63 KEZ GÖRÜŞTÜLER

Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın da 63 kez görüştüğü ortaya çıktı. İkilinin Tarkan isimli şahısla olan yakınlığı da dikkat çekti. Derya ve Bayram görüşmelerin içeriğini açıklayamazken, Bayram'ın erkek tuvaletlerine Mehmet'in numarasını yazdığının öğrenilmesi ise herkesin ağzını açık bıraktı. Anlı, bu durum üzerine "Daha bu programda beni ne şaşırtabilir derken her gün yeni bir şey oluyor" dedi.