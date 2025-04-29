SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak

Bugün Rüzgar Azalıyor Çarşamba Günü Sakinleşiyor

Önümüzdeki günlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tek, salı günü rüzgarın şiddetinin bir miktar azalacağını ancak etkisini sürdüreceğini belirtti. Çarşamba gününden itibaren ise rüzgarın önemli ölçüde hafiflemesi bekleniyor.

Bu değişimin nedeni olarak Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç alanına işaret eden Tek, Karadeniz üzerinden gelen serin havanın Türkiye'ye ulaşmasını sağladığını kaydetti. Sıcaklıkların ise İstanbul genelinde 12 ila 15 derece arasında değişerek mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İklim Değişikliği Depreme Neden Olur Mu?

Programda Adil Tek'e iklim değişikliği ile depremler arasında bir bağlantı olup olmadığı da soruldu. Tek, bu konuda bilimsel camiada çeşitli teoriler bulunduğunu belirterek, "İklim değişikliği atmosferdeki dinamikleri etkileyerek yer kabuğunu dolaylı yoldan etkileyebilir. Bu durum, bazı çalışmalara göre deprem risklerini artırabilir. Ancak kesin bir bilimsel kanıt henüz yok" ifadelerini kullandı.