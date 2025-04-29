O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?

İmamoğlu'nun son 6 ayda aynı otelde 46 kez toplantı yaptığı iddia edildi. Jammer kullanımını savunarak toplantının içeriğinin konuşulmasını engellemeye çalışan CHP yönetimine rağmen, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri, gizli toplantının organize bir şekilde karartıldığını gün yüzüne çıkardı.

Yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Bir belediye başkanı düşünün; yanında "kafa koparıcılar", "kasacılar", "kasiyerler" dolanıyor ama mesele o değilmiş gibi, sinyal kesici jammer'larla toplantı yapıyor, kameraları kapattırıyor, sonra da "Her şey çok güzel olacak" diye afra tafra yapıyor." dedi.