İstanbul depremi 6.2 değil 7.7! Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den şoke eden açıklama

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6.2 DEĞİL 7.7!

Depremin büyük İstanbul depremi olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Bu deprem büyük İstanbul depremi değil, o fayın üzerindeki bir deprem. Küçük ölçekli bir fay kırıldı. Onun da bir kısmı kırıldı. Fay eğer parça parça bu tarz depremlerle kırılırsa büyük İstanbul depreminin oluşma olasılığı azalır. Gerçekleşme olanağı azalır. Çünkü kırılacak fay kalmaz. Gelecekte de fayın bu büyüklükteki depremlerle kırılması iyi olur. Artçı depremler bir hat boyunca ilerliyor. Faydaki engellerin hepsi kırılıncaya kadar artçı depremler devam eder" ifadelerini kullandı. Depremin şiddetinin fay üzerinde 7.7 olarak ölçüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Şiddet haritasına göre fayın üzerinde depremin şiddeti 7.7 olarak ölçülmüş. Fayın üzerinde olsaydık can veya mal kaybı yaşardık. Faydan 25 kilometre uzakta olduğumuz için 6 şiddetinde hissetmişiz ve çok büyük bir problem olmamış" diye konuştu.

"BÜYÜK DEREMİN STRESİNİ ALMADI"

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, uzmanların İstanbul'da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem beklentisi içerisinde olduğunu belirterek, "Bugün meydana gelen depremin enerjisi, beklenen büyük depremi engelleyecek nitelikte olmadı. Arada en az 50 katlık bir enerji farkı var. Bu sarsıntının büyük depremin enerjisini aldığı söylenemez" ifadelerini kullandı.