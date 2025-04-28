Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?

Tutanakta, şüpheli Hüseyin Köksal olduğu değerlendirilen kişinin VIP kapısından otele 20.05 sıralarında, Ekrem İmamoğlu 'nun da aynı girişten 20.06'da geldiği belirtildi.

Şüphelilerden Tuncay Yılmaz olduğu değerlendirilen şahsın, X-Ray kapısından otele aynı gün 20.15 sıralarında giriş yaptığı kaydedilen tutanakta, görüntülere ek olarak şüpheliler Adem Soytekin ile Fatih Keleş'in kullanımında olan telefon hatlarının bazlarının da aynı otelin koordinatlarını kapsadığı kaydedildi.