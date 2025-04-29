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Özgür Özel’den "adaylık formülü" altında çifte operasyon: Ekrem İmamoğlu’nu ve Mansur Yavaş’ı nasıl hedefe koydu? | İmamoğlu şikayetçi!

Cumhuriyet Halk Partisinde siyasi dengeleri sarsan gelişmeler, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla yeni bir evreye ulaştı.Genel Başkan adaylığı sürecinden itibaren Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde hareket ettiği eleştirilerine maruz kalan Özgür Özel partide kontrolü tam anlamıyla ele almak istiyor. Özel, kamuoyunda “En büyük Ekremci” profili çizerken, tutukluluğu süren İmamoğlu’nu siyasi denklemden düşürmeye ve eş zamanlı olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı da etkisiz bir "yedek figür" konumuna itmeye yönelik bir strateji izlemeye başladı. Son yaptığı "Bizi telefondan izliyor" ve "adaylık formülü" açıklamasıyla hem İmamoğlu’nun siyaseten tasfiye edilebileceğini ima etti, hem de Yavaş'ı yeniden tartışmaların içine çekti. Kulislerde Özel’in “özgürleşme operasyonu” olarak anılan bu süreçten İmamoğlu’nun rahatsız olduğu ve Özel'den duyduğu rahatsızlığı, kendini cezaevinde ziyaret eden CHP’lilerle açık açık paylaştığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:56 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:56
Özgür Özel’den adaylık formülü altında çifte operasyon: Ekrem İmamoğlu’nu ve Mansur Yavaş’ı nasıl hedefe koydu? | İmamoğlu şikayetçi!

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İMAMOĞLU TUTUKLANDI ÖZGÜR ÖZEL SAHNEYE ÇIKTI
Ekrem İmamoğlu'nun devasa yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda "birleştirici lider" imajı verse de perde arkasında Ekrem İmamoğlu ve en büyük rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan kritik bir planı devreye soktu.

Özgür Özel (Takvim.com.tr Arşiv)Özgür Özel (Takvim.com.tr Arşiv)

"ÖZGÜRLEŞME" DENEMELERİ
Genel Başkan Adaylığından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde hareket ettiği eleştirilerine maruz kalan Ögür Özel, CHP'de kontrolü ele almak için "Adaylık formülü" adı altında yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olabileceğini ima ederek içeriden çıkamayacağının sinyalini verdi. Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş parlamenter sistemin "tarafsız adayı", İmamoğlu'nu ise "başbakan" olarak konumlandırarak her iki ismi de zayıflatacak bir siyasi senaryo ortaya koydu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

Silivri'ye yaptığı ziyarette, "Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu kendisi bile istese adaylıktan çekilemez, sonuna kadar gidecek." diyerek en büyük "Ekremci" pozları veren Özgür Özel CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın YouTube programında ise uzun süredir sessizliğini koruyan ve "Kimsenin yedeği olmam" diyen Mansur Yavaş'ı da oyuna dahil etti.

Mansur Yavaş ve Özgür ÖzelMansur Yavaş ve Özgür Özel

Özel, Ekrem İmamoğlu tutuklu kalmaya devam eder veya siyasi yasak gelirse Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olabileceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel şu ifadeleri kullandı:

"Hızla güçlendirilmiş parlementer sistem hazırlığı yapılır o 400 kişiyle yapılır yine de sandığa konulur. Bir tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir başbakan olarak yürütmenin başına İmamoğlu gelir. O sürece katkı sağlayan milletin gönlüne giren en önemli aktör tarafsız Cumhurbaşkanı olur bunun adı Mansur Yavaş olur olursa."

Özgür Özel (Ekran Görüntüsü)Özgür Özel (Ekran Görüntüsü)

"ADAYLIK FORMULÜ" ADI ALTINDA ÇİFTE OPERASYON
Bu açıklama; Özel'in bir yandan İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı" apoletini söktüğünü hem de siyasi yasak üzerinden devre dışı kalabileceğini kabullendiğini ortaya koydu. Diğer yandan ise Yavaş'ı Ekremcilerin karşısına sürerek yıpratılmasına zemin hazırladığı ve "yedek oyuncu" pozisyonuna soktuğu görüldü. CHP içinde bu söylemler "çifte operasyon" olarak yorumlandı.

İMAMOĞLU ÖZEL'DEN RAHATSIZ
CHP içindeki gelişmelerin en çarpıcısı ise İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu süreçte, Özel'in hamlelerinin partide nasıl algılandığıyla ilgili...

ZİYARETE GELENLERE ÖZEL'İ ŞİKAYET EDİYOR
Kulislerde konuşulanlara göre İmamoğlu, cezaevinde kendisini ziyaret eden CHP'lilere Özel'den duyduğu rahatsızlığı açıkça anlatıyor. Parti içerisinde İmamoğlu'na yakın isimler Özel'in İmamoğlu'nu savunmadığı ve tutukluluğu üzerinden siyasi hesap yaptığı kanaatine sahip.

ÖNCE UMUT AKDOĞAN SONRA ÖZEL PATLATTI
Özel'e yakınlığıyla bilinen Umut Akdoğan'ın, İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla dosyada nasıl bir savunma hattı kurduğunu televizyonda açık etmesi, yetmezmiş gibi bir bomba da Özel patlattı.

İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce İstanbul'da gerçekleştirdiği ve cep telefonlarının toplanarak sinyal kesici jammer'larla korunduğu gizli toplantılar tartışılırken Özgür Özel'in otobüsün üzerine çıkarak "Ekrem cezaevinde bizi telefondan izliyor" demesi İmamoğlu ekibi ile arasında büyük bir kırılmaya yol açtı.

İmamoğlu Özel ve Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)İmamoğlu Özel ve Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)

Bu hamleler, sadece "dil sürçmesi" değil, doğrudan İmamoğlu'nun cezaevindeki pozisyonunu zayıflatmak için Özel tarafından yapılan bilinçli hamleler olarak değerlendiriliyor.

İMAMOĞLU'NUN İÇERİDE KALMASINI MI İSTİYOR?
Özgür Özel, görünürde birleştirici mesajlar verirken, perde arkasında Ekrem İmamoğlu'nu içeride tutarak, Mansur Yavaş'ı etkisizleştirerek ve parti içindeki İmamoğlu ekibini bölerek kendi liderliğini kalıcı hale getirecek zeminin hazırlığını yaptığı konuşuluyor.

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