"Tehdit" paraları Murat Ongun'un eşinin hesabında toplandı... Şaibeli para trafiği: O villanın kirası yine Zeynep Ongun'dan!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü"ne yönelik yürüttüğü soruşturmanın ikinci dalgası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çevresindeki karanlık ilişkileri bir kez daha gün yüzüne çıkardı. MURAT ONGUN'UN EŞİ ZEYNEP ONGUN GÖZALTINDA

Örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, rüşvete aracılık (TCK 252/4) ve örgüt üyeliği (TCK 220/2) suçlamalarıyla gözaltına alındı.

CHPli İBBde ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde: Gözaltı sayısı 52ye yükseldi! Soruşturmada, Ongun'un lüks yaşam tarzını finanse eden şaibeli para trafiği, firmalara yönelik tehditler ve baskıyla toplanan milyonlarca liralık ödemeler dikkat çekiyor. Başsavcılığın, MASAK ile yürüttüğü incelemeler, Ongun'un rüşvet ağının boyutlarını ortaya koydu. LÜKS KONUT KİRASINDAKİ ŞAİBE: 4,5 MİLYON TL'LİK ÖDEME

Murat Ongun, daha önce basına yaptığı açıklamada, İstanbul'un en lüks bölgelerinden Beykoz Acarkent'te bulunan konutunun 2024 yılı için 3 milyon 700 bin TL'lik yıllık kirasını Ekrem İmamoğlu'nun "yardımı" ile ödediğini öne sürmüştü. Ancak soruşturma, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.