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Dertleri Türkiye bahaneleri İmamoğlu! NYT'den siyonist odaklı küstah yazı: "Erdoğan'ın hayatını zorlaştırın o İsrail için tehdit"

CHP'nin mandacı arayışına küresel tetikçi New York Times'tan destek geldi. Gazetenin baş yazısında Başkan Erdoğan şahsında milli irade hedef alındı. Şanlı Türk bayrağı "karikatürize edilmek" suretiyle hakarete uğradı. İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet skandalına tek kelime etmeyen NYT, ABD ve Batılı ülkelere "Erdoğan'ın hayatını zorlaştırın" çağrısı yaptı. Nitekim küstah yazının İsrail'in güvenlik kaygılarıyla yazıldığı çok geçmeden anlaşıldı. Satır aralarında Erdoğan liderliğinde "Türkiye, İsrail için bir tehdit" denildi. İmamoğlu, "Laik, İsrail'e karşı ılımlı, Hamas'a "terörist" diyor" diye parlatıldı.

Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 10:27 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 10:54
Dertleri Türkiye bahaneleri İmamoğlu! NYT’den siyonist odaklı küstah yazı: Erdoğan’ın hayatını zorlaştırın o İsrail için tehdit

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "Temiz Eller" operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çekirdeki ekibi "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmada her gün yeni bir skandal patlak verdi.

Bizzat İBB'deki bürokratlar ve İmamoğlu'na yakın isimlerin yaptığı itiraflar vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. İmamoğlu'nun otel köşelerindeki sır toplantılarında kameralara bant çekildiği görüldü. Toplantı sonrası korumaların otelden bavullarla ayrılması "Rüşvet paralarının transferi" şeklinde yorumlandı.

Ekrem İmamoğlu New York Timesa beni niye sattınız yazısı: Türkiyeyi şikayet etti! ABD ve Batıya baskı yapın çağrısıEkrem İmamoğlu New York Timesa beni niye sattınız yazısı: Türkiyeyi şikayet etti! ABD ve Batıya baskı yapın çağrısı



CHP MANDACI ARAYIŞINA GİRDİ, İMAMOĞLU TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Ortada bu kadar müspet delil ve itiraflar varken CHP kaos siyasetine hız verdi. Özgür Özel ve Dilek Kaya İmamoğlu, "mandacı" arayışına çıktı. Türkiye'yi ABD ve Batılı ülkelere şikayet ettiler.

Ekrem İmamoğlu ise New York Times'a "Avrupa liderleri birkaç istisna dışında güçlü bir tepki vermekte başarısız oldu" dedi, Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi.

New York Times, Türk bayrağına ve milli iradeye hakaret etti (Takvim.com.tr)New York Times, Türk bayrağına ve milli iradeye hakaret etti (Takvim.com.tr)

AMERİKAN TETİKÇİ YİNE SAHNEDE! TÜRK BAYRAĞININ KARİKATÜRİZE EDİLDİĞİ SKANDAL YAZI

Tüm bu yaşananların gölgesinde New York Times beşinci kol aparatlığına soyundu.

Gazetenin "Turkey's People Are Resisting Autocracy. They Deserve More Than Silence" başlıklı baş yazısında İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve rüşvet skandalına tek kelime edilmeden İmamoğlu'nun "siyasi sebeplerle hapiste" olduğu, Türkiye'nin otokrasiye doğru kaydığı iddia edildi.

Türk bayrağını karikatürize etme skandalına imza atan Amerikan tetikçi "Dünyadan gelen tepki zayıf" diyerek ABD, Asya ve Batılı ülkeleri Türkiye'ye baskı yapmaya davet etti.

