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O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu'na haber uçuran bir köstebek mi vardı?

Yolsuzluktan tutuklu eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde kameraları bantlatarak ve sinyal kesici cihazlar kullanarak yaptığı sır toplantının görüntüleri CHP yönetimini paniğe sevk etti. İmamoğlu'nun söz konusu otelde para kasalarıyla 6 ayda 46 toplantı yaptığı iddia edildi. İmamoğlu ve ekibinin jammer'ları ve kameraları devre dışı bırakması akıllara bir "köstebek mi var?" sorusunun gelmesine sebep oldu.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 07:47 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 07:56
O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "para kasaları" olarak anılan şüphelilerle Etiler'deki Le Meridien Otel'de yaptığı gizli görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?

6 AYDA 46 TOPLANTI

İmamoğlu'nun son 6 ayda aynı otelde 46 kez toplantı yaptığı iddia edildi. Jammer kullanımını savunarak toplantının içeriğinin konuşulmasını engellemeye çalışan CHP yönetimine rağmen, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri, gizli toplantının organize bir şekilde karartıldığını gün yüzüne çıkardı.

O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?

Toplantı öncesi kameralara bant yapıştıran Ekrem İmamoğlu'nun özel koruması Çağlar Türkmen, durumun rutin bir uygulama olduğu öne sürdü.

O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?

TALİMAT KORUMA AMİRİNDEN Mİ?

İmamoğlu'nun koruma amiri Mustafa Akın'ın otelde kameraların kapatılması ve Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera görüntülerinin kaybolmasına ilişkin talimatı verdiği düşünülüyor.

O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?

Yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Bir belediye başkanı düşünün; yanında "kafa koparıcılar", "kasacılar", "kasiyerler" dolanıyor ama mesele o değilmiş gibi, sinyal kesici jammer'larla toplantı yapıyor, kameraları kapattırıyor, sonra da "Her şey çok güzel olacak" diye afra tafra yapıyor." dedi.

O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?

İmamoğlu'nu Başkan Erdoğan ile kıyaslayan Özel'e de tepki gösteren Övür, "Hadi jammer'ı Erdoğan'a benzeterek akladınız diyelim... Peki kameraları kapatmayı hangi "demokratik hak" şemsiyesi altına sokacağız?" sorusunu yöneltti.

O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?

KÖSETEBEK Mİ VAR?

"Bu jammer'lı kahramanlar, teknik takibe alındıklarını nereden biliyor?" sorusunu da mercek altına alan Övür, "Sadece jammer'la yetinmiyorlar, kameraları da devre dışı bırakıyorlar. Çünkü orada ileride başlarına bela olacak bir şeylerin yaşandığını kendileri de biliyor. Devlet içinden biri, özellikle İstanbul Emniyeti'nden biri, İmamoğlu'na "haber mi uçuruyor?" Bir "köstebek" mi işbaşında?" şeklinde konuştu.