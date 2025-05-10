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Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Cumartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Çağla Boz, performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından sık sık söz ettirdi. Genç oyuncu, şimdi ise sosyal medya yayınladığı fotoğraflarla gündeme geldi. Boz'un Instagram hesabına sabitlediği bir paylaşımı ise büyük ilgi gördü. Köy evinin merdivenlerinde ve bahçede verdiği pozları "Memleket kokusu özlendi" notuyla yayınlayan Boz'un aslen nereli olduğu da paylaşımıyla birlikte ortaya çıktı. İşte Çağla Boz'un memleketi...

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 13:02 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 13:02
Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Aynasız Haluk, Sınır, Limit, Kendi Düşen Ağlamaz, Kör Nokta gibi yapımlarda rol alan Çağla Boz'un son adresi, atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu oldu.

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Dizide Yasemin karakterini canlandıran oyuncu, bu akşam izleyici ile buluşacak olan yeni bölüm öncesi ise gündeme geldi.

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Boz'un sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Boz'un Instagram hesabına sabitlediği bir paylaşımı ise büyük ilgi gördü.

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Köy evinin merdivenlerinde ve bahçede verdiği pozları "Memleket kokusu özlendi" notuyla yayınlayan Boz'un aslen nereli olduğu da paylaşımıyla birlikte ortaya çıktı.

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

İşe Çağla Boz başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Selen Soyder

İzmir

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Mine Tugay

Konya

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Ebru Özkan

Ankara

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Demircan Kaçel

İstanbul

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

ÇAĞLA BOZ

Balıkesir

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Bülent İnal

Şanlıurfa

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Tolga Güleç

Hatay

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Goncagül Sunar

İstanbul

Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Cüneyt Mete

İzmir