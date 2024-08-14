SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Kongre Merkezi'nde "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla düzenlenen AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 14:28 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 15:31
AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti, 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Kongre Merkezi'nde "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla düzenlenen AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamına, 85 milyon vatandaşımıza selamlarımı gönderiyorum. Bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde sevgilerimi iletiyorum. Bu sevdaya gönül veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Aramızda olmayan arkadaşlarımı rahmetle yad ediyorum.

Pınarhisar'dan çıktığımız andan bu yana bizi bağrına basan, her sıkıntıda, her saldırıda yanımızda duran necip milletimin her ferdine teşekkürlerimi arz ediyorum. Böyle bir milletin hizmetkarı olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Bu güzelliği yaşatan rabbimize sonsuz hamdediyoruz. 23. yaşımızın ülkemize, demokrasimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını niyaz ediyorum rabbimden.

AK Parti 23'üncü yaşını kutladıAK Parti 23'üncü yaşını kutladı

AK PARTİ MİLYONLARIN UMUDU OLDU
AK Parti milletin umudu olarak millet tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001'de bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Kefenimizi giyerek başlattığımız hareketin milletimizin emin ellerde olacağının sözünü verdik. Meselelerimiz çözümsüz değildir güvenini aşıladık Türkiye'ye. Muhafazakar demokrat kimliğimizle sorunları çözmeyi vaat ettik. Bir dip dalga hareketi olan AK Parti kısa sürede milyonların umudu oldu.

KİRLİ SENARYOLARI BOZUP BUGÜNLERE GELDİK
Milletimiz AK Parti'de yılar sonra kendini gördü. Samimi, liyakatli, Türkiye sevdalısı kadrolar gördü. Kuruluşumuzun üzerinden 14 ay sonra aziz milletimin takdiri ile ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Çekinen korkan değil, ne kadar büyük olursa olsun meselelere cesaretle giden anlayışla hareket ediyoruz. Bize yorulmak, pes etmek yakışmaz diyoruz. bugüne kadar ne engellerle karşılaştık. Bizi üretmekten, çalışmaktan alı koymaya çalışan olaylara tanık olduk. Pek çok tehdit ile mücadele ettik. Ankara'nın görevinde ordu göreve pankartları ile darbe çığırtkanlığı yaptılar. 367 diye bir şey uydurarak Meclis'in iradesine ipotek koymaya çalıştılar. Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe verdiler. Yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize saldılar. 17-25 Aralık'ta haşhaşiler, 15 Temmuz'da milletin iradesine çökmeye kalkıştı. Türkiye ne zaman kendini toparlasa, ne zaman ekonomide kabuğunu kurmaya kalksa bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Kirli senaryoları bozup atarak bugünlere geldik.

Başkan Erdoğan AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programında konuştuBaşkan Erdoğan AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programında konuştu

14 Ağustos 2001'de yola revan olurken milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 23 yılımızın her safhası milletin derdine derman olmakla geçti. Milletimiz için çalışıp ter döktük. Türkiye'yi nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi görüyor. Gurbetçi kardeşlerimiz değişimlere şahitlik ediyor. Emeklimiz, memurumuz, işçimiz, kadınlarımız kalkınma hamlelerinin en yakın tanığıdır.

Objektif değerlendirme yapanlar AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarının hakkını teslim etmektedir. Partimizi kurduğumuzda nüfusumuz 64 milyondu, bugün 85,5 milyona ulaştı. Nüfuzumuz yüzde 25 artarken ekonomideki göstergelerde çoğu zaman iki kat, üç kat artış oldu. 76 üniversite varken bugün 208 üniversite var. Gençlik merkezi sayısını 9'dan 508'e çıkardık. Yurt yatak kapasitesini 182 binde 962 bine ulaştırdık.

Sağlık milletimizin duasını aldığımız alanların başında geliyor. 25 şehir hastanesi açtık. Sağlık çalışanı sayısı 378 bin 1 milyon 462 bine yükseldi. Dünyanın en kapsayıcı sağlık sistemini kurduk.

Merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik. Ulaşımda Türkiye'ye çağ atlattık. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 km'den 29 bin 400 km'ye çıkardık. Pek çok devasa ulaştırma projesini milletimizin istifadesine sunduk. Cumartesi açtığımız Çukurova Havalimanı ile havalimanı sayımız 8 oldu. YHT hattı olmayan ülkemizi 2.032 km uzunluğunda hızlı tren hattına kavuşturduk.

