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İstanbul depremi 6.2 değil 7.7! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den şoke eden açıklama

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2'lik deprem hakkında Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözbilir "Şiddet haritasına göre fayın üzerinde depremin şiddeti 7.7 olarak ölçülmüş. Fayın üzerinde olsaydık can veya mal kaybı yaşardık. Faydan 25 kilometre uzakta olduğumuz için 6 şiddetinde hissetmişiz ve çok büyük bir problem olmamış" diye konuştu.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 13:25 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 13:47
İstanbul depremi 6.2 değil 7.7! Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den şoke eden açıklama

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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266 ARTÇI
Dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

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DEPREMİN ŞİDDETİ 7.7 OLARAK ÖLÇÜLMÜŞ
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Marmara Denizi'ndeki 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Silivri'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta. Büyüklüğü ortalama 6 civarında. Mal ve can kaybımız yok. Sınırda olan bir deprem. 6 büyüklüğü bir eşik değer. Ülkemiz için orta büyüklükte bir deprem. Büyük bir deprem değil ama geniş bir alanda hissedildi. Bu da sığ odaklı bir deprem olmasından kaynaklı. 300 kilometre yarıçaplı alandaki herkes sallanır" dedi.

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6.2 DEĞİL 7.7!
Depremin büyük İstanbul depremi olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Bu deprem büyük İstanbul depremi değil, o fayın üzerindeki bir deprem. Küçük ölçekli bir fay kırıldı. Onun da bir kısmı kırıldı. Fay eğer parça parça bu tarz depremlerle kırılırsa büyük İstanbul depreminin oluşma olasılığı azalır. Gerçekleşme olanağı azalır. Çünkü kırılacak fay kalmaz. Gelecekte de fayın bu büyüklükteki depremlerle kırılması iyi olur. Artçı depremler bir hat boyunca ilerliyor. Faydaki engellerin hepsi kırılıncaya kadar artçı depremler devam eder" ifadelerini kullandı. Depremin şiddetinin fay üzerinde 7.7 olarak ölçüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Şiddet haritasına göre fayın üzerinde depremin şiddeti 7.7 olarak ölçülmüş. Fayın üzerinde olsaydık can veya mal kaybı yaşardık. Faydan 25 kilometre uzakta olduğumuz için 6 şiddetinde hissetmişiz ve çok büyük bir problem olmamış" diye konuştu.

"BÜYÜK DEREMİN STRESİNİ ALMADI"
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, uzmanların İstanbul'da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem beklentisi içerisinde olduğunu belirterek, "Bugün meydana gelen depremin enerjisi, beklenen büyük depremi engelleyecek nitelikte olmadı. Arada en az 50 katlık bir enerji farkı var. Bu sarsıntının büyük depremin enerjisini aldığı söylenemez" ifadelerini kullandı.

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Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 1999 yılındaki korkuyu tekrar hatırlattı. Yaşanan depremle ilgili olarak Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu açıklamalarda bulundu.

"ARADA 50 KAT FARK VAR"
Jeofizik mühendisi Utkucu, uzmanların beklentisinin 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem olduğunu belirtti. Bugün meydana gelen depremin enerjisinin, beklenen büyük depremi engelleyecek nitelikte olmadığını söyleyen Utkucu, "İstanbul merkezli bu deprem Sakarya'da da hissedildi. Arada en az 50 katlık bir enerji farkı var. Bu sarsıntının büyük depremin enerjisini aldığı söylenemez" ifadelerini kullandı.

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AYNI FAY HATTI ÜZERİNDE
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu üzerinde meydana gelen bugünkü depremin, Sakarya ile aynı fay zonu üzerinde gerçekleştiğini belirten Utkucu, "Deprem gerçeğini göz ardı etmeden, bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Büyük bir depremin kesin olarak ne zaman olacağını söyleyemeyiz ama olacakmış gibi davranmalı, hazırlıklı olmalıyız. Sakarya da aktif fay hatlar üzerinde ve bu tür depremler bölge için sürpriz olmaz. Sakarya'daki binalar mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Fay hattı üzerindeyiz ve bu gerçeğe göre yaşamalıyız" dedi.

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