İstanbul'un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP'li İBB'nin Vaniköy'deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi

İstanbul'un sırtına saplanan ihanet hançeri büyük tepkilere neden oldu. Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villa olayında her geçen gün yeni bir skandal patlak verirken, Takvim.com.tr, CHP'li İBB'nin yalanını belgesiyle ortaya çıkarmıştı. Peki CHP'li İBB bu zamana kadar Vaniköy'deki kaçak villa skandalına ilişkin hangi yalanları söyledi. İşte o yalanların kronolojisi...