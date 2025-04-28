Dertleri Türkiye bahaneleri İmamoğlu! NYT'den siyonist odaklı küstah yazı: "Erdoğan'ın hayatını zorlaştırın o İsrail için tehdit"

NYT'den İsrail odaklı İmamoğlu analizi (Takvim.com.tr)





NYT'DEN İMAMOĞLU ANALİZİ: "LAİK, İSRAİL'E KARŞI ILIMLI, HAMAS'A "TERÖRİST" DİYOR"



İmamoğlu'nun İsrail'e karşı ılımlı olduğunu Hamas'ı da "terör örgütü" olarak tanımladığını belirten gazete "İmamoğlu'nun dış ilişkiler konusundaki duruşu ılımlıydı; Hamas'ı 7 Ekim 2023'teki terörist saldırılarından dolayı kınadı ve o zamandan beri İsrail'i Gazze'ye saldırısından dolayı eleştirdi. Sayın Erdoğan ise aksine, Hamas'ı bir kurtuluş grubu olarak övdü ve İsrail'in yok edilmesini istedi" ifadeleri kullanıldı.



İmamoğlu'nu "laik" olmasından kaynaklı "ilerici" olarak gazlayan NYT, Başkan Erdoğan'ı "dindar muhafazakar" diyerek tanımlayıp "gerici" olmakla suçladı.

TRUMP'IN "ERDOĞAN" ÖVGÜSÜ RAHATSIZ ETTİ



ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik "O akıllı ve zekim adam. Güçlü bir siyasetçi" övgülerinden rahatsız olan Amerikan tetikçi, "Avrupa ülkeleri, Kanada, Japonya ve Hindistan da dahil olmak üzere diğer demokrasilerin Bay Erdoğan'ın son hareketlerinden memnun olmama nedenleri var. Bay Trump'ın bile endişelenmek için nedenleri var" dedi.



Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin İsrail için bir tehdit olduğunu belirten yazıda İmamoğlu'nun bir kez daha İsrail'e karşı ılımlı olmasına dikkat çekildi.



Bu da küstah yazının İsrail'in güvenlik kaygıları doğrultusunda yazıldığını gösterdi.