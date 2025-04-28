Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da yaşamaktan son derece memnun olduğu belirtilen Mourinho Fenerbahçe'de kalmayı istediğini yakın çevresiyle sık sık paylaşıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmelerde yeni sezon hazırlıkları için önemli bir öneride bulundu. Mourinho, 2025-2026 sezonu öncesi kamp çalışmalarının ülkesinde, yani Portekiz'de yapılmasını talep etti.