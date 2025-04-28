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Bu yılın ilk ikramiyesini alan emekliler, gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Zamlı olarak verilen bayram ikramiyesinin ikincisi Haziran başında ödenecek. Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük bir ihtimalle 2-5 Haziran tarihlerinde Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. İkramiyeden mevcut emeklilerin yanı sıra yeni aylık bağlananlar da yararlanacak.

Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı? (AA)



Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlanıyor. İlk ikramiyeden Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar yararlanmıştı. Nisan ve Mayıs ayında başvuranlar da ikinci ikramiyeyi alabilecek. Mayıs ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapanlara 1 Haziran itibariyle aylık bağlanacak, bu kişiler bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı oluyor olacak.