6 ŞUBAT DEPREMİNİN İZLERİNİ SİLİYORUZ
TOKİ ile 1 milyon 422 bin depreme dayanıklı konut ürettik. 6 Şubat'ın izlerini süratle siliyoruz. Deprem bölgemizde 200 bin konutu tamamlamayı hedefliyoruz. Muhalefetin istismar ettiği tarımda ciddi ivme yakaladık. Enerjideki atılımlarımızı 85 milyonun tamamı takip ve takdir ediyor. Karadeniz'de ülkemizin en büyük doğal gaz rezerv keşfini yaptık. Gabar'da yine100 bin varillik keşfe imza attık.

Türkiye'nin otomobili Togg artık yollarda. Piyade tüfeğinde bile başkalarına bağlı bir ülkeyi kendi tankını, uçağını, insansız hava aracını üretebilen seçkin ülkeler listesine yükselttik. Güvenlik kuvvetlerimize ihtiyacı olan her türlü desteği sağladık. Kişi başı gelir 3 bin 608 dolar iken 2023 yılında 13 bin 100 dolar seviyesine ulaştı. Merkez Bankası rezervimizi 150 milyar dolar sınırına getirdik.

İDDİA VE İMKAN SAHİBİ BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİK
Sosyal demokrat geçinenler sadece bunun lafını ederken biz kimsesizlerin kimsesi olduk. Bizim anlayışımızda ekonomik kalkınma demokrasiden bağımsız değildir. Muhafazakâr demokrat kimliğimizle ekonomimizi büyütürken ülkemizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Sivil siyasetin alanını da genişlettik. Vesayetin kol gezdiği ülke olmaktan çıkarıp demokraside hak ettiği seviyeye getirdik. Uzun yıllar sonra milletle devleti, cumhur ile cumhuriyeti kucaklaştıran biz olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile değişikliğe gittik. Kimsenin inancından, kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, her türlü düşüncenin ifade edildiği, sessiz çoğunluğun hakkının gasbedilmediği yapıyı hakim kıldık. 23 yılda Türkiye büyük değişim geçirdik. Ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti, özgüvenini tekrar kazandı. İddia ve imkan sahibi bir ülke konumuna geldik.

Millete hizmette 23 yıl | Hayati Yazıcı zorlu süreci anlattı: Darbe zihniyetine ve vesayetçi müdahalelere büyük bir direnç gösterdikMillete hizmette 23 yıl | Hayati Yazıcı zorlu süreci anlattı: Darbe zihniyetine ve vesayetçi müdahalelere büyük bir direnç gösterdik

AK Partiye kimler katılacak? 2 milletvekili 13 belediye başkanı! | İşte o isimlerAK Partiye kimler katılacak? 2 milletvekili 13 belediye başkanı! | İşte o isimler

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
AK Parti’ye kimler katıldı? Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: 2 milletvekili 13 belediye başkanı | İşte o isimler
AK Parti’den 23. yaşa özel video! Devrimlerle dolu geçmiş asırlık projeler! Eğitim, sağlık, teknoloji, milli savunma, enerji, ekonomi...
Irak’la kritik toplantı Ankara’da: Bakanlar başkanlık edecek
Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu
İsmail Haniye’nin öldürüldüğü binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hamas lideri açık hedef miydi? İşte teleferikten çekilen o video…
Emekliler yılı kapsamında bir hizmet daha: Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler ücretsiz!
Batı basınından açık operasyon! Sokak hayvanları yasası bahane: Başkan Erdoğan’ı hedef alıp boykot çağrısı yaptılar
Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu
Kanlı katliamda yeni detaylar! Eskişehir’de 5 kişiyi yaralayan caninin el kitabı ortaya çıktı! Nazi kaskını yurt dışından sipariş etmiş
Beren Su Bolat’ın ölümünde bilirkişi raporu çıktı: ABB’nin korkunç ihmali!
Dilan Polat çılgına döndü! Savcılığa koştu: Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem...
Konut ilanlarında yeni dönem! 15 Eylül’de devreye giriyor! Bunu yapmayan ilan veremeyecek! Dikkat çeken 3 ay detayı
Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek
Külliye’de kritik görüşme | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başkan Erdoğan ile görüşecek! Katil İsrail’in zulmünü dünyaya haykıracak
SON DAKİKA