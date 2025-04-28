Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Jose Mourinho hakkında net açıklamalar gelirken tecrübeli teknik adamın yeni sezon planlaması için yönetime özel bir talepte bulunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Jose Mourinho hakkında net açıklamalar gelirken tecrübeli teknik adamın yeni sezon planlaması için yönetime özel bir talepte bulunduğu öğrenildi.
Süper Lig'de Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasının ardından Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar alevlenmişti.
Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamla yollarına devam edeceklerini resmen duyurdu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da yaşamaktan son derece memnun olduğu belirtilen Mourinho Fenerbahçe'de kalmayı istediğini yakın çevresiyle sık sık paylaşıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmelerde yeni sezon hazırlıkları için önemli bir öneride bulundu. Mourinho, 2025-2026 sezonu öncesi kamp çalışmalarının ülkesinde, yani Portekiz'de yapılmasını talep etti.
Sarı-lacivertli kulüp yönetimi ise bu öneriye olumlu yaklaştı. Yapılan görüşmelerde Mourinho'nun, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşama hedefini yinelediği de vurgulandı.
Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'de yeni sezon planlamalarının Mourinho'nun istekleri doğrultusunda şekillenmeye başladığı belirtildi.