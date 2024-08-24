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İstanbul'un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP'li İBB'nin Vaniköy'deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi

İstanbul'un sırtına saplanan ihanet hançeri büyük tepkilere neden oldu. Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villa olayında her geçen gün yeni bir skandal patlak verirken, Takvim.com.tr, CHP'li İBB'nin yalanını belgesiyle ortaya çıkarmıştı. Peki CHP'li İBB bu zamana kadar Vaniköy'deki kaçak villa skandalına ilişkin hangi yalanları söyledi. İşte o yalanların kronolojisi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 17:07 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 17:11
İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi 1

Türkiye, İstanbul'un sırtına saplanan ihanet hançerini konuşuyor. İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villa büyük tepkilere neden oldu.

İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi 2

Boğazın çivi bile çakılması yasak olan bölgede sertifikalı yaklaşık 100 ağacın kesildiği belirtildi. Kaçak villaya kimin iznin verildiği büyük merak konusuyken bölgedeki imar yetkisinin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi 3

İNŞAAT DURDURULDU, 2 AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kaçak villanın inşaat faaliyetlilerini durdurduğunu ve 2 ayrı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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