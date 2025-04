Dertleri Türkiye bahaneleri İmamoğlu! NYT'den siyonist odaklı küstah yazı: "Erdoğan'ın hayatını zorlaştırın o İsrail için tehdit"

New York Times, Türk bayrağına ve milli iradeye hakaret etti (Takvim.com.tr)



AMERİKAN TETİKÇİ YİNE SAHNEDE! TÜRK BAYRAĞININ KARİKATÜRİZE EDİLDİĞİ SKANDAL YAZI



Tüm bu yaşananların gölgesinde New York Times beşinci kol aparatlığına soyundu.



Gazetenin "Turkey's People Are Resisting Autocracy. They Deserve More Than Silence" başlıklı baş yazısında İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve rüşvet skandalına tek kelime edilmeden İmamoğlu'nun "siyasi sebeplerle hapiste" olduğu, Türkiye'nin otokrasiye doğru kaydığı iddia edildi.



Türk bayrağını karikatürize etme skandalına imza atan Amerikan tetikçi "Dünyadan gelen tepki zayıf" diyerek ABD, Asya ve Batılı ülkeleri Türkiye'ye baskı yapmaya davet etti.