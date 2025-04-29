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Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

10 yıl önce gizemli bir şekilde sırra kadem basan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı, Müge Anlı'da işlenmeye devam ediyor. Çetin, 2013 yılında Isparta'da kaybolmuş ve yıllardır hiçbir iz bulunamamıştı. Ailesi, oğullarının kaybolmasının ardında bir cinayet olabileceğinden şüphelenirken, kayıp adamın yakın arkadaşı Bayram'ın çevreye yaydığı "Cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Mehmet'in eşi Derya ile Bayram arasında yasak aşk olabileceği de iddia edildi. Derya'nın Mehmet'in kaybının ardından telefonunu değiştirdirdiği ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'yı şaşkına çeviren olayın detayları...

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takvim.com.tr
Mehmet Çetin’e ne oldu?

2015 yılında Isparta'da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çetin'in ailesi yıllar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Aile, Mehmet'in kaybında yakın arkadaşı Bayram Akçay'ın parmağı olabileceğini söyledi. Bunun nedeni ise Bayram Akçay'ın Mehmet'in kaybolduğu dönem çevreye "Mehmet cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklinde söylentiler yaymasından kaynaklıydı.

Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Olayı araştıran Anlı, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çektiğini ve hayat sigortası yaptırdığını ortaya çıkardı. Mehmet'in ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.

Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

ŞÜPHELİ CİNAYETLERİN ORTAK NOKTASI: TARKAN

Şu an cezaevinde olan Tarkan Gürakan'ın Mustafa Kaya adlı kişiyi azmettirerek, Hasan Basri'yi öldürttüğü ortaya çıktı. Basri'nin cansız bedeni kayıp Mehmet Çetin'in aracından çıktı.

Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Bu iki ismin kan donduran olaydan önce tıpkı Mehmet gibi hayat sigortası yaptırdığı belirlendi. Bu iki kişinin ölümü halinde tazminatı alacak kişinin ise yine Tarkan olduğu tespit edildi.

Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

"DİĞERLERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜM GİBİ SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Kaya'nın kız kardeşi kan donduran olayın detaylarını şu şekilde anlattı:

"Kardeşim çocukluğundan beridir ilaç kullanıyor. Bipolar duygu durum bozukluğu var. Raporlarımız var. Olay günü ağabeyimi Hasan Basri evden alıyor. Araba ile gidiyorlar. Basri ağabeyimi vurmak istemiş. Karşıdan Tarkan gelmiş.Tarkan, Hasan Basri'yi vurmuş ama ağabeyim üstlenmiş. Ağabeyime kredi çektirmiş. Ağabeyim hayat sigortası yaptırıldığını bilmiyordu. Tarkan ağabeyimi tehdit ederken, "Diğerlerini öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm demiş"

Mehmet Çetin’e ne oldu?

63 KEZ GÖRÜŞTÜLER

Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın da 63 kez görüştüğü ortaya çıktı. İkilinin Tarkan isimli şahısla olan yakınlığı da dikkat çekti. Derya ve Bayram görüşmelerin içeriğini açıklayamazken, Bayram'ın erkek tuvaletlerine Mehmet'in numarasını yazdığının öğrenilmesi ise herkesin ağzını açık bıraktı. Anlı, bu durum üzerine "Daha bu programda beni ne şaşırtabilir derken her gün yeni bir şey oluyor" dedi.

Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR YOLLAMIŞ

Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıklayarak gizemi çözme yolunda önemli bir açıklamada bulundu. Bayram'ın kadın çalışma arkadaşlarına ve çevresindekilere cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

"DERYA İSİMLİ KADINLA GÖRÜŞÜYORDU"

Bıçak ve gizemli telefon görüşmeleri "Derya ve Bayram arasında bir gönül ilişkisi mi var?" sorusunun akıllara gelmesine neden oldu. Derya ve Bayram bu durumu inkar etse de Bayram'ın akrabası Hamdi Bey'in "Bayram Derya isimli bir kadınla görüştüğünü bana söylemişti" sözleri olayın bambaşka bir boyuta evrilmesine sebep oldu.

Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

TELEFONUNU NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Derya'nın Mehmet'in kaybolduğu gün telefonunu değiştirdiği de tespit edildi. Bu durumu açıklamayan Derya'nın hareketleri dikkat çekti.

Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Anlı, Derya'nın başka erkeklerle ilişkisinin olduğunu da açıkladı.