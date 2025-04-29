SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak

13 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini güncelleyerek 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde kuvvetli fırtınaların etkili olacağı belirtildi.
Sarı uyarı verilen iller şöyle sıralandı:
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce.
Yetkililer, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği bildirildi. Özellikle denize açılacaklar için de ayrıca uyarı yapıldı.