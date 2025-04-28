Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?

CHP'li İBB'ye ait yolsuzluk ve terör operasyonları hız kesmeden devam ederken; 60 milyarlık yolsuzluk soruşturması kapsamında 'suç örgütü lideri' olarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun otelde yaptığı sır görüşmenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
CHP'li İBB'ye ait yolsuzluk ve terör operasyonları hız kesmeden devam ederken; 60 milyarlık yolsuzluk soruşturması kapsamında 'suç örgütü lideri' olarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun otelde yaptığı sır görüşmenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
KAMERALARI BANTLA KAPATMIŞLARDI
Görüşme öncesinde bir kişinin bavulla geldiği ve korumasının güvenlik kamerasını bantla kapadığı anlar çok konuşuldu.
BU KEZ PEÇETE KULLANDILAR
Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun beraberindekilerle birlikte Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun elinde bir çanta ile geldiği ve ekibinin kameraları peçete ile kapattığı görüldü.
Tutanakta, şüpheli Hüseyin Köksal olduğu değerlendirilen kişinin VIP kapısından otele 20.05 sıralarında, Ekrem İmamoğlu'nun da aynı girişten 20.06'da geldiği belirtildi.
Şüphelilerden Tuncay Yılmaz olduğu değerlendirilen şahsın, X-Ray kapısından otele aynı gün 20.15 sıralarında giriş yaptığı kaydedilen tutanakta, görüntülere ek olarak şüpheliler Adem Soytekin ile Fatih Keleş'in kullanımında olan telefon hatlarının bazlarının da aynı otelin koordinatlarını kapsadığı kaydedildi.