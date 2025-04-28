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"Tehdit" paraları Murat Ongun'un eşinin hesabında toplandı... Şaibeli para trafiği: O villanın kirası yine Zeynep Ongun'dan!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü" soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun’un rüşvet ağına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tutuklu bulunan Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, rüşvete aracılık ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alındı. Murat Ongun’un kasası Emrah Bağdatlı’nın, Medya A.Ş.’den ihale alan firmaları tehdit ederek Zeynep Ongun’un hesabına yüklü ödemeler yaptırdığı belirlendi. Ongun’un, 3 milyon 700 bin TL’lik lüks konut kirasını Ekrem İmamoğlu’nun yardımıyla ödediğini iddia etmesine rağmen, bu tutarın Zeynep Ongun’un hesabına bir firmadan gelen 4,5 milyon TL’lik şaibeli ödemeyle yapıldığı tespit edildi. Aylık 350 bin TL gelir beyan eden Ongun’un, 2025’te 5 milyon TL’lik kira ödemesini tutuklu bulunduğu sırada yine eşi tarafından peşin yapıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 13:17 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 13:28
Tehdit paraları Murat Ongun’un eşinin hesabında toplandı... Şaibeli para trafiği: O villanın kirası yine Zeynep Ongun’dan!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü"ne yönelik yürüttüğü soruşturmanın ikinci dalgası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çevresindeki karanlık ilişkileri bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

MURAT ONGUN'UN EŞİ ZEYNEP ONGUN GÖZALTINDA
Örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, rüşvete aracılık (TCK 252/4) ve örgüt üyeliği (TCK 220/2) suçlamalarıyla gözaltına alındı.

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Soruşturmada, Ongun'un lüks yaşam tarzını finanse eden şaibeli para trafiği, firmalara yönelik tehditler ve baskıyla toplanan milyonlarca liralık ödemeler dikkat çekiyor. Başsavcılığın, MASAK ile yürüttüğü incelemeler, Ongun'un rüşvet ağının boyutlarını ortaya koydu.

LÜKS KONUT KİRASINDAKİ ŞAİBE: 4,5 MİLYON TL'LİK ÖDEME
Murat Ongun, daha önce basına yaptığı açıklamada, İstanbul'un en lüks bölgelerinden Beykoz Acarkent'te bulunan konutunun 2024 yılı için 3 milyon 700 bin TL'lik yıllık kirasını Ekrem İmamoğlu'nun "yardımı" ile ödediğini öne sürmüştü. Ancak soruşturma, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Ongun’un oturduğu villanın kirasını peşin ödediği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Ongun’un oturduğu villanın kirasını peşin ödediği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

PARA ÖZEL BİR FİRMADAN ZEYNEP ONGUN'UN HESABINA YATTI
Başsavcılığın tespitlerine göre, söz konusu kira ödemesi Zeynep Ongun'un hesabından yapıldı. Daha çarpıcı olanı, bu hesabına 4 milyon 500 bin TL'lik yüklü bir ödemenin, İmamoğlu'na ait herhangi bir hesaptan değil, özel bir firmadan geldiği belirlendi. Bu ödeme, Ongun'un rüşvet ağının bir parçası olarak değerlendirildi.

Murat Ongun'un gözaltına alınma anlarıMurat Ongun'un gözaltına alınma anları

2025 ÖDEMESİNİ DE EŞİ YAPTI
Aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden Ongun'un, 2025 yılı için de lüks konutunun 5 milyon TL'lik yıllık kirasını Nisan 2025'te, tutukluyken yine eşinin peşin olarak yatırdığı öğrenildi.

BAĞDATLI FİRMALARI TEHDİT ETTİ PARALAR ONGUN'UN EŞİNİN HESABINDA TOPLANDI
Soruşturmada, Murat Ongun'un "kasası" olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın, İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalara yönelik tehdit ve baskı uyguladığı ortaya çıktı.

Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı birlikte yat tatilinde (Takvim.com.tr Arşiv)Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı birlikte yat tatilinde (Takvim.com.tr Arşiv)

Bağdatlı'nın, bu firmalara, Zeynep Ongun'un hesabına para aktarmadıkları takdirde işlerinin yürümeyeceği yönünde açık tehditler savurduğu, bu iletişimlere dair adli makamların elinde somut tespitler bulunduğu belirtildi.

MASAK'ın Zeynep Ongun'un banka hesaplarını incelemesiyle, Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda firmanın, Ongun'un eşine yüklü miktarda ödemeler yaptığı belgelendi.

HANGİ FİRMALAR ZEYNEP ONGUN'A ÖDEME YAPTI
Bu firmalar arasında Adstation Event, Aktif Spor, Aslım Reklam, ECM Yapım, Ed İletişim, KMD Reklam, Lap Turizm, Mürettebat Medya, Peripol İletişim, Pluto Lojistik, Syk Roll Organizasyon ve Urbanmedia Reklam gibi isimler yer alıyor. Ödemelerin, rüşvet ve çıkar sağlama amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

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MURAT ONGUN EŞİNİ SUÇA SÜRÜKLEDİ: KİLİT ROLDE!
Soruşturma kapsamında, Zeynep Ongun'un, kocasının rüşvet ağında kilit bir rol oynadığı anlaşıldı. Ongun'un, eşini rüşvete aracılık suçuna sürüklediği, firmalardan gelen paraların Zeynep Ongun'un hesabına aktarılmasıyla bu suçun işlendiği iddia ediliyor.

Murat Ongun ve Ekrem İmamoğluMurat Ongun ve Ekrem İmamoğlu

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeynep Ongun'u örgüt üyeliği ve rüşvete aracılık suçlamalarıyla gözaltına aldı. Başsavcılık, Zeynep Ongun'un hesabındaki şaibeli para trafiğini ve firmalarla olan bağlantıları detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor. Soruşturmanın, İBB'deki ihale süreçleri ve diğer üst düzey yöneticilere uzanıp uzanmayacağı ise merak konusu...

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