AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Pınarhisar'dan çıktığımız andan bu yana bizi bağrına basan, her sıkıntıda, her saldırıda yanımızda duran necip milletimin her ferdine teşekkürlerimi arz ediyorum. Böyle bir milletin hizmetkarı olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Bu güzelliği yaşatan rabbimize sonsuz hamdediyoruz. 23. yaşımızın ülkemize, demokrasimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını niyaz ediyorum rabbimden.

AK Parti 23'üncü yaşını kutladı

AK PARTİ MİLYONLARIN UMUDU OLDU

AK Parti milletin umudu olarak millet tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001'de bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Kefenimizi giyerek başlattığımız hareketin milletimizin emin ellerde olacağının sözünü verdik. Meselelerimiz çözümsüz değildir güvenini aşıladık Türkiye'ye. Muhafazakar demokrat kimliğimizle sorunları çözmeyi vaat ettik. Bir dip dalga hareketi olan AK Parti kısa sürede milyonların umudu oldu.