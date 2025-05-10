Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!

Aynasız Haluk, Sınır, Limit, Kendi Düşen Ağlamaz, Kör Nokta gibi yapımlarda rol alan Çağla Boz'un son adresi, atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu oldu.

Dizide Yasemin karakterini canlandıran oyuncu, bu akşam izleyici ile buluşacak olan yeni bölüm öncesi ise gündeme geldi.

Performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Boz'un sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Boz'un Instagram hesabına sabitlediği bir paylaşımı ise büyük ilgi gördü.

Köy evinin merdivenlerinde ve bahçede verdiği pozları "Memleket kokusu özlendi" notuyla yayınlayan Boz'un aslen nereli olduğu da paylaşımıyla birlikte ortaya çıktı.