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Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan Jose Mourinho konusunda belirsizlik sona erdi. Sarı-lacivertli kulüpte kalacağı yönünde güçlü sinyaller veren tecrübeli teknik adamın, yeni sezon planlaması kapsamında yönetime özel bir istekte bulunduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 14:19
Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!

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Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Jose Mourinho hakkında net açıklamalar gelirken tecrübeli teknik adamın yeni sezon planlaması için yönetime özel bir talepte bulunduğu öğrenildi.

Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!

Süper Lig'de Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasının ardından Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar alevlenmişti.

Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!

Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamla yollarına devam edeceklerini resmen duyurdu.

Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da yaşamaktan son derece memnun olduğu belirtilen Mourinho Fenerbahçe'de kalmayı istediğini yakın çevresiyle sık sık paylaşıyor.

Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!

Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmelerde yeni sezon hazırlıkları için önemli bir öneride bulundu. Mourinho, 2025-2026 sezonu öncesi kamp çalışmalarının ülkesinde, yani Portekiz'de yapılmasını talep etti.

Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!

Sarı-lacivertli kulüp yönetimi ise bu öneriye olumlu yaklaştı. Yapılan görüşmelerde Mourinho'nun, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşama hedefini yinelediği de vurgulandı.

Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!

Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'de yeni sezon planlamalarının Mourinho'nun istekleri doğrultusunda şekillenmeye başladığı belirtildi.

Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!

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