CHP hırsızlığı aklamak için hakikatin sinyalini kesmeye kalktı! Özgür Özel ve Ekremci fondaşların "jammer" yalanına karşı gerçekler

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İBB'ye başlatılan "Temiz Eller" operasyonunun ikinci dalgasında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.



Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024'te Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş'le lüks bir otelde sır bir görüşme yaptığı görüldü. Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete! İmamoğlu'nun kasalarıyla yaptığı gizli toplantıya getirilen iki bavul ve kameraların bantlanması doğal olarak "Neyi gizliyorlar, bavullarda para mı vardı?" sorusunu sordurdu. 6 Mart 2025'te de İmamoğlu'nun aynı isimlerle yine otelde görüştüğü ortaya çıktı.



Görüşme öncesinde bir kişinin bavulla geldiği ve korumanın güvenlik kamerasını bantla kapadığı görüldü.





AYNI OTELDE 46 SIR GÖRÜŞME



Bahse konu toplantıların yapıldığı yer Le Meridien Otel. Ekrem İmamoğlu ve para kasalarının 6 ayda 46 kez aynı lokasyonda görüştüğü söyleniyor.





CHP "JAMMER" TİYATROSUNA SOYUNDU... OTEL YÖNETİMİ CHP'Yİ YALANLADI Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bavullarda jammer olduğunu iddia etti. Ancak Çelik'i bizzat otel yönetimi yalanladı. "Otelde hiçbir tarihte jammer kullanılmamıştır" açıklaması yapıldı. İMAMOĞLU'NU AKLAMAK İÇİN AKLA ZİYAN SÖZLER SARF ETTİ



Özgür Özel, otel köşelerinde rüşvet toplantısı yaptığı söylenen Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için "Erdoğan içim neden jammer çalıştırılıyorsa, geleceğin cumhurbaşkanına da o yüzden jammer çalıştırılıyor arkadaşlar. Jammer kullanımı bir belediye başkanını koruyan ekibin sorumluluğundadır." şeklinde akla ziyan sözler sarf etti.



EMNİYET: BELEDİYE JAMMER KULLANAMAZ



Emniyet Genel Müdürlüğü de belediyelerin jammer kullanma yetkisinin olmadığını açıkladı. Emniyet kaynaklarına göre yerel yönetimler ile sivil kişi ve kurumların jammer kullanması suç.