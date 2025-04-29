Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı
10 yıl önce gizemli bir şekilde sırra kadem basan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı, Müge Anlı'da işlenmeye devam ediyor. Çetin, 2013 yılında Isparta'da kaybolmuş ve yıllardır hiçbir iz bulunamamıştı. Ailesi, oğullarının kaybolmasının ardında bir cinayet olabileceğinden şüphelenirken, kayıp adamın yakın arkadaşı Bayram'ın çevreye yaydığı "Cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Mehmet'in eşi Derya ile Bayram arasında yasak aşk olabileceği de iddia edildi. Derya'nın Mehmet'in kaybının ardından telefonunu değiştirdirdiği ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'yı şaşkına çeviren olayın detayları...