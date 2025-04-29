Özgür Özel’den "adaylık formülü" altında çifte operasyon: Ekrem İmamoğlu’nu ve Mansur Yavaş’ı nasıl hedefe koydu? | İmamoğlu şikayetçi!

Mansur Yavaş ve Özgür Özel
Özel, Ekrem İmamoğlu tutuklu kalmaya devam eder veya siyasi yasak gelirse Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olabileceğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özel şu ifadeleri kullandı:
"Hızla güçlendirilmiş parlementer sistem hazırlığı yapılır o 400 kişiyle yapılır yine de sandığa konulur. Bir tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir başbakan olarak yürütmenin başına İmamoğlu gelir. O sürece katkı sağlayan milletin gönlüne giren en önemli aktör tarafsız Cumhurbaşkanı olur bunun adı Mansur Yavaş olur olursa."
Özgür Özel (Ekran Görüntüsü)
"ADAYLIK FORMULÜ" ADI ALTINDA ÇİFTE OPERASYON
Bu açıklama; Özel'in bir yandan İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı" apoletini söktüğünü hem de siyasi yasak üzerinden devre dışı kalabileceğini kabullendiğini ortaya koydu. Diğer yandan ise Yavaş'ı Ekremcilerin karşısına sürerek yıpratılmasına zemin hazırladığı ve "yedek oyuncu" pozisyonuna soktuğu görüldü. CHP içinde bu söylemler "çifte operasyon" olarak yorumlandı.
İMAMOĞLU ÖZEL'DEN RAHATSIZ
CHP içindeki gelişmelerin en çarpıcısı ise İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu süreçte, Özel'in hamlelerinin partide nasıl algılandığıyla ilgili...
ZİYARETE GELENLERE ÖZEL'İ ŞİKAYET EDİYOR
Kulislerde konuşulanlara göre İmamoğlu, cezaevinde kendisini ziyaret eden CHP'lilere Özel'den duyduğu rahatsızlığı açıkça anlatıyor. Parti içerisinde İmamoğlu'na yakın isimler Özel'in İmamoğlu'nu savunmadığı ve tutukluluğu üzerinden siyasi hesap yaptığı kanaatine sahip.
ÖNCE UMUT AKDOĞAN SONRA ÖZEL PATLATTI
Özel'e yakınlığıyla bilinen Umut Akdoğan'ın, İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla dosyada nasıl bir savunma hattı kurduğunu televizyonda açık etmesi, yetmezmiş gibi bir bomba da Özel patlattı.
İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce İstanbul'da gerçekleştirdiği ve cep telefonlarının toplanarak sinyal kesici jammer'larla korunduğu gizli toplantılar tartışılırken Özgür Özel'in otobüsün üzerine çıkarak "Ekrem cezaevinde bizi telefondan izliyor" demesi İmamoğlu ekibi ile arasında büyük bir kırılmaya yol açtı.
İmamoğlu Özel ve Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)
Bu hamleler, sadece "dil sürçmesi" değil, doğrudan İmamoğlu'nun cezaevindeki pozisyonunu zayıflatmak için Özel tarafından yapılan bilinçli hamleler olarak değerlendiriliyor.
İMAMOĞLU'NUN İÇERİDE KALMASINI MI İSTİYOR?
Özgür Özel, görünürde birleştirici mesajlar verirken, perde arkasında Ekrem İmamoğlu'nu içeride tutarak, Mansur Yavaş'ı etkisizleştirerek ve parti içindeki İmamoğlu ekibini bölerek kendi liderliğini kalıcı hale getirecek zeminin hazırlığını yaptığı konuşuluyor.