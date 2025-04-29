Kadraj Galeri Kadraj İkon SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün yayınladığı son hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere 13 il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından peş peşe yapılan açıklamalarda şiddetli fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı. Özellikle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilirken kent genelinde bugünden itibaren rüzgarın etkisinin daha da artması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 07:48
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Peki bugün hava nasıl olacak? Rüzgarın şiddeti ne zaman azalacak? İşte uzman yorumları ve anlık gelişmeler...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak

13 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini güncelleyerek 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde kuvvetli fırtınaların etkili olacağı belirtildi.

Sarı uyarı verilen iller şöyle sıralandı:
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce.

Yetkililer, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği bildirildi. Özellikle denize açılacaklar için de ayrıca uyarı yapıldı.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak

METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK AÇIKLADI: RÜZGARIN ŞİDDETİ NE ZAMAN AZALACAK?

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve çevresini etkisi altına alan kuvvetli rüzgar hakkında kritik uyarılarda bulundu.

Yüksek Bölgelerde Fırtına Sınırı Aşıldı

Adil Tek'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul'un bazı yüksek bölgelerinde rüzgarın hızı saatte 67 kilometreye kadar ulaştı. Özellikle Aydos Tepesi'ndeki Meteoroloji Genel Müdürlüğü istasyonunda ölçülen değerler fırtına kriterlerini aşmış durumda. İstanbul Havalimanı çevresinde ise rüzgarın saatte 50-55 kilometre hızla esmeye devam ettiği ve zaman zaman şiddetini artırdığı ifade edildi.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak

Bugün Rüzgar Azalıyor Çarşamba Günü Sakinleşiyor

Önümüzdeki günlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tek, salı günü rüzgarın şiddetinin bir miktar azalacağını ancak etkisini sürdüreceğini belirtti. Çarşamba gününden itibaren ise rüzgarın önemli ölçüde hafiflemesi bekleniyor.

Bu değişimin nedeni olarak Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç alanına işaret eden Tek, Karadeniz üzerinden gelen serin havanın Türkiye'ye ulaşmasını sağladığını kaydetti. Sıcaklıkların ise İstanbul genelinde 12 ila 15 derece arasında değişerek mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İklim Değişikliği Depreme Neden Olur Mu?

Programda Adil Tek'e iklim değişikliği ile depremler arasında bir bağlantı olup olmadığı da soruldu. Tek, bu konuda bilimsel camiada çeşitli teoriler bulunduğunu belirterek, "İklim değişikliği atmosferdeki dinamikleri etkileyerek yer kabuğunu dolaylı yoldan etkileyebilir. Bu durum, bazı çalışmalara göre deprem risklerini artırabilir. Ancak kesin bir bilimsel kanıt henüz yok" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak

İSTANBUL İÇİN AKOM'DAN FIRTINA UYARISI

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, İstanbulluların Perşembe gününe kadar dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Rüzgar Hızı 75 km'ye Kadar Ulaşacak

AKOM'dan yapılan yazılı bilgilendirmede, İstanbul'da rüzgarın 1 Mayıs Perşembe gününe kadar zaman zaman fırtına şiddetinde eseceği belirtildi. Meteorolojik verilere göre, rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması gibi tehlikeli durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.