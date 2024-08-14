AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Objektif değerlendirme yapanlar AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarının hakkını teslim etmektedir. Partimizi kurduğumuzda nüfusumuz 64 milyondu, bugün 85,5 milyona ulaştı. Nüfuzumuz yüzde 25 artarken ekonomideki göstergelerde çoğu zaman iki kat, üç kat artış oldu. 76 üniversite varken bugün 208 üniversite var. Gençlik merkezi sayısını 9'dan 508'e çıkardık. Yurt yatak kapasitesini 182 binde 962 bine ulaştırdık.

Sağlık milletimizin duasını aldığımız alanların başında geliyor. 25 şehir hastanesi açtık. Sağlık çalışanı sayısı 378 bin 1 milyon 462 bine yükseldi. Dünyanın en kapsayıcı sağlık sistemini kurduk.

Merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik. Ulaşımda Türkiye'ye çağ atlattık. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 km'den 29 bin 400 km'ye çıkardık. Pek çok devasa ulaştırma projesini milletimizin istifadesine sunduk. Cumartesi açtığımız Çukurova Havalimanı ile havalimanı sayımız 8 oldu. YHT hattı olmayan ülkemizi 2.032 km uzunluğunda hızlı tren hattına kavuşturduk.

6 ŞUBAT DEPREMİNİN İZLERİNİ SİLİYORUZ

TOKİ ile 1 milyon 422 bin depreme dayanıklı konut ürettik. 6 Şubat'ın izlerini süratle siliyoruz. Deprem bölgemizde 200 bin konutu tamamlamayı hedefliyoruz. Muhalefetin istismar ettiği tarımda ciddi ivme yakaladık. Enerjideki atılımlarımızı 85 milyonun tamamı takip ve takdir ediyor. Karadeniz'de ülkemizin en büyük doğal gaz rezerv keşfini yaptık. Gabar'da yine100 bin varillik keşfe imza attık.

Türkiye'nin otomobili Togg artık yollarda. Piyade tüfeğinde bile başkalarına bağlı bir ülkeyi kendi tankını, uçağını, insansız hava aracını üretebilen seçkin ülkeler listesine yükselttik. Güvenlik kuvvetlerimize ihtiyacı olan her türlü desteği sağladık. Kişi başı gelir 3 bin 608 dolar iken 2023 yılında 13 bin 100 dolar seviyesine ulaştı. Merkez Bankası rezervimizi 150 milyar dolar sınırına getirdik.

İDDİA VE İMKAN SAHİBİ BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİK

Sosyal demokrat geçinenler sadece bunun lafını ederken biz kimsesizlerin kimsesi olduk. Bizim anlayışımızda ekonomik kalkınma demokrasiden bağımsız değildir. Muhafazakâr demokrat kimliğimizle ekonomimizi büyütürken ülkemizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Sivil siyasetin alanını da genişlettik. Vesayetin kol gezdiği ülke olmaktan çıkarıp demokraside hak ettiği seviyeye getirdik. Uzun yıllar sonra milletle devleti, cumhur ile cumhuriyeti kucaklaştıran biz olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile değişikliğe gittik. Kimsenin inancından, kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, her türlü düşüncenin ifade edildiği, sessiz çoğunluğun hakkının gasbedilmediği yapıyı hakim kıldık. 23 yılda Türkiye büyük değişim geçirdik. Ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti, özgüvenini tekrar kazandı. İddia ve imkan sahibi bir ülke konumuna geldik.