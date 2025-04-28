Dertleri Türkiye bahaneleri İmamoğlu! NYT'den siyonist odaklı küstah yazı: "Erdoğan'ın hayatını zorlaştırın o İsrail için tehdit"

NYT'den İsrail odaklı İmamoğlu analizi (Takvim.com.tr)
NYT'DEN İMAMOĞLU ANALİZİ: "LAİK, İSRAİL'E KARŞI ILIMLI, HAMAS'A "TERÖRİST" DİYOR"
İmamoğlu'nun İsrail'e karşı ılımlı olduğunu Hamas'ı da "terör örgütü" olarak tanımladığını belirten gazete "İmamoğlu'nun dış ilişkiler konusundaki duruşu ılımlıydı; Hamas'ı 7 Ekim 2023'teki terörist saldırılarından dolayı kınadı ve o zamandan beri İsrail'i Gazze'ye saldırısından dolayı eleştirdi. Sayın Erdoğan ise aksine, Hamas'ı bir kurtuluş grubu olarak övdü ve İsrail'in yok edilmesini istedi" ifadeleri kullanıldı.
İmamoğlu'nu "laik" olmasından kaynaklı "ilerici" olarak gazlayan NYT, Başkan Erdoğan'ı "dindar muhafazakar" diyerek tanımlayıp "gerici" olmakla suçladı.
TRUMP'IN "ERDOĞAN" ÖVGÜSÜ RAHATSIZ ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik "O akıllı ve zekim adam. Güçlü bir siyasetçi" övgülerinden rahatsız olan Amerikan tetikçi, "Avrupa ülkeleri, Kanada, Japonya ve Hindistan da dahil olmak üzere diğer demokrasilerin Bay Erdoğan'ın son hareketlerinden memnun olmama nedenleri var. Bay Trump'ın bile endişelenmek için nedenleri var" dedi.
Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin İsrail için bir tehdit olduğunu belirten yazıda İmamoğlu'nun bir kez daha İsrail'e karşı ılımlı olmasına dikkat çekildi.
Bu da küstah yazının İsrail'in güvenlik kaygıları doğrultusunda yazıldığını gösterdi.
NYT'den İsrail odaklı İmamoğlu analizi (Takvim.com.tr)
Şu ifadelere yer verildi:
Türkiye'nin İslamcı aşırılığa doğru kayması, terörizmi destekleyen ve İsrail'i tehdit eden bir ülke daha olabileceğini düşündürüyor. En belirgin istikrarsızlık potansiyeli, Beşşar Esad'ın diktatörlüğünden çıkmaya çalışan Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de.
ALMANYA'YA "TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ KES" BASKISI
Avrupa'da, Bay Putin'in hırsları ve Macaristan'daki otoriterliğin yükselişi konusunda endişeli olan siyasi liderler, Türkiye'nin demokrasinin gerilediğinin bir başka işareti olacağından endişe etmeli. Avrupa'nın Bay Erdoğan'ı etkilemek için kaldıraçları var: Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve diğer birkaç Batı Avrupa ülkesi de çok geride değil.
"ERDOĞAN'IN HAYATINI ZORLAŞTIRIN"
Başkan Erdoğan şahsında milli iradeyi hedef gösteren NYT, Avrupa ülkelerine "Erdoğan'ın hayatını zorlaştırın" çağrısı yaptı.
Skandal yazıda, "Bu ülkeler konuşarak Sayın Erdoğan'ın hayatını daha az konforlu hale getirebilirler. Türkiye'nin ticaret, göç ve askeri tedarik gibi kendisi için önemli olan çok çeşitli konularda işbirliğini riske attığını açıkça ortaya koyabilirler. Dünyanın geri kalanı Türkiye'nin otoriterliğe ve aşırılığa doğru kaymasını engelleyemeyebilir. Ancak kesinlikle denemelidir" denildi.
İsrailli yetkili İmamoğlu'nu övdü: ʺÇok hoş bir adam, belagatli ve samimiʺ (Takvim.com.tr)
İSRAİL, İMAMOĞLU'NU İSTİYOR
Hatırlanacağı üzere siyonist basın Ekrem İmamoğlu için "Türkiye'yi İsrail'in müttefiki yapacak adam" manşetleri atmıştı.
İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad'ın "İmamoğlu çok hoş ve belagatli bir adam" övgüsü dikkat çekmişti. İsrail'in soykırım bakanı Katz da İmamoğlu'na destek veren bir diğer isim.