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ABD’de Trump isyanı! Demokrat Kongre üyesi azlini talep eden önerge sundu

ABD'de Demokrat Kongre üyesi Shri Thanedar'ın Başkan Donald Trump'ın "gücünü geniş çaplı kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevinden azlini talep eden önergeyi Temsilciler Meclisine sundu.

Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:06
ABD’de Trump isyanı! Demokrat Kongre üyesi azlini talep eden önerge sundu

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ABD'de Demokrat Kongre üyesi Shri Thanedar'ın Başkan Donald Trump'ın "gücünü geniş çaplı kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevinden azlini talep eden önergeyi Temsilciler Meclisine sundu.

TRUMP'IN AZLİ İÇİN ÖNERGE

Thanedar'ın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, Kongre üyesi, Trump'ın "defalarca başkan olarak görev almaya uygun olmadığını" gösterdiğini savundu.

Trump'ın "gücünü geniş çaplı kötüye kullandığını, anayasayı alenen ihlal ettiğini ve yetkisini hukukun üstünlüğünü tehdit edecek şekilde suistimal ettiğini" öne süren Thanedar, ABD Başkanı'nın görevden azlini talep eden önergeyi Temsilciler Meclisine sundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

Thanedar, Trump'ın "hukuka aykırı eylemlerinin adalet sistemini altüst ettiğini, güçler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğini, kişisel güç ve çıkarı kamu hizmetinin üzerine çıkardığını" iddia ederek "Daha fazla zarar verilmesini bekleyemeyiz. Kongre harekete geçmeli." çağrısında bulundu.

ABD'de Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elinde bulundurmasından dolayı Thanedar'ın azil talebinin Kongre'den geçmesi çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

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