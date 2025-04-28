Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek

REKOR KIRDI!



Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 36 maçta 31 gol attı ve 8 asist yaptı.



Galatasaray'da 31 gol atan Osimhen, kariyerindeki en golcü sezonu tekrarladı. Nijeryalı futbolcu, daha önce de 2022-2023 sezonunda Napoli'de 31 kez gol sevinci yaşamıştı.

TORREIRA'NIN KARİYER SEZONU Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kariyerindeki en golcü sezonunu tekrarladı.



Eyüpspor maçının 56. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden Torreira, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gole ulaştı.



Daha önce 2015-16 sezonunda Pescara, 2021-22 sezonunda da Fiorentina forması giydiği dönemde 5 gol atan Torreira, bu başarısını tekrarladı.



Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor maçlarında gol atan Torreira, kupada da Konyaspor filelerini havalandırarak üst üste çıktığı 3 resmi karşılaşmada tabelayı değiştirdi.

SALLAI'DEN 6. GOL Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla 6. gol sevincini yaşadı.



Bu sezon 27. resmi maçına çıkan Sallai, 29. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer golü bulunan Sallai, Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye yükseltti.



TÜMOSAN Konyaspor ile hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 2 gol atan Roland Sallai, üst üste 2 resmi müsabakada 3 kez fileleri havalandırdı.

MORATA'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, attığı 2 golle ön plana çıktı.



Müsabakaya yedek başlayan Morata, 67. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak farklı galibiyete katkı verdi.



Galatasaray formasıyla akan oyunda ilk kez topu ağlarla buluşturan Morata, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı. Türkiye Kupası'nda da 1 kez fileleri sarsan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 5 gole ulaştı.