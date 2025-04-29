O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "para kasaları" olarak anılan şüphelilerle Etiler'deki Le Meridien Otel'de yaptığı gizli görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
6 AYDA 46 TOPLANTI
İmamoğlu'nun son 6 ayda aynı otelde 46 kez toplantı yaptığı iddia edildi. Jammer kullanımını savunarak toplantının içeriğinin konuşulmasını engellemeye çalışan CHP yönetimine rağmen, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri, gizli toplantının organize bir şekilde karartıldığını gün yüzüne çıkardı.
Toplantı öncesi kameralara bant yapıştıran Ekrem İmamoğlu'nun özel koruması Çağlar Türkmen, durumun rutin bir uygulama olduğu öne sürdü.
TALİMAT KORUMA AMİRİNDEN Mİ?
İmamoğlu'nun koruma amiri Mustafa Akın'ın otelde kameraların kapatılması ve Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera görüntülerinin kaybolmasına ilişkin talimatı verdiği düşünülüyor.
Yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Bir belediye başkanı düşünün; yanında "kafa koparıcılar", "kasacılar", "kasiyerler" dolanıyor ama mesele o değilmiş gibi, sinyal kesici jammer'larla toplantı yapıyor, kameraları kapattırıyor, sonra da "Her şey çok güzel olacak" diye afra tafra yapıyor." dedi.
İmamoğlu'nu Başkan Erdoğan ile kıyaslayan Özel'e de tepki gösteren Övür, "Hadi jammer'ı Erdoğan'a benzeterek akladınız diyelim... Peki kameraları kapatmayı hangi "demokratik hak" şemsiyesi altına sokacağız?" sorusunu yöneltti.
KÖSETEBEK Mİ VAR?
"Bu jammer'lı kahramanlar, teknik takibe alındıklarını nereden biliyor?" sorusunu da mercek altına alan Övür, "Sadece jammer'la yetinmiyorlar, kameraları da devre dışı bırakıyorlar. Çünkü orada ileride başlarına bela olacak bir şeylerin yaşandığını kendileri de biliyor. Devlet içinden biri, özellikle İstanbul Emniyeti'nden biri, İmamoğlu'na "haber mi uçuruyor?" Bir "köstebek" mi işbaşında?" şeklinde konuştu.