ölçülü, hesaplı ve orantılı şekilde cevap vermeye çalıştığını söyledi.
Fidan, birkaç ülkenin Hindistan ile Pakistan arasında arabuluculuk görüşmeleri yaptığına işaret ederek, gerginliğin yükselmeden durması ve barışçıl yöntemlerle meseleye son verilmesini umduğunu dile getirdi.
Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, 10 Mayıs'a kadar kapalı kalması planlanan 24 havalimanının, yeni kararlar doğrultusunda 15 Mayıs'a kadar işletilmeyeceğini açıkladı.
Karar, Chandigarh, Srinagar, Amritsar, Ludhiana, Bhuntar, Kishangarh, Patiala, Shimla, Jaisalmer, Pathankot, Jammu, Bikaner, Leh ve Porbander gibi şehirlerdeki 24 havalimanını kapsıyor.
Hindistan Savunma Bakanlığı, Pakistan sınırına yakın 26 noktada insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insanız hava araçları (SİHA) tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İHA ve SİHA'ların Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir ile Pencap ve Racastan eyaletlerinin bazı yerlerinde tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İHA ve SİHA'ların tespit edildiği yerler arasında, Cammu Keşmir'in Srinagar ile Cammu şehirleri, Nagrota ve Baramulla bölgeleriyle Awantipora kasabası, Pencap'a bağlı Fazilka ile Pathankot kentleriyle Firozpur bölgesi ve Racastan'daki Jaisalmer ile Bhuj kentleriyle Lalgarh Jattan ve Barmer bölgelerinin bulunduğu bildirildi.
İHA ve SİHA'ları gönderenin Pakistan olup olmadığına değinilmeyen açıklamada, Hindistan ordusunun "yüksek teyakkuz" halinde olduğu vurgulandı.
Hava tehditlerinin takip edildiği ve gereken yerlerde harekete geçildiği bildirilen açıklamada, özellikle sınır bölgelerindeki vatandaşlardan kapalı alanlarda kalmaları ve güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'li sözcü, başta Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio olmak üzere ABD yönetiminin bu çatışmaya çözüm konusunda çaba harcadığını belirtti.
Leavitt, "Başkan Trump, bu ülkelerin onlarca yıldır anlaşmazlık içinde olan iki ülke olduklarının farkında. Ancak her iki ülkenin liderleriyle iyi ilişkileri var." dedi.
Bakan Rubio'nun bu konuyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Leavitt, "Dışişleri Bakanı ve tabii ki aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanımız olan Marco Rubio'nun da yakından ilgilendiği bir konu olan bu meselenin mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istediğini Başkan da ifade etti. Bakan Rubio, her iki ülkenin liderleriyle de sürekli iletişim halinde, bu çatışmayı çözüme kavuşturmaya çalışıyor." diye konuştu.
Hindistan basını, Pakistan'ın ikinci büyük şehri Lahor'da konuşlu bir hava savunma sistemi radarını İsrail yapımı dronla vurduğunu ileri sürdü.
India Today ve Times of India'da yayımlanan haberlerde, Pakistan'ın Hindistan'a düzenlediği iddia edilen saldırılara karşılık, Hint ordusunun Pakistan'daki hava savunma sistemlerini hedef aldığı, bunlardan Lahor'da konuşlu bir radarın etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.
Haberlerde, Lahor'da konuşlu radarın, Çin üretimi HQ-9 hava savunma sisteminin parçası olduğu ve bunların İsrail yapımı "Harpy" tipi kamikaze dronlarıyla vurulduğu iddia edildi.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise radarın vurulduğu iddiasını reddederek Hint medyasını "dezenformasyon yaymakla" suçladı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, gece saatlerinden bu yana Hindistan'a ait 48 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi. Toplam düşürülen İHA sayısının 77'ye yükseldiği aktarıldı. İHA'ların Pakistan hava sahasını ihlal ettiği vurgulandı. Güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun Hindistan saldırganlığına "uygun bir yanıt" verdiğini belirtti.
Pakistan ordusundan dün yapılan açıklamada, çarşamba gününden perşembe akşamına kadar Hindistan'a ait en az 29 İHA'nın düşürüldüğü belirtilmişti.
Hindistan, 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.
Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi de saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.
Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.