NYT'den İsrail odaklı İmamoğlu analizi (Takvim.com.tr)NYT'den İsrail odaklı İmamoğlu analizi (Takvim.com.tr)


NYT'DEN İMAMOĞLU ANALİZİ: "LAİK, İSRAİL'E KARŞI ILIMLI, HAMAS'A "TERÖRİST" DİYOR"

İmamoğlu'nun İsrail'e karşı ılımlı olduğunu Hamas'ı da "terör örgütü" olarak tanımladığını belirten gazete "İmamoğlu'nun dış ilişkiler konusundaki duruşu ılımlıydı; Hamas'ı 7 Ekim 2023'teki terörist saldırılarından dolayı kınadı ve o zamandan beri İsrail'i Gazze'ye saldırısından dolayı eleştirdi. Sayın Erdoğan ise aksine, Hamas'ı bir kurtuluş grubu olarak övdü ve İsrail'in yok edilmesini istedi" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu'nu "laik" olmasından kaynaklı "ilerici" olarak gazlayan NYT, Başkan Erdoğan'ı "dindar muhafazakar" diyerek tanımlayıp "gerici" olmakla suçladı.

TRUMP'IN "ERDOĞAN" ÖVGÜSÜ RAHATSIZ ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik "O akıllı ve zekim adam. Güçlü bir siyasetçi" övgülerinden rahatsız olan Amerikan tetikçi, "Avrupa ülkeleri, Kanada, Japonya ve Hindistan da dahil olmak üzere diğer demokrasilerin Bay Erdoğan'ın son hareketlerinden memnun olmama nedenleri var. Bay Trump'ın bile endişelenmek için nedenleri var" dedi.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin İsrail için bir tehdit olduğunu belirten yazıda İmamoğlu'nun bir kez daha İsrail'e karşı ılımlı olmasına dikkat çekildi.

Bu da küstah yazının İsrail'in güvenlik kaygıları doğrultusunda yazıldığını gösterdi.

NYT'den İsrail odaklı İmamoğlu analizi (Takvim.com.tr)NYT'den İsrail odaklı İmamoğlu analizi (Takvim.com.tr)

Şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin İslamcı aşırılığa doğru kayması, terörizmi destekleyen ve İsrail'i tehdit eden bir ülke daha olabileceğini düşündürüyor. En belirgin istikrarsızlık potansiyeli, Beşşar Esad'ın diktatörlüğünden çıkmaya çalışan Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de.

ALMANYA'YA "TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ KES" BASKISI

Avrupa'da, Bay Putin'in hırsları ve Macaristan'daki otoriterliğin yükselişi konusunda endişeli olan siyasi liderler, Türkiye'nin demokrasinin gerilediğinin bir başka işareti olacağından endişe etmeli. Avrupa'nın Bay Erdoğan'ı etkilemek için kaldıraçları var: Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve diğer birkaç Batı Avrupa ülkesi de çok geride değil.

"ERDOĞAN'IN HAYATINI ZORLAŞTIRIN"

Başkan Erdoğan şahsında milli iradeyi hedef gösteren NYT, Avrupa ülkelerine "Erdoğan'ın hayatını zorlaştırın" çağrısı yaptı.

Skandal yazıda, "Bu ülkeler konuşarak Sayın Erdoğan'ın hayatını daha az konforlu hale getirebilirler. Türkiye'nin ticaret, göç ve askeri tedarik gibi kendisi için önemli olan çok çeşitli konularda işbirliğini riske attığını açıkça ortaya koyabilirler. Dünyanın geri kalanı Türkiye'nin otoriterliğe ve aşırılığa doğru kaymasını engelleyemeyebilir. Ancak kesinlikle denemelidir" denildi.

İsrailli yetkili İmamoğlu'nu övdü: ʺÇok hoş bir adam, belagatli ve samimiʺ (Takvim.com.tr)İsrailli yetkili İmamoğlu'nu övdü: ʺÇok hoş bir adam, belagatli ve samimiʺ (Takvim.com.tr)

İSRAİL, İMAMOĞLU'NU İSTİYOR

Hatırlanacağı üzere siyonist basın Ekrem İmamoğlu için "Türkiye'yi İsrail'in müttefiki yapacak adam" manşetleri atmıştı.

İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad'ın "İmamoğlu çok hoş ve belagatli bir adam" övgüsü dikkat çekmişti. İsrail'in soykırım bakanı Katz da İmamoğlu'na destek veren bir diğer isim.

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