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Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı?

Milyonlarca emekli, bu yılın ikinci ikramiyesini Haziran başında alacak. Zamlı ikramiyeden, Mayıs sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar da yararlanacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025
Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı?

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Bu yılın ilk ikramiyesini alan emekliler, gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Zamlı olarak verilen bayram ikramiyesinin ikincisi Haziran başında ödenecek. Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük bir ihtimalle 2-5 Haziran tarihlerinde Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. İkramiyeden mevcut emeklilerin yanı sıra yeni aylık bağlananlar da yararlanacak.

Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı? (AA)Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı? (AA)

Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlanıyor. İlk ikramiyeden Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar yararlanmıştı. Nisan ve Mayıs ayında başvuranlar da ikinci ikramiyeyi alabilecek. Mayıs ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapanlara 1 Haziran itibariyle aylık bağlanacak, bu kişiler bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı oluyor olacak.

Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı? (AA)Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı? (AA)

TUTAR DEĞİŞİR Mİ?
İkramiyeden yararlanmak için Mayıs sonuna kadar başvurmak gerekecek. Süresinde başvurusunu yapanlar, emeklilik şartlarını sağlıyorsa, işlemleri ödeme tarihine yetişmezse bile aylıkları bağlandığında Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs ayından sonra emeklilik başvurusu yapanlar ise ilk ikramiyeyi önümüzdeki yıl almaya başlayacak. Bayram ikramiyesi çıkarılan yasayla emekliler için 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. İkramiye tutarı ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 3 bin, yüzde 50 olanlarda 2 bin, yüzde 25 olanlarda bin lira oldu. Bu tutarlar Kurban Bayramı'nda da geçerli olacak.

Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı? (AA)Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı? (AA)
BAYRAM BAŞINA ÖDEME
Emekli: 4.000 TL
Ölüm aylığı (% 75): 3.000 TL
Ölüm aylığı (% 50): 2.000 TL
Ölüm aylığı (% 25): 1.000 TL
İki aylık alanlara: En yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden hesaplanan tutar.
Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara: Ödenek oranı üzerinden hesaplanan tutar.

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