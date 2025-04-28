"Tehdit" paraları Murat Ongun'un eşinin hesabında toplandı... Şaibeli para trafiği: O villanın kirası yine Zeynep Ongun'dan!

Murat Ongun'un gözaltına alınma anları
2025 ÖDEMESİNİ DE EŞİ YAPTI
Aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden Ongun'un, 2025 yılı için de lüks konutunun 5 milyon TL'lik yıllık kirasını Nisan 2025'te, tutukluyken yine eşinin peşin olarak yatırdığı öğrenildi.
BAĞDATLI FİRMALARI TEHDİT ETTİ PARALAR ONGUN'UN EŞİNİN HESABINDA TOPLANDI
Soruşturmada, Murat Ongun'un "kasası" olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın, İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalara yönelik tehdit ve baskı uyguladığı ortaya çıktı.
Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı birlikte yat tatilinde (Takvim.com.tr Arşiv)
Bağdatlı'nın, bu firmalara, Zeynep Ongun'un hesabına para aktarmadıkları takdirde işlerinin yürümeyeceği yönünde açık tehditler savurduğu, bu iletişimlere dair adli makamların elinde somut tespitler bulunduğu belirtildi.
MASAK'ın Zeynep Ongun'un banka hesaplarını incelemesiyle, Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda firmanın, Ongun'un eşine yüklü miktarda ödemeler yaptığı belgelendi.
HANGİ FİRMALAR ZEYNEP ONGUN'A ÖDEME YAPTI
Bu firmalar arasında Adstation Event, Aktif Spor, Aslım Reklam, ECM Yapım, Ed İletişim, KMD Reklam, Lap Turizm, Mürettebat Medya, Peripol İletişim, Pluto Lojistik, Syk Roll Organizasyon ve Urbanmedia Reklam gibi isimler yer alıyor. Ödemelerin, rüşvet ve çıkar sağlama amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.
MURAT ONGUN EŞİNİ SUÇA SÜRÜKLEDİ: KİLİT ROLDE!
Soruşturma kapsamında, Zeynep Ongun'un, kocasının rüşvet ağında kilit bir rol oynadığı anlaşıldı. Ongun'un, eşini rüşvete aracılık suçuna sürüklediği, firmalardan gelen paraların Zeynep Ongun'un hesabına aktarılmasıyla bu suçun işlendiği iddia ediliyor.
Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu
Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeynep Ongun'u örgüt üyeliği ve rüşvete aracılık suçlamalarıyla gözaltına aldı. Başsavcılık, Zeynep Ongun'un hesabındaki şaibeli para trafiğini ve firmalarla olan bağlantıları detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor. Soruşturmanın, İBB'deki ihale süreçleri ve diğer üst düzey yöneticilere uzanıp uzanmayacağı ise merak konusu...