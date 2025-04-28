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Kanada'da seçim yarışı sona erdi: Mark Carney önde götürüyor! İlk mesaj Trump'a

Kanada'daki genel seçimde oy sayımı sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti birinci, Muhafazakar Parti ise ikinci sırada yer alıyor. Eski Başbakan Justin Trudeau'nun istifasının ardından görevi devralan ve seçim sandığından zaferle çıkması beklenen Başbakan Mark Carney, seçimin ardından ilk mesajını ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdi. "Aylardır uyardığım gibi Amerika bizim suyumuzu, kaynaklarımızı, ülkemizi istiyor… asla" diyen Carney, Trump'ın Kanada'yı yıkmaya çalıştığını söyledi.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 06:52 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 10:31
Kanada’da seçim yarışı sona erdi: Mark Carney önde götürüyor! İlk mesaj Trump’a

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Kanada'daki genel seçimde oy sayımı sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti birinci, Muhafazakar Parti ise ikinci sırada yer alıyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, AAKanada Başbakanı Mark Carney, AA

İLK MESAJ TRUMP'A

Eski Başbakan Justin Trudeau'nun istifasının ardından görevi devralan ve seçim sandığından zaferle çıkması beklenen Başbakan Mark Carney, seçimin ardından ilk mesajını ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdi. "Aylardır uyardığım gibi Amerika bizim suyumuzu, kaynaklarımızı, ülkemizi istiyor… asla" diyen Carney, bunların boş tehditler olmadığına dikkat çekti ve "Başkan Trump bizi yıkmaya çalışıyor ki Amerika bize sahip olabilsin" dedi.

"Bu asla, asla olmayacak. Ama aynı zamanda dünyamızın kökten değiştiği gerçeğini de kabul etmeliyiz" diyen Carney, Kanada'nın ortaya çıkarmadığı bir kriz olmasına rağmen Trump'la görüşeceğini söyledi ve "Amerika ile bu ticaret savaşını kazanacağına" söz verdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, AAKanada Başbakanı Mark Carney, AA

Carney ayrıca "Başkan Trump ile oturduğumda, iki egemen ulus arasındaki gelecekteki ekonomik ve stratejik ilişkiyi görüşeceğiz ve tüm Kanadalılar için refahı inşa etmek için başka birçok seçeneğimizin olduğunu bilerek oturacağım." ifadelerini kullandı.

"ABD ile olan eski entegrasyon ilişkimiz artık bitti. Bunlar trajediler ama aynı zamanda yeni gerçekliğimiz. Amerikan ihanetinin şokunu atlattık, birbirimize bakmak zorundayız." Diyen Carney, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Avrupa, Asya ve dünyanın diğer yerlerindeki güvenilir ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendireceğiz ve eğer ABD dünya ekonomisinde önemli bir rol oynamak istemiyorsa, Amerikalılar değil biz liderlik edeceğiz.

Mark Carney. (AA) Mark Carney. (AA)

KANADA'DA SEÇİM SONA ERDİ

Ülkede oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kanada resmi yayın kuruluşu CBC tarafından paylaşılan, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti yüzde 43 oy oranıyla seçimi önde götürüyor.

Pierre Poilievre'in liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 41'le ikinci, Quebec Bloku Partisi de yüzde 6,9'la üçüncü sırada yer alıyor.

Eski Başbakan Justin Trudeau'nun 2015'te başladığı görevinden istifa ederek bayrağı 14 Mart'ta devrettiği Liberal Parti lideri Carney, son anketlere göre sandıktan zaferle çıkması beklenen en güçlü aday olarak görülüyor.

Kanada'da seçim yarışı sona erdi!

LİBERAL PARTİ SINIRI AŞAMADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "51.eyalet" söylemleri gölgesinde yapılan erken genel seçimlerde, sandık çıkış anketleri, Carney'nin liderliğindeki Liberal Parti'nin galibiyetine işaret ediyor.

Kanada'nın resmi ve bağımsız seçim kurumu Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosundaki 343 sandalyeden 166'sını kazanan Carney'nin partisi, tek başına iktidar olması için gereken 172 milletvekilli sınırını henüz aşamadı.

Oyların yüzde 41'ini alan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise parlamentodaki sandalyelerin 146'sını hanesine yazdı.

Seçimlerde, Muhafazakar Parti'yi yüzde 6,9 oyla Quebec Bloku Partisi takip ediyor.

Üst üste dördüncü kez iktidara gelmesi beklenen Liberaller en son 2015'te parlamentoda çoğunluğu elde etmişti.

Kanada'da 2021'de düzenlenen seçimlerde, dönemin başbakanı Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti yüzde 32 oyla, 160 sandalyeyi hanesine yazdırarak seçimleri kazanmıştı.

SEÇİME TRUMP ETKİSİ

Seçim gözlemcilerine göre, Kanada'daki seçimlerin sonuçlarını, adayların ABD Başkanı Trump'a karşı atacağı adımlar ve politikaları belirleyecek.

Uzmanlara göre, mevcut Başbakan Carney, seçim kampanyasını Trump ile mücadele üzerine kurarken, en büyük rakibi muhafazakar lider 45 yaşındaki Poilievre ise seçim kampanyasında konut sıkıntısı, enflasyon, göç ve vergilere odaklanmış durumda.

Poilievre'nin ayrıca göçmenlik politikalarının ABD lideri ile benzeşmesi nedeniyle birçok kişi tarafından "mini Trump" olarak görüldüğü ve Trump'a karşı durma yeteneğine şüphe ile bakıldığı değerlendirmeleri yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump. (AA)ABD Başkanı Donald Trump. (AA)

"MESELE KİMİN TRUMP'A KARŞI KOYABİLECEĞİ"

Trudeau'nun 14 Mart'ta görevinden ayrılması sonrası yönetimi 60 yaşındaki ekonomist Mark Carney devralmıştı.

Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergileri ve tehditleriyle iki ülke arasında gerginlikler devam ederken, erken seçim çağrılarının artması üzerine Carney, 23 Mart'ta parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

Carney, 17 Nisan'da katıldığı radyo programında, "Bu seçimde esas mesele, Trump'a kimin karşı koyabileceği." ifadesini kullanmıştı.

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