Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, son olarak Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 ile geçti.
Bir yandan gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda flaş gelişmeler de yaşanıyor.
Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, son olarak Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 ile geçti.
Bir yandan gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda flaş gelişmeler de yaşanıyor.
25 GÜN SONRA SAHADA
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, yaklaşık 1 ay aradan sonra bir müsabakada forma giydi. Son olarak 2 Nisan'da Fenerbahçe ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynayan Kaan, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 25 gün formasından uzak kaldı.
Kaan, bu süreçte Süper Lig'de Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK müsabakaları ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını kaçırdı.
OSIMHEN'DEN MASKE YANITI
Edin Dzeko'nun maske ile oynamakla ilgili sözleri hatırlatılan Osimhen, "Sen uzun süredir maske ile oynuyorsun. Sen maske ile oynarken farklı hissediyor musun?" sorusunun ardından, "Ben neredeyse 4 yıldır maske ile oynuyorum. Ben alıştım artık." yanıtını verdi.
REKOR KIRDI!
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 36 maçta 31 gol attı ve 8 asist yaptı.
Galatasaray'da 31 gol atan Osimhen, kariyerindeki en golcü sezonu tekrarladı. Nijeryalı futbolcu, daha önce de 2022-2023 sezonunda Napoli'de 31 kez gol sevinci yaşamıştı.
TORREIRA'NIN KARİYER SEZONU
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kariyerindeki en golcü sezonunu tekrarladı.
Eyüpspor maçının 56. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden Torreira, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gole ulaştı.
Daha önce 2015-16 sezonunda Pescara, 2021-22 sezonunda da Fiorentina forması giydiği dönemde 5 gol atan Torreira, bu başarısını tekrarladı.
Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor maçlarında gol atan Torreira, kupada da Konyaspor filelerini havalandırarak üst üste çıktığı 3 resmi karşılaşmada tabelayı değiştirdi.
SALLAI'DEN 6. GOL
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla 6. gol sevincini yaşadı.
Bu sezon 27. resmi maçına çıkan Sallai, 29. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer golü bulunan Sallai, Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye yükseltti.
TÜMOSAN Konyaspor ile hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 2 gol atan Roland Sallai, üst üste 2 resmi müsabakada 3 kez fileleri havalandırdı.
MORATA'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL
Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, attığı 2 golle ön plana çıktı.
Müsabakaya yedek başlayan Morata, 67. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak farklı galibiyete katkı verdi.
Galatasaray formasıyla akan oyunda ilk kez topu ağlarla buluşturan Morata, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı. Türkiye Kupası'nda da 1 kez fileleri sarsan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 5 gole ulaştı.
YUNUS'TAN SÖZLEŞME SÖZLERİ
Yunus Akgün sözleşmesiyle ilgili gelen, "Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme yenilediğin konuşuluyor." şeklindeki hatırlatmanın ardından, "Sözleşmemle alakalı şu anda bir şey yok. Sadece sahaya odaklıyım. Sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur, onda bir problem yok. Sezon bitince oturup konuşuruz." açıklamasında bulundu.
OKAN BURUK İMZALARI DUYURDU
Maçın ardından konuşan Okan Buruk, iç transfere de değindi.
Buruk, "Lucas Torreira'nın daha önce yenilemiştik sözleşmesini. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus gibi, Günay gibi. Kadromuzdan çok memnunuz. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz." dedi.
FRANKOWSKI YOLCU
Dış transfer için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek arayışları hız kazandı. Devre arasında takıma katılan Frankowski'den memnun olmayan teknik heyet, yeni hedefi belirledi.
JORDAN TEZE HAMLESİ
Sarı-kırmızılıların, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Hollandalı futbolcu Jordan Teze ile ilgilendiği öğrenildi.
Teze'nin transferi için ön hazırlıkların yapıldığı ve kulübü Monaco ile temasların önümüzdeki günlerde başlayabileceği kaydedildi.
21 MAÇ 2 GOL
Geçtiğimiz sezon PSV Eindhoven'dan Monaco'ya transfer olan Teze, Fransa Ligue 1'de bu sezon 21 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki sağ bek, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.