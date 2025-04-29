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CHP hırsızlığı aklamak için hakikatin sinyalini kesmeye kalktı! Özgür Özel ve Ekremci fondaşların "jammer" yalanına karşı gerçekler

CHP, otel köşelerinde para ve rüşvet kasalarıyla yolsuzluk toplantısı yapan Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için jammer tiyatrosuna girişti. Özgür Özel ve İmamoğlu'na yakın kalemler "Hırsızlığı savunayım" derken hakikati kararttı. "Başka jammer kullananlar da varmış" algısı yayıldı. Terörün kol gezdiği yıllarda ve 15 Temmuz sonrası jammer kullanan kamu kurum ve kuruluşları hedef gösterildi. Hedef gösterilen Batman İl Özel İdaresi ve Van Gürpınar Belediyesi'nin PKK tehlikesine karşı personel güvenliği için jammer temin ettiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da sınavlarda kopya çekilmesini önlemek amacıyla jammer kullandığı biliniyor.

Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 09:58
CHP hırsızlığı aklamak için hakikatin sinyalini kesmeye kalktı! Özgür Özel ve Ekremci fondaşların jammer yalanına karşı gerçekler

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İBB'ye başlatılan "Temiz Eller" operasyonunun ikinci dalgasında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024'te Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş'le lüks bir otelde sır bir görüşme yaptığı görüldü.

Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete!

İmamoğlu'nun kasalarıyla yaptığı gizli toplantıya getirilen iki bavul ve kameraların bantlanması doğal olarak "Neyi gizliyorlar, bavullarda para mı vardı?" sorusunu sordurdu. 6 Mart 2025'te de İmamoğlu'nun aynı isimlerle yine otelde görüştüğü ortaya çıktı.

Görüşme öncesinde bir kişinin bavulla geldiği ve korumanın güvenlik kamerasını bantla kapadığı görüldü.


AYNI OTELDE 46 SIR GÖRÜŞME

Bahse konu toplantıların yapıldığı yer Le Meridien Otel. Ekrem İmamoğlu ve para kasalarının 6 ayda 46 kez aynı lokasyonda görüştüğü söyleniyor.



CHP "JAMMER" TİYATROSUNA SOYUNDU... OTEL YÖNETİMİ CHP'Yİ YALANLADI

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bavullarda jammer olduğunu iddia etti. Ancak Çelik'i bizzat otel yönetimi yalanladı. "Otelde hiçbir tarihte jammer kullanılmamıştır" açıklaması yapıldı.

İMAMOĞLU'NU AKLAMAK İÇİN AKLA ZİYAN SÖZLER SARF ETTİ

Özgür Özel, otel köşelerinde rüşvet toplantısı yaptığı söylenen Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için "Erdoğan içim neden jammer çalıştırılıyorsa, geleceğin cumhurbaşkanına da o yüzden jammer çalıştırılıyor arkadaşlar. Jammer kullanımı bir belediye başkanını koruyan ekibin sorumluluğundadır." şeklinde akla ziyan sözler sarf etti.

EMNİYET: BELEDİYE JAMMER KULLANAMAZ

Emniyet Genel Müdürlüğü de belediyelerin jammer kullanma yetkisinin olmadığını açıkladı. Emniyet kaynaklarına göre yerel yönetimler ile sivil kişi ve kurumların jammer kullanması suç.

Murat Ağırel, İmamoğlu'nu aklamak için kamu kurum ve kuruluşlarını hedef gösterdi (Takvim.com.tr)Murat Ağırel, İmamoğlu'nu aklamak için kamu kurum ve kuruluşlarını hedef gösterdi (Takvim.com.tr)


FONDAŞLAR KAMU KURUMLARINI HEDEF GÖSTERDİ

Jammerın yetki dışında kullanımı suçken, CHP'nin giriştiği "jammer" tiyatrosuna Ekrem İmamoğlu'na yakın kalemler de müdahil oldu.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, İmamoğlu'nu aklamak için "Başka jammer kullananlar da varmış" algısını işledi. Kamu kurum ve kuruluşlarını hedef gösterdi.

"HIRSIZLIĞI SAVUNAYIM" DERKEN GERÇEĞİ ISKALADI

Ağırel, Batman İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Van Gürpınar Belediyesi'nin jammer satın aldığını belirten bir paylaşım yaptı. Ancak İmamoğlu'nu savunayım derken gerçekleri ıskaladı.

PKK'nın kol gezdiği yıllarda Batman İl Özel İdaresi'nin araç ve personel güvenliği için temin ettiği jammer (Takvim.com.tr)PKK'nın kol gezdiği yıllarda Batman İl Özel İdaresi'nin araç ve personel güvenliği için temin ettiği jammer (Takvim.com.tr)



YIL 2013... TERÖRÜN KOL GEZDİĞİ YILLAR...

Batman İl Özel İdaresi'nin 03.06.2013'te PKK'nın aktif olarak bölgede terör faaliyetleri yürüttüğü bir dönemde 1 tane sinyal kesici jammer aldı. Jammer kurum personeli ve araçlarına yönelik olası saldırıları önlemek amacıyla kullanılıyor.

PKK'nın kol gezdiği yıllarda Van Gürpınar Belediyesi'nin araç ve personel güvenliği için temin ettiği jammer (Takvim.com.tr)PKK'nın kol gezdiği yıllarda Van Gürpınar Belediyesi'nin araç ve personel güvenliği için temin ettiği jammer (Takvim.com.tr)

YIL 2017... PKK SALDIRISI SONRASI JAMMERLI ÖNLEM

2017 yılında Van Gürpınar Belediyesi, yine PKK tehlikesine karşı jammer satın alıyor. O tarihlerde PKK'lı teröristler Gürpınar'da bombalı araçlı saldırı düzenlemiş, sonrasında gasbetmek istedikleri aracın sahibini katletmişti.


PKK'nın kol gezdiği yıllarda Van Gürpınar Belediyesi'nin araç ve personel güvenliği için temin ettiği jammer (Takvim.com.tr)PKK'nın kol gezdiği yıllarda Van Gürpınar Belediyesi'nin araç ve personel güvenliği için temin ettiği jammer (Takvim.com.tr)


Gürpınar Belediyesi'nin arazide görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü personelini korumak için jammer temin ettiği öğrenildi.

15 Temmuz sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav güvenliği için temin ettiği jammer (Takvim.com.tr)15 Temmuz sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav güvenliği için temin ettiği jammer (Takvim.com.tr)

15 TEMMUZ SONRASI... MEB'TEN SINAVLAR İÇİN JAMMERLI ÖNLEM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12.08.2016'da, yani 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası jammer satın alımı yapmış. Bu jammerın sınavlarda kopya çekilmesini önlemek amacıyla kullandığı biliniyor.



Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gizli görüşmesi (Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gizli görüşmesi (Ekran görüntüsü)

Terörün kol gezdiği yıllarda Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kurumların ve 15 Temmuz sonrası MEB'in sınav güvenliği için jammer kullanmasının örnek verilmesi CHP ve yandaşlarının yolsuzluklarla anılan Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için nasıl bir çıkmaza girdiğini de gösterdi.